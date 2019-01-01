«Африка по-прежнему остается ключевой для нашего бизнеса»

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(miningreview.com) - В эксклюзивном интервью Брюс Кливер (Bruce Cleaver), главный исполнительный директор De Beers Group, рассуждает о важном значении африканского портфеля компании.

Он также подробно рассказывает о существующей необходимости проведения геологоразведки и о том, как развитие технологии и выращенные в лаборатории алмазы оказывают влияние на алмазный бизнес крупной компании, отмечает взявшая у него интервью Лаура Корниш (Laura Cornish).

Хотя база активов компании De Beers простирается по всему земному шару, ее африканский портфель является и остается ключевым для объема производства алмазов этой группы.

«Добыча в Африке лежит в основе нашего бизнеса, как это всегда было и как будет в будущем», - начинает Кливер.

«Хотя рудник Венеция (Venetia) в настоящее время является нашим единственным рудником в Южной Африке, он является одним из уникальных активов первого уровня в мире. Если учесть наши инвестиции в размере US$2 млрд в перевод рудника Венеция с открытой добычи на подземную разработку, мы продлеваем производственный срок службы рудника до 2040-х годов», - продолжает он.

«Это единственная крупнейшая инвестиция в алмазную отрасль Южной Африки за десятилетия, и она обеспечит то, что рудник Венеция сохранит свой статус производителя почти 70% алмазов от общего объема производства алмазов Южной Африки», - добавляет он.

Компания также продолжает делать свои инвестиции в предприятия, находящиеся как в Намибии, так и в Ботсване.

По мнению Кливера, портфель заказов на горную добычу в Намибии продолжает формироваться, и ожидается, что еще бόльший объем производства алмазов поступит с предприятий, работающих на шельфе, по мере того, как наземные производства компании Namdeb будут приближаться к концу своего срока службы.

«Мы видим огромную возможность для добычи на шельфе и продолжим работать с нашими партнерами в правительстве для развития этой части бизнеса», - говорит он.

«В 2017 году мы запустили новое судно для проведения геологоразведки и отбора проб – крупнейшее в мире и самое оснащенное судно, предназначенное для таких целей, и мы ожидаем, что потенциал нового судна для добычи на шельфе дополнит возможности существующего флота», - сообщает Кливер.

В Ботсване рудники Жваненг (Jwaneng) и Орапа (Orapa) продолжают играть основную роль в алмазодобывающей деятельности компании Debswana. Серьезный прогресс достигается на проекте Cut-9 на руднике Жваненг и Cut-3 на руднике Орапа.

«Cut-8 в настоящее время является основным источником руды для Жваненга и просуществует до 2030 года. Поскольку планируется, что добыча открытым способом на руднике Летлхакене (Letlhakene) в 2017 году прекратится, мы успешно создали установку для переработки хвостов на руднике, которая будет давать около 800 000 каратов в год», - говорит он.

Принимая во внимание наличие хорошо отлаженных производств в этих странах, Кливер считает, что геологоразведка имеет важное значение для обеспечения долгосрочного будущего компании.

«Геологоразведка имеет очень важное значение для De Beers Group. Самый большой долгосрочный потенциал добавления стоимости для нашего объема предложения алмазов будет достигаться за счет геологоразведочных работ с целью добавления новых объемов производства алмазов к нашему алмазопроводу», - продолжает он.

«Но трудность заключается в том, как всегда, что кимберлиты с экономически выгодными концентрациями алмазов обычно встречаются редко и низка вероятность крупного открытия», - замечает он.

«Именно в основном по этой причине геологоразведка остается существенной частью деятельности группы, но необходимо осознавать вызовы, присущие этому виду работы», - подчеркнул он.

Геологоразведочные работы, в частности, в ЮАР снова появились в поле зрения De Beers после того, как Департамент природных ресурсов утвердил 32 из своих 54 заявок на право ведения геологоразведки в 2018 году.

Заявки были поданы в департамент несколько лет назад.

После объявления компании о сокращении всех расходов на геологоразведку в 2017 году, потому что заявки все еще были заморожены, правительство ускорило процесс с целью возобновления предоставления возможности ведения геологоразведки.

Помимо показателей производства и целей, Кливер поднимает две темы, которые оказывают влияние на способ движения De Beers вперед как компании.

Выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ, LGD) набирают силу на потребительском рынке в качестве более экономически выгодной альтернативы природным бриллиантам, но главный исполнительный директор считает, что по-прежнему существует спрос на оба товара.

«ЛВБ имеют другое ценностное предложение, и потребители рассматривают их в качестве подходящих для других случаев. Так же, как было в случае с синтетическими рубинами, изумрудами и сапфирами, существует некоторый ограниченный потребительский интерес к ним, но как к более дешевой ювелирной бижутерии, потому что они не обладают «магическими свойствами», которые придают природным бриллиантам присущую им вечную ценность», - отмечает он.

При правильном объявлении, ВЛБ являются легитимным товаром, имеющим место в ювелирной бижутерии, продолжает Кливер, и потребители должны быть полностью проинформированы, чтобы они могли сделать ясный и осознанный выбор в отношении того, что они покупают.

Поэтому De Beers Group решила производить и продавать ряд «сложного» оборудования для того, чтобы гарантировать надежное обнаружение ВЛБ.

«Природные бриллианты и ВЛБ – это две разные категории товаров с разной стоимостью, и существует риск того, что некоторые недобросовестные компании могут попытаться продавать необъявленные ВЛБ и выдавать их за природные бриллианты». Поэтому оборудование для их выявления имеет важное значение для защиты от такого риска», - заявляет он.

Но даже если ВЛБ раскрыты, у потребителей все-таки может быть неправильное представление и заблуждение, мешающие им сделать ясный и осознанный выбор по поводу своей покупки, «также и по этой причине мы запустили Lightbox – ассортимент ВЛБ, выпускаемый компанией De Beers», - замечает он.

Наше потребительское исследование показало, что существует распространенное заблуждение о том, чем на самом деле являются ВЛБ, как они производятся и каково их ценностное предложение. Поэтому бренд Lightbox будет играть ключевую роль, говоря совершенно прямым текстом с потребителями.

Он не претендует на то, чтобы его товары были истинно редкими или ценными; он не делает каких-то необоснованных заявлений об этическом превосходстве; и он не стремится связывать стоимость изделия, массово производящегося на фабрике со стоимостью истинно редкого и ограниченного продукта природы, рожденного в недрах Земли миллиарды дет назад», - поясняет он.

Вообще, Lightbox является очень маленьким компонентом бизнеса De Beers Group и будет играть небольшую роль в коммерческом будущем этой группы.

В 2018 году De Beers Group выделила почти в два раза больше средств только на потребительский маркетинг природных бриллиантов, чем она потратит за четыре года на строительство всей новой установки Lightbox.

«De Beers занимается и будет заниматься бизнесом природных алмазов», - подчеркивает Кливер.

Завершая свое интервью, Кливер высказывался о других технологических инновациях в компании.

«Как и во всех отраслях в мире, технология играет огромную роль для будущего алмазной отрасли, и это относится ко всему алмазопроводу», - отмечает он.

Одной из крупнейших технологических инноваций для De Beers Group недавно стала разработка Tracr, комплексного, основанного на блокчейне решения для алмазной отрасли, обеспечивающего отслеживаемость от рудника до покупателя.

Этот проект находится на экспериментальной стадии и имеет возможность стать преобразующим для сектора в предоставлении гарантий для ряда акционеров таким образом, который раньше не был возможен, при этом также предоставляя крупные выгоды в плане эффективности сектора.

Anglo American, основной акционер компании, также привносит ведущие технологические подходы в компанию, особенно с помощью горной добычи FutureSmart, и De Beers Group полностью сосредоточивает свое внимание на изучении выгод от нового потенциала, основанного на технологии, уделяя внимание группы этой инициативе.

Техника безопасности в геологоразведке и горной добыче – это два интересных примера, которые выделяет Кливер.

Геологоразведка алмазов требует совершенно других технологий и опыта работы, от выявления целей до открытия.

«Мы впоследствии разработали и сохранили уникальную собственную технологию и знания в этих областях, которые дополняются широкой глобальной сетью исследователей и учреждений», - сообщает он.

«Кроме того, укрепление безопасности на площадках горной добычи является нашим основным приоритетом, и мы изучаем широкий ряд возможностей для исследования вопроса, как технология может применяться в этой области для обеспечения безопасности людей», - говорит он.



