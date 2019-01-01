Почему алмазодобывающие компании настороженно относятся к сверкающим камням Маркл

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Автор: Генри Сандерсон (Henry Sanderson)

(The Financial Times) – На своей первой официальной помолвке, ставшей событием года, на Меган Маркл (Meghan Markle) была пара серег, которые отличались не своим блеском, а происхождением: они, скорее, изготовлены в лаборатории, чем добыты из недр земли.

Это ювелирное украшение поставлено базирующейся в Антверпене компанией Kimai, которая обещает химически идентичные бриллианты «без социальных и экологических последствий», оказываемых камнями, производимыми людьми и оборудованием.

«Желания и потребности нашего поколения меняются, и отрасль не адаптируется к этому, - сказала Джессика Уарч (Jessica Warch), 25-летняя соучредитель компании, семья которой занимается торговлей бриллиантами в течение нескольких поколений. – Отрасль многие годы не видела никаких инноваций».

Выбор, сделанный герцогиней Сассекской, одной из самых выдающихся икон стиля в мире, приходится на время испытаний для алмазодобывающей отрасли, которая оценивается в $17 млрд. Объем продаж выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ) составляет всего около 2 процентов от общего рынка ювелирных изделий с бриллиантами, но объем их производства растет на 15-20 процентов в год, согласно данным консалтингового агентства Bain.

Это представляет угрозу традиционным алмазодобытчикам в то время, когда они сталкиваются с сокращением объемов продаж мелких природных камней. De Beers, крупнейший производитель в мире, заявил в этом месяце, что $900 млн, сумма за камни, проданные в январе и феврале, была самой низкой со времени, когда она начала публиковать данные в 2016 году.

Цена на мелкие алмазы упала в январе до своего самого низкого уровня по меньшей мере с 2011 года, согласно PolishedPrices.com, ударив по акциям таких зарегистрированных производителей алмазов, как Petra Diamonds и Mountain Province Diamonds.

Участники рынка говорят, что производители бриллиантов все больше видят, что они могут получить более высококачественные ВЛБ по той же самой цене, что и природные бриллианты. В то же время, индийские огранщики и полировщики бриллиантов стали проявлять бόльшую осторожность при пополнении запасов природных алмазов, принимая во внимание растущее предложение выращенных в лаборатории алмазов.

Способность производить мелкие ВЛБ постоянного качества и цвета сделало их более востребованными для рынка ювелирной бижутерии, согласно Марти Хурвиц (Marty Hurwitz), генеральному директору консультационной фирмы MVI Marketing, обслуживающей алмазную отрасль.

«Они всех притягивают, - сказала г-жа Хурвиц. – Они гораздо лучше смотрятся для потребителей – вы увидите более интересный продукт. Они более единообразные, и производитель ювелирных изделий может получить камни на заказ, что невозможно сделать с природными камнями».

Кроме того, новое поколение производителей лабораторных алмазов нацелены на получение более крупных, более ценных камней. Базирующаяся в Сан-Франсиско Diamond Foundry, поддерживаемая Леонардо Ди Каприо (Leonardo DiCaprio), исполнившим главную роль в фильме «Кровавый алмаз» (Blood Diamond) в 2006 году, заявила, что она отмечает растущий спрос на свои камни размером свыше пяти-шести каратов. Самый большой камень, который она произвела, - это 45-каратный алмаз для кольца стоимостью $250 000, дизайн которого выполнен Джони Айвом (Jony Ive) из Apple.

«Мы не считаем, что это случай типа «или/или» … это просто вопрос выбора для потребителей, - сказала Мона Садат Акхави (Mona Sadat Akhavi), вице-президент по маркетингу компании Diamond Foundry. - Отрасль изготовленных человеком бриллиантов в следующие несколько лет собирается обойти отрасль природных камней».

Производители алмазов сказали, что они не обеспокоены. Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar), главный исполнительный директор базирующейся в Лондоне Petra Diamonds, сказал, что для потребителей выращенные в лаборатории алмазы являются продуктом, отличным от природных, и что цены на природные камни начали стабилизироваться после периода избыточного предложения.

«Люди скоро поймут, что [изготовленные человеком камни] – это технология, - сказал он. – Это как ваш первый телевизор: он стоит $1 000, но можете быть уверены, что, проявив терпение, вы сможете купить его за $300, потому что технология – это гонка вниз, с точки зрения цен».

De Beers тоже пытается принять участие, в прошлом году запустив свою собственную линию ВЛБ под названием Lightbox. Но в прошлом месяце Брюс Кливер (Cleaver), главный исполнительный директор De Beers, компании, которой 131 год и которая была основана Сесилем Родесом (Cecil Rhodes), отрицает, что изготовленные человеком камни оказывают влияние на цену на природные алмазы.

Вместо этого, утверждал он, цены на мелкие алмазы страдают из-за слишком высокого предложения, падения курса индийской рупии и проблем у индийских огранщиков и полировщиков с получением финансирования. Свыше 90 процентов всех природных бриллиантов в мире проходят через Индию и проходят огранку в городе Сурате.

«У нас нет оснований считать, что существуют какие-то структурные проблемы в алмазной отрасли в сегменте недорогих товаров», - сказал г-н Кливер в ходе телефонной конференции, проведенной Anglo American, горнодобывающей компанией, главный офис которой находится в Лондоне и которая владеет De Beers.

Выращенные в лаборатории камни производятся с использованием высокого давления по технологии, известной как высокое давление и высокая температура, или путем осаждения углерода на алмазной затравке, этот процесс называется химическим осаждением из паровой фазы. В июле прошлого года Федеральная торговая комиссия США расширила свое определение алмазов и включила выращенные в лаборатории камни.

К 2023 году такие камни могут составлять 5 процентов от мирового рынка ювелирных изделий с бриллиантами стоимостью $5 млрд, согласно прогнозам аналитиков из UBS. Синтетики могут «значительно затормозить рост спроса на природные алмазы», заявил банк в прошлом месяце, присвоив рейтинг акций «продавать» для Anglo American и российской компании АЛРОСА, второго по величине производителя алмазов.

Что касается Diamond Foundry, в январе она открыла офис продаж в Китае и строит фабрику в штате Орегон, на которой будут производиться алмазы с помощью возобновляемых источников энергии. Компания нацелена на наращивание объема производства алмазов со 100 000 каратов алмазов в 2018 году до 1 млн каратов к концу этого года, все из которых пройдут огранку и полировку в Соединенных Штатах.

Компания планирует повысить цены в этом году на 19 процентов.

«Рост спроса на этом рынке только начинается, - сказала г-жа Акхави. – Мы не прогнозируем снижение цен в ближайшее время».



