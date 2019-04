Global Witness заявляет, что еще многое нужно сделать для того, чтобы прекратить нарушения прав человека в алмазодобывающей отрасли

Сегодня

Автор: Марлени Арнольди (Marleny Arnoldi)

(m.miningweekly.com) – Международная некоммерческая организация Global Witness (Глобальный свидетель, GW) одобрила ответную реакцию Всемирного алмазного совета (WDC) на Сертификационную схему Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КР), но отмечает, что еще многое нужно сделать.

Организация в пресс-релизе отметила, что в последние несколько недель WDC сделал заявления, что серьезно озабочен нарушением прав человека в алмазодобывающем секторе, хотя он отмечает перемены в сторону повышения прозрачности в отрасли, которая была «откровенно непрозрачной».

GW заявила, что КП не смог разорвать связи между алмазами и нарушением прав человека, и согласна с WDC в том, что он подчеркивает острую потребность отрасли в принятии мер в плане ответственных источников поставок алмазов.

Она также заявила, что еще посмотрит, являются ли заявления WDC пустыми словами, предназначенными для улучшения испорченного имиджа сектора, и являются ли они настоящим сдвигом к признанию того, что алмазная отрасль должна продемонстрировать прозрачное и ответственное деловое поведение.

GW сказала, что особенно заметно то, что в последних заявлениях WDC, совет высказал приверженность к соблюдению прозрачности и делового поведения всеми ее членами.

Организация заявила, что WDC отметил, что, «хотя он ожидает действий от КП, WDC уже проводит свои собственные реформы, чтобы обеспечить - на уровне отрасли - тот вид прогресса, который он поддерживает в КП».

GW отметила, что это показывает то, что отрасль начинает понимать, что прятать голову в песок или на самом деле прятаться за КП - это не решение. Конечно, WDC может оказывать давление на правительства для проведения реформы КП, но GW заявила, что совету необходимо сосредоточить свое внимание на наведении порядка в своем собственном доме, «потому что реформировать КП или не реформировать - международное обсуждение ответственных поставок переместилось на то, чтобы сосредоточить свое внимание на ответственности компании, которая не исчезает».

«Нет ничего нового в призывах реформировать КП, у которого много проблем. Потребители, покупающие бриллианты с сертификатом КП, считающие, что Схема предоставляет гарантии того, что их бриллианты не финансируют нарушение прав человека, находятся в плену иллюзий», - заявила GW.

«Организации гражданского общества нащупывали почву для реформирования Сертификационной схемы в течение уже почти десятилетия, показывая, что она просто не справляется с задачей. Было хорошо видно, что сама алмазная отрасль, наконец, поняла это», - заявила GW.

GW добавила, что, хотя хорошо было увидеть, что WDC осознает слабые стороны КП, как прошлые, так и в более современные события четко показывают, что энергию алмазной отрасли лучше было бы использовать для реформирования ее собственного поведения.

«Хотя КП «спотыкался» многие годы, те из нас, кто действительно озабочен изменением методов работы цепочек поставок алмазов, на практике направили свое внимание на сами компании, в соответствии с международными правилами, в которых подробно изложена их ответственность. Обнадеживают признаки того, что они начинают задумываться, хотя это только первый шаг», - заявила она.

Ответная реакция Всемирного алмазного совета

Тем временем, WDC прокомментировал изданию Mining Weekly Online, что с тех пор, как он 19 лет назад присоединился к КП, совет сохранял верность трехсторонней коалиции правительств, гражданских обществ и отрасли как самому эффективному инструменту для искоренения торговли алмазами, связанной с конфликтами в алмазодобывающих районах.

«Мы признаем успехи, достигнутые после запуска Сертификационной схемы Кимберлийского процесса в 2003 году, а также открыто критикуем неспособность КП – до сих пор – решать случаи грубых и систематических нарушений в некоторых странах, которые не связаны с гражданскими конфликтами», - заявил он.

«Именно по этой причине мы, вместе с гражданскими обществами в КП, долгое время лоббируем реформирование процесса и расширение его области деятельности», - продолжил он.

WDC добавил, что, по мере того, как он продолжает выступать в поддержку изменений в КП, он также самостоятельно занимается теми проблемами, которыми КП еще не занялся, например, с помощью своей пересмотренной Системы гарантий (System of Warranties), которая касается международных стандартов, поддерживающих права человека и строгую реализацию трудовых отношений, и своего продолжающегося диалога с Организацией экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Cooperation and Development), «в ходе чего мы выразили поддержку ее принципам комплексного контроля полезных ископаемых из зон высокого риска».

В то же время мы осознаем, что ставки чрезвычайно высоки. Миллионы обычных людей, большинство из которых проживают в развивающихся странах, где находятся алмазные месторождения, рассчитывают на поступления, обеспечиваемые этой отраслью», – продолжил он.

«Они зависят от того, чтобы мы и наши коллеги в КП продолжали работать, действуя совместно там, где это возможно, и самостоятельно там, где это нужно. Для них алмазы являются не предметом роскоши, а существенным средством достижения лучшего будущего», - заключил он.