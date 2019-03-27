Скоро, вероятно, наступит огромный небывалый дефицит алмазов

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Автор: Томас Бишовель (Thomas Biesheuvel)

(Bloomberg) – Более 15 лет алмазная отрасль говорит миру о надвигающемся дефиците драгоценных камней. Между тем, спрос неизменно ниже ожидаемого, а алмазодобывающие компании прекрасно работают, добывая все больше камней.

Но проблемы могут скоро закончиться для отрасли, которая страдает от перепроизводства. В двух отдельных отчетах, опубликованных в конце марта, аналитики выдали прогнозы о сокращении рынка в следующие несколько лет, при этом предложение алмазов упадет, создав дефицит в 2021 году или примерно в это время.







Алмазным бизнес в настоящее время переживает что-то вроде мини-кризиса. Акции падают на фоне снижения цен на более дешевые камни, страдающих от слишком большого объема предложения, вялого спроса и ослабления валюты в Индии, где либо продаются, либо превращаются в ювелирные изделия почти все мировые бриллианты.



Отраслевая аналитическая фирма Berenberg говорит, что алмазодобывающим компаниям необходимо еще подождать какого-то восстановления цен, делая прогноз, что цены на алмазы останутся без изменений еще два года, а потом в 2021 году будет небольшое повышение менее чем на 1 процент. Panmure Gordon заявила, что «маловероятно, что будет какая-то краткосрочная поддержка значительного роста средних цен на алмазы».



Глобальный объем предложения достиг пика в 2006 году, когда объем добычи составил 176 млн каратов, - уровень, который, вероятно, никогда не будет превзойден снова, - перед резким падением во время глобального финансового кризиса. С тех пор он постоянно постепенно повышался на фоне устойчивого потока новых проектов. Сейчас запланирован ввод нескольких новых рудников, и некоторые из старых «рабочих лошадок» планируется закрыть в начале следующего десятилетия.



Кирон Ходжсон (Kieron Hodgson) из Panmure сказал, что в 2021 году дефицит может составить 15 млн каратов, или около 10 процентов от мирового объема предложения. Цены на алмазы начнут улучшаться в 2021-2022 годах, сказал Ричард Хэтч (Richard Hatch) из Berenberg.



Участники отрасли будут молиться, чтобы это оказалось правдой. По меньшей мере с начала 2000-х годов, они связывали свои надежды с «голодным крокодилом», - графиком, показывающим две расходящиеся линии, похожие на открытую пасть, когда прогнозируемый спрос превышал предложение. Пока челюсти остаются неизменно сжатыми, а долгожданный дефицит алмазов не наступил.



