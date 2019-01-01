Являются ли выращенные в лаборатории алмазы причиной низких цен на категорию «меле»?

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(idexonline.com) – Читали ли вы статью, иллюстрация к которой дана на обложке мартовского выпуска журнала IDEX Magazine? Если не читали, пожалуйста, уделите несколько минут в эти выходные, чтобы прочитать ее. В моей статье «Алмазный айсберг и изменение климата» (The Diamond Iceberg and Climate Change) я утверждаю, что будущему природных алмазов категории «меле» грозит опасность со стороны их синтетических аналогов. Не из-за того, что последние лучше, а из-за мошеннических способов производства и торговли синтетическими алмазами и бриллиантами вся цепочка поставок алмазопровода может потерять доверие к природным алмазам категории «меле».

В недавнем интервью (https://www.gjepc.org/news_detail.php?id=4882), которое дал Стивен Лусье (Stephen Lussier), исполнительный вице-президент по маркетингу De Beers Group, Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) спросил, испытывает ли он обеспокоенность по поводу влияния цен на выращенные в лаборатории алмазы на стоимость природных «меле».

Но Лусье сказал, что он так не считает. Он сказал: «Спад в отношении камней некрупных размеров, который наблюдался во втором полугодии прошлого года, носит главным образом цикличный характер – движущей силой в основном является динамика спроса и предложения … Хотя первое полугодие 2018 года было очень хорошим, произошло скопление складских запасов в средней части алмазопровода во время последующего периода, в основном из-за ситуации на трех самых важных рынках для мелких алмазов – Индии, Турции и на Ближнем Востоке … Два других фактора окажут влияние на спрос и предложение в среднесрочной перспективе. Во-первых, то, что рудник Аргайл (Argyle), крупнейший поставщик мелких алмазов в последние два десятилетия подходит к концу своего срока службы. Через несколько лет он больше не будет источником поставок, значительно снизив объем мелких алмазов, поступающих в алмазопровод».

К сожалению, Лусье решил не обсуждать больную тему. Он ни слова не сказал о прошлых крупномасштабных мошенничествах с подмешиванием «меле» в партии природных алмазов. Он не упомянул ни о том, что эти случаи все еще сохраняются, ни о том, что по ним до сих пор не было предпринято ничего существенного и эффективного руководством местной отрасли.

Хотя Лусье правильно отметил, что закрытие рудника Аргайл сократит объем предложения мелких алмазов на рынок, он не учел тот факт, что глобально, в основном производители алмазов, а также группа алмазодобывающих компаний-юниоров в частности, находятся под угрозой разорения из-за того, что цены, предлагаемые в настоящее время на рынке на мелкие алмазы, слишком низкие. На самом деле, алмазный рынок без прочного, активного и прибыльного рынка на мелкие алмазы не является устойчивым.

Здесь приводится цитата из мартовской основной статьи со ссылкой на этих алмазодобытчиков:

«Конечно, почти для всех алмазодобывающих компаний, независимо от размера, эти мелкие алмазы являются средством к существованию. И как мы узнали за последние месяцы, падение цен именно на эти алмазы может создать или разрушить бизнес-модель этих алмазодобытчиков. Совсем недавно на Конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность (Investing in African Mining Indaba) в Южной Африке, приводятся слова Пола Басмы (Paul Bosma), главного исполнительного директора юниорской алмазодобывающей компании Firestone Diamond: «Когда восстановится рынок [алмазов]? Мы выяснили, что мы потеряли от $15 до $17 за карат из-за спада на рынке»».

Конечно, Лусье все это знает. Меня беспокоит то, что он решил замалчивать об этом. Нездоровый рынок «меле» - алмазов и бриллиантов - представляет угрозу благополучию и будущему всей цепочке поставок алмазопровода.