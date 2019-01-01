Умершие люди и домашние питомцы превращаются в красивые голубые бриллианты, и вот как это происходит

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Автор: Дэйв Мошер (Dave Mosher) из Business Insider

(sciencealert.com) – Когда человек умирает, все чаще прибегают к кремации. В 2015 году эта практика в Соединенных Штатах потеснила захоронения, и ожидается, что к 2020 году она составит свыше половины всех случаев обращения с телами, согласно Ассоциации кремации Северной Америки (Cremation Association of North America).

Но вместо того, чтобы хранить пепел любимых людей в урне или развеивать их по ветру, все большее число понёсших тяжелую утрату потребителей делают что-то более необычное: превращают пепел в бриллианты.

Это возможно, потому что углерод является вторым самым распространенным атомным элементом в человеческом теле, а алмазы создаются из кристаллизованного углерода. В последние годы исследователи также усовершенствовали способы выращивания алмазов в лаборатории.

Хотя по меньшей мере пять компаний предлагают услуги, связанные с «памятными бриллиантами», Algordanza из Швейцарии является одной из лидеров в этой отрасли, ее услуги представлены в 33 странах, и компания сказала изданию Business Insider, что в 2016 году она продала около 1 000 драгоценных камней, изготовленных из пепла умерших.

Algordanza также заявляет, что она является в своем роде единственной компанией, у которой есть своя собственная лаборатория по выращиванию алмазов из пепла после кремации – одна из двух в мире. (Вторая находится в России).

«Это дает возможность сохранить своих любимых с собой навсегда, - сказала изданию Business Insider Кристина Мартуа (Christina Martoia), представитель Algordanza US. – Мы приносим радость из того, что для многих людей является большой болью».

Здесь описывается, как компания использует крайне высокую температуру и высокое давление для превращения умерших людей, а иногда и животных, в сверкающие драгоценные камни всех размеров, видов огранки и цветов.

Изготовление бриллианта из умершего человека начинается с кремации. После этого процесса обычно остается от 2,2 кг до 4,5 кг пепла, большая часть которого – углерод.

Мартуа сказала, что компании Algordanza требуется минимум 500 г пепла. «Это своего рода магическое число, когда наши инженеры могут гарантировать, что будет достаточно углерода для изготовления памятного бриллианта», - сказала она.

Когда компания получает пепел от заказчика, технический работник помещает образец в специальную печь, чтобы посмотреть, достаточно ли углерода для выращивания алмаза. Если недостаточно, то количество углерода из локона волос может восполнить недостающее количество.

Когда углерода достаточно, элемент выделяют и очищают от таких примесей, как соли. «Мы используем кислотные химикаты для удаления примесей», - сказала Мартуа.

Это доводит чистоту углерода в перерабатываемом пепле почти до 99% или выше.

Оставшийся 1% содержит такие включения, как бор - элемент и питательный микроэлемент, который помогает людям (и другим животным) для роста костей, заживления раны и регулировании иммунной системы.

Бор является включением, которое придает редкий голубой оттенок алмазам, найденным в природе, и поэтому многие «памятные бриллианты» тоже получаются голубого цвета.

«Бриллианты могут быть от бесцветного до очень насыщенного голубого цвета, - сказала Мартуа. – Чем больше бора, тем насыщеннее голубой цвет».

Когда Algordanza перерабатывает пепел, говорит Мартуа, «почти невозможно отделить бор от углерода». Это потому, что эти два элемента обладают одинаковым весом и свойствами».

Чтобы еще лучше очистить углерод до 99,9% и выше, технические работники упаковывают его в ячейку для выращивания, которая содержит железо и кобальт – присадки, помогающие удалить примеси.

Эта ячейка также содержит крохотный алмаз, чтобы помочь углероду кристаллизоваться на его неровной поверхности, поскольку углерод кристаллизируется лучше, когда он соприкасается с существующим алмазом.

Конечная стадия очистки превращает углерод в гладкие пластины графита, такой же вид углерода, как в карандашах. Плоские микроскопические пластины графита являются идеальным исходным материалом для синтезирования алмазов.

Природные алмазы образуются из углерода, который прикрепляется к трубкам лавы на глубине примерно одной мили в земной коре.

В стремлении скопировать эту природную среду, Algordanza вставляет ячейки (теперь упакованные в графит) в пластину и направляет ее в устройство высокой температуры и высокого давления (HPHT) для выращивания.

Это устройство может нагревать ячейку для выращивания почти до 1 370 градусов Цельсия. Она также оказывает давление на нее до 394 625 кг на квадратный дюйм.

Это подобно давлению всей массы международной космической станции на циферблат наручных часов, потом происходит нагревание до температуры выше температуры лавы.

В зависимости от размера бриллианта, который хочет заказчик, может потребоваться от шести до восьми недель в устройстве HPHT для обработки графита для кристаллизации его с целью получения драгоценного камня. «Чем больше бриллиант, тем больше время выращивания», - сказала Мартуа.

Когда пройдет достаточно времени, технические работники вынимают брикет графита и открывают его.

Внутри ждет необработанный, неограненный и неполированный алмаз.

Некоторые заказчики берут необработанный драгоценный камень, но многие предпочитают, чтобы их памятные камни были огранены и отполированы ювелиром в Швейцарии.

Цены компании Algordanza начинаются от $3 000 за бриллиант весом 0,3 карата. Мартуа сказала, что средний заказ составляет примерно от 0,4 до 0,5 карата, хотя заказчики из США обычно просят бриллианты большего размера, 0,8 карата.

Заказы на бриллианты, изготовленные из пепла после кремации людей, являются не единственным видом, которые получает Algordanza. «Сначала мы получили пепел после кремации немецкой овчарки, а сейчас у нас есть пепел после кремации кота», - сказала Мартуа.

Келли Дикерсон (Kelly Dickerson) внесла вклад в эту статью.



