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04 апреля 2019

De Beers закрыла свое отделение по перепродаже бриллиантов

Сегодня
Экспертиза

Автор: Лия Мейрович (Leah Meirovich)

(Rapaport) - De Beers закрывает свое подразделение по переработке бриллиантов в связи с тем, что достижения в сфере цифровых технологий в секторе уменьшили потребность в его услугах.

Международный институт оценки бриллиантов (International Institute of Diamond Valuation, IIDV) был создан в 2016 году для выкупа и переработки ювелирных изделий с бриллиантами, которые больше не нужны потребителям. De Beers начала эту деятельность после того, как обратила внимание на трудности, с которыми сталкиваются потребители, пытаясь продать свои ювелирные изделия по справедливой цене. По словам De Beers, это предприятие позволило подчеркнуть непреходящую ценность бриллиантов.

Тем не менее с момента запуска IIDV технологии в отрасли улучшились, и онлайн-платформы для продажи от потребителя к потребителю стали более популярным вариантом, пояснила компания.

«После нескольких лет накопления опыта в секторе повторной переработки бриллиантов мы приняли решение приостановить деятельность Международного института оценки бриллиантов», - сказал в четверг Rapaport News Дэвид Джонсон (David Johnson), старший менеджер De Beers по медиа и коммерческим коммуникациям.

Джонсон объяснил, что, хотя проект больше не является жизнеспособным вариантом, он предоставил De Beers ценную информацию о поведении потребителей и потребностях своих розничных партнеров.

«Мы знаем, что потребительское восприятие рынка «потребитель-потребителю» растет и, вероятно, станет будущим этого сектора, и поэтому продолжим искать возможности в этом пространстве», - добавил он.

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