Федеральная торговая комиссия США: ювелиры должны сообщать, являются бриллианты природными или синтетическими

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Автор: Дайана Барц (Diane Bartz), Барбара Льюис (Barbara Lewis)

(Reuters) - Федеральная торговая комиссия (FTC) США, которая расследует обвинения в недобросовестной рекламе, заявила во вторник, что она разослала письма-предупреждения восьми компаниям с требованием, чтобы они проводили различие в рекламе между бриллиантами, которые поступают с рудников, и теми, что изготовлены в лабораториях.

FTC заявила, что она вскрыла случаи, когда восемь компаний рекламировали ювелирные изделия с бриллиантами «не объявляя четко и ясно, что бриллианты созданы в лаборатории», согласно этому письму.

Агентство отказалось назвать получателей этих писем. В неотредактированном варианте одного из писем, который стал известен изданию Reuters, указано, что получателем является Diamond Foundry, калифорнийская компания, которая производит лабораторные бриллианты.

Diamond Foundry отказалась обсуждать вопрос, приведет ли письмо к изменениям в ее маркетинге. «Мы гордимся тем, что являемся производителем выращенных в лаборатории бриллиантов, и именно на этой дифференциации строится наш успех», - сказал Мартин Рошейзен (Martin Roscheisen), главный исполнительный директор, в своем заявлении по электронной почте.

Аналитики говорят, что рост объема производства выращенных в лаборатории бриллиантов снизит цены на камни.

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA), представляющая такие алмазодобывающие компании, как De Beers, Rio Tinto и АЛРОСА, приветствуют настойчивость FTC в том, чтобы компании проводили различие между бриллиантами, которые добываются из недр, и теми, что производятся в лабораториях.

«DPA в течение нескольких месяцев выражала серьезную обеспокоенность по поводу вводящих в заблуждение маркетинговых сообщений и неподтвержденных заявлений об экологичности, поступающих от многих маркетологов выращенных в лаборатории бриллиантов», - сказал Жан-Марк Либерхерр (Jean-Marc Lieberherr), главный исполнительный директор DPA.

De Beers, подразделение Anglo American, заявила, что она довольна этим решением, добавив, что эти два вида бриллиантов являются «разными категориями товаров».

De Beers ответила на давление со стороны лабораторных бриллиантов, нарушив свою действовавшую несколько десятилетий политику продажи только природных бриллиантов в ювелирных изделиях, и начала продавать синтетические камни. Она продает изготовленные в лаборатории бриллианты по более низкой цене, чем конкуренты, для того чтобы подчеркнуть разницу между тем, что она считает красивой ювелирной бижутерией, и природными бриллиантами, созданными в недрах земли и имеющими высокую стоимость перепродажи.

С тех пор как она начала продавать синтетические бриллианты в виде ювелирных изделий, она сказала, что стоимость синтетических камней резко упала.

FTC в своих письмах также попросила компании пересмотреть вопрос использования слова «экологически безопасный» или аналогичные термины для описания бриллиантов, изготовленных в лаборатории. «Крайне маловероятно, что они смогут обосновать все разумные толкования таких утверждений», - сказала FTC в своем пресс-релизе.

Первый изготовленный в лаборатории алмаз был выпущен в 1955 году, а более крупные кристаллы были изготовлены в 1970 году, но первые синтетические бриллианты, которые можно было купить, стали производиться в 1970-х годах, согласно заявлению д-ра Джеймса Шигли (James Shigley), ученого из Геммологического института Америки (Gemological Institute of America).

«Эти выращенные в лаборатории алмазы являются алмазами. У них такие же физические и химические свойства. Мы не говорим о подделке», - сказал он, отметив, что многие алмазы продаются для шлифования или других применений в промышленных целях.