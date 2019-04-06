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05 апреля 2019

Горнодобывающие компании должны раскрыть данные о безопасности хвостохранилищ, говорят инвесторы

Сегодня
Экспертиза

Автор: Джаспер Джолли (Jasper Jolly)

(The Guardian) - Группа инвесторов, контролирующих активы на сумму более 10 трлн долларов, написала письма крупнейшим в мире горнодобывающим компаниям, требуя раскрыть данные о безопасности их хвостохранилищ после разрушения в январе этого года дамбы в Брумадинью в Бразилии, в результате чего погибли сотни людей.

Дамба, принадлежащая бразильской горнодобывающей компании Vale, использовалась для хранения хвостов - нежелательных побочных продуктов железорудного рудника. Дамба не выдержала, выпустив 11,7 млн ​​кубометров грязи, которая затопила близлежащие здания. Считается, что в результате обрушения погибли около 300 человек.

Входящие в публикуемый газетой Financial Times фондовый индекс FTSE 100 горнодобывающие компании Anglo American, Antofagasta, BHP Group, Glencore и Rio Tinto получили письма, которые дают им 45 дней на публичное раскрытие информации о размерах их дамб и плотин, методах строительства и безопасности.

Около 96 инвесторов, во главе с Пенсионным советом Англиканской церкви и Шведским государственным пенсионным фондом, написали 683 публичным компаниям, котирующимся на фондовых биржах. Они попросили каждую компанию опубликовать подробную информацию о своих хвостохранилищах, подписанную главой компании или председателем совета директоров.

Aberdeen Standard Investments, Aviva Investors, Legal & General Investment Management и Hermes являются одними из крупнейших инвесторов лондонского Сити, подписавших письмо.

Нормы безопасности хвостохранилищ являются основной проблемой при расследовании катастрофы в Брумадинью. Компания Vale неоднократно заявляла, что дамба не протекает; такая протечка - признак возможного неизбежного обрушения. Однако Guardian сообщала, что по утверждению сотрудников Vale в прошлом году после протечек был проведен ремонт дамбы.

Дамбы обычно используются для постоянного хранения побочных продуктов горной добычи, которые могут быть токсичными. Предыдущие разрушения хвостохранилищ, в том числе еще одно стихийное бедствие на руднике Vale в Бразилии в 2015 году, в результате которого погибло 19 человек, стали причиной экологических катастроф, включая отравление источников снабжения водой.

Адам Мэтьюз (Adam Matthews), директор по этике и взаимодействию с Пенсионным советом Англиканской церкви, охарактеризовал текущие примеры раскрытия информации горнодобывающими компаниями о таких объектах как «в значительной степени неадекватные».

Он сказал: «Очень важно, чтобы инвесторы могли четко определить, какая компания имеет какое хвостохранилище и как им управляют».

Данная группа инвесторов стремится создать глобальную базу данных, основанных на раскрытой информации, чтобы это помогло улучшить стандарты.
 

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