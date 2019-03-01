Федеральная торговая комиссия США рассылает предупредительные письма компаниям относительно раскрытия информации о бриллиантах

Сегодня

(ftc.gov) - Сотрудники Федеральной торговой комиссии США (Federal Trade Commission, FTC) направили восемь писем ювелирным маркетологам, предупреждая их о том, что некоторые материалы из их онлайн-рекламы ювелирных изделий, изготовленных с использованием имитированных или созданных в лаборатории бриллиантов, могут обмануть потребителей в нарушение Постановления FTC.

В письмах отмечается, что в июле 2018 года FTC выпустила обновленное Руководство для отраслей промышленности, производящих ювелирные изделия, изделия из драгоценных металлов и олова, в котором маркетологам предоставляется информация о том, как составлять не вводящие в заблуждение представительские материалы о ювелирных изделиях и связанных с ними продуктах, включая добытые горным способом и созданные в лаборатории бриллианты, а также имитации бриллиантов.

Несоблюдение данного Руководства, предупреждают сотрудники Комиссии, может привести к принудительным мерам, если FTC решит, что компании совершают нечестные и вводящие в заблуждение действия или придерживаются такой практики. Подобные действия могут привести к гражданско-правовым санкциям, если компания будет заниматься такой практикой, зная, что Комиссия уже сочла их вводящими в заблуждение в ходе предыдущих судебных разбирательств.

В упомянутых выше письмах сотрудники Комиссии выражают обеспокоенность по поводу того, что некоторые рекламные объявления компаний не соответствуют текущей версии Руководства и, следовательно, могут обмануть потребителей. В частности, сотрудники приводят примеры, когда реклама может подразумевать, что имитация бриллианта представляет собой бриллиант, созданный в лаборатории или добытый горным способом, или что бриллиант, созданный в лаборатории, является бриллиантом, добытым горным способом, или когда требуемое раскрытие информации об источнике бриллиантов не является непосредственно относящимся к индивидуальным описаниям продукта.

Чтобы помочь компаниям в обучении, в письмах содержится предостережение о том, что им не следует использовать название какого-либо драгоценного камня, включая бриллианты, для описания камня-имитации или камня, созданного в лаборатории, если только к его названию сразу же не примыкает ясное и заметное раскрытие информации о том, что продукт не является камнем, добытым горным способом. Персонал также рекомендует компаниям, продающим имитации бриллиантов, избегать описания своих продуктов так, чтобы это могло ошибочно указывать на то, что они обладают одинаковыми оптическими, физическими и химическими свойствами бриллиантов, добываемых горным способом.

В письмах также отмечается, что подобные не вводящие с заблуждение способы раскрытия информации требуются при рекламе ювелирных изделий, содержащих драгоценные камни помимо бриллиантов, включая изумруды и рубины, а также жемчуг.

Утверждения об «экологичности» и «устойчивости»

В нескольких письмах также отмечается, что компании рекламировали свои ювелирные изделия как «экологически дружественные», «экологически сознательные» или «обеспечивающие экологическую устойчивость» и что такие термины можно интерпретировать как подразумевающие определенные конкретные экологические преимущества. Продавцы должны иметь надлежащие основания для подобных заявлений о любых продуктах, и такие заявления должны быть соответственно подтверждены во избежание обмана. Письма убеждают компании не использовать ничем не подтверждённые утверждения, такие как «экологически дружественные», «экологически сознательные» или «обеспечивающие экологическую устойчивость», поскольку маловероятно, что они смогут обосновать все разумные толкования этих утверждений.

Наконец, в каждом письме сотрудники Комиссии просят компании сообщить им в течение 10 дней с момента получения такого письма о шагах, которые они планируют предпринять по пересмотру своего маркетинга с тем, чтобы он соответствовал Руководству по ювелирным изделиям и, следовательно, соответствовал Постановлению FTC.



