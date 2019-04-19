Ангольская клептократия не заслуживает поддержки Соединенных Штатов

Сегодня

Автор: Скотт Мортман (Scott Mortman)

(The RealClear Politics) – США рассматривают Анголу своим союзником в Африке. Президент Анголы Жоау Лоуренсу (Joao Lourenco) получил кредит доверия в том, что он выполнит свое обещание создать «новую» Анголу, несмотря на документально подтвержденную историю глубоко укоренившейся коррупции.

Президенту Лоуренсу нужно было дать время, но через полтора года работы в этой должности он должен бы быть ближе к достижению своих антикоррупционных целей, направленных на достижение прозрачности.

Недавно группа португальских компаний предприняла необычный шаг, публично объявив о якобы противоправном поведении ангольского министра финансов Аугусто Арчера де Соуса Мангуэйры (Augusto Archer de Sousa Mangueira). В качестве условия для выплаты долгов Анголы перед разными португальскими компаниями, Мангуэйра потребовал, чтобы компании заплатили 10-15 процентов от общей стоимости своей задолженности в качестве «комиссии». Это было вымогательством, явным и простым. В свете такого злоупотребления властью у компаний естественно возникли сомнения, заслуживают ли доверия обещания правительства и действительно ли коррупция изживает себя при президенте Лоуренсу.

Следует также упомянуть о том, что генеральный прокурор Анголы выпустил швейцарца ангольского происхождения Жана-Клода де Бастоса де Мораиса (Jean-Claude de Bastos de Morais), заключенного в тюрьму по обвинению в присвоении миллиардов долларов из ангольского суверенного фонда благосостояния. После того, как правительству удалось вернуть US$3,35 млрд, которые раньше «исчезли» из фонда, составлявшего US$5 млрд, Бастосу де Мораису разрешили покинуть страну, не представ перед судом. Такой подход к правосудию противоречит верховенству закона в Анголе и дает неверное представление о независимости судебной системы или о свободе от коррупции политической системы.

Ангольская генеральная прокуратура, которая, как ожидается, будет возглавлять борьбу против коррупции и защищать государственные учреждения, на которые рассчитывают иностранные компании и инвесторы (например, реестры корпораций и собственности), также продолжает привлекать для работы и защищать преступников, действующих против этих интересов. Среди ее жертв числятся Africa Growth Corporation (AFGC), американская публичная компания, которая работает и инвестирует в африканские народности, живущие к югу от Сахары, с целью развития домохозяйств с низким и средним доходом.

В 2017 году высокопоставленные чиновники правительства Анголы, включая ангольского государственного прокурора, который по-прежнему назначается Генеральной прокуратурой, экспроприировали объекты недвижимости, принадлежащие AFGC, на сумму свыше US$55 млн. Эти высокопоставленные ангольские служащие перевели право собственности на ангольские предметы собственности AFGC на свои собственные имена, используя взятки, принуждение и силу оружия.

В настоящее время Ангола и ее генеральный прокурор отказываются придерживаться законодательства Анголы и предать суду ангольских государственных чиновников, замешанных в этих преступления. Они также не приняли никаких мер по реформированию тех ангольских государственных учреждений, которые продемонстрировали презрение к соблюдению предусмотренных законом процедур в отношении иностранных компаний и инвесторов. В случае с AFGC, и Ангола, и заместитель генерального прокурора в феврале вступили в соглашение о досудебном урегулировании иска, которое было утверждено президентом Лоуренсу, только для того, чтобы правительство нарушило это соглашение, и чтобы президент Лоуренсу денонсировал свое утверждение.

Картина противоправного поведения Анголы и ее стремление отказаться от своих обязательств перед иностранными инвесторами и компаниями вызывает серьезный вопрос о том, должна ли администрация Трампа и международные кредитные учреждения, например, МВФ, продолжать использовать деньги налогоплательщиков США для субсидирования клептократии Анголы.

МВФ должен хорошо подумать прежде, чем он будет продолжать какое-либо дополнительное финансирование для Анголы, решение по которому он будет скоро принимать.

Президенту Лоуренсу еще нужно сдержать свои обещания по реформе. Время может уйти. Иностранные инвесторы и компании хотят увидеть прогресс, а не просто публичные заявления, прежде чем они захотят простить десятилетия коррупции со стороны ангольского правительства и его неправильное управление. Американскому правительству и другим хорошо бы посоветовать использовать имеющиеся у них рычаги для того, чтобы приостановить поддержку до тех пор, пока они не убедятся, что президент Лоуренсу создает настоящую новую Анголу.

Скотт Мортман является исполнительным президентом Africa Growth Corporation. Высказанные здесь мнения являются частной точкой зрения автора.



