Проклятие алмазов из Мурова

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Авторы: Живущие в нищете жители района Мурова (Зимбабве)

(The Bulawayo 24 News) – Уважаемый редактор, мы недавно узнали из вашей информационной публикации о вероятности того, что на предстоящей пленарной сессии ООН по вопросу о «кровавых алмазах» будут обсуждаться зимбабвийские алмазы и они будут отнесены к категории «конфликтных алмазов». Это действительно обнадеживающая новость! Но печально то, что этот серьезный разговор сосредоточен только на алмазах из района Чиадзва (Chiadzwa), словно это единственное место в Зимбабве, где ведется добыча алмазов. Мы, жители административного района Мурова (Murowa), поддерживаем эту инициативу и хотим, чтобы в классификацию были включены алмазы из района Мурова, добываемые компанией Rio Tinto. Фактически, любое серьезное обсуждение вопроса зимбабвийских алмазов не должно ограничиваться районом Чиадзва, а должно включать все алмазодобывающие компании.

Мы считаем, что касается качества драгоценных камней, Murowa Diamonds является крупнейшим производителем алмазов в Зимбабве. Обнаружение и последующая добыча алмазов в районе Мурова примерно два десятилетия назад принесли много страданий и лишений местному населению. Многие семьи были согнаны с мест, а те, кто остался, испытывают негативное воздействие, связанное с добычей алмазов. Дома и жилища людей дают трещины и разрушаются из-за мощных взрывных работ на руднике. Воздух перенасыщен мелкой пылью, приводя ко многим смертям из-за вызванных этим заболеваний легких. Растительность покрыта толстым слоем пыли, а водоемы, включая не пересыхающую круглый год реку Рунде, сильно загрязнены сточными водами рудника, мазутом и смазочными веществами. Водоносный горизонт исчез из-за крупных открытых карьеров глубиной 500 м. Это означает, что нет питьевой воды для населения, так как на такую глубину невозможно пробурить никакие скважины. Огромные участки земли отгорожены забором, лишая местных людей столь необходимых пастбищ для вольного выпаса скота. Вдобавок к этому, компания не принимает местных людей на постоянную работу, а нанимает их временно для выполнения «черной» работы, например, чистки туалетов, несмотря на большое количество хорошо образованного и опытного персонала. Короче говоря, руководство Murowa Diamonds освоило и добилось совершенства в искусстве пристраивать знакомых и родственников из отдаленных мест.

Эта безжалостная и бессердечная компания практически ничего не сделала с точки зрения корпоративных социальных инвестиций, несмотря на то, что работники пользуются роскошной возможностью летать на работу и с работы. Фактом является то, что район Мурова - один из самых бедных и неразвитых районов в Зимбабве. Нет дорог, нет безопасной питьевой воды, нет электричества, нет школ, нет больниц, нет условий для жизни, кроме крайней нищеты и страданий. Может быть, наши алмазы прокляты? Единственное заметное достижение было благодаря тогдашним миссионерам–лютеранам, которые построили школы.

В течение многих лет местные жители пытались привлечь внимание руководства и даже обращались в Ассоциацию по экологическому законодательству Зимбабве (Zela), подразделение Зимбабвийской комиссии по правам человека (Zimbabwe Human Rights Commission), но до сих пор ничего не сделано. Печально, что местные жители продолжают страдать и умирать, а их дома и жилища растрескиваться и разрушаться. Член местного парламента (который отсутствует с 31 июля) и советник района (который всегда находится в самовольной отлучке) забросили нас. Поэтому мы обращаемся в Комитет Кимберлийского процесса (Kimberly Process) и к алмазному сообществу вообще прийти нам на помощь, так как Murowa Diamonds принесла нам, местным жителям, много страданий. Ясно, что любая горная добыча должна быть экологически безопасной и вестись с ощутимой корпоративной социальной ответственностью, а не быть просто разграблением и расхищением!

Живущие в нищете жители района Мурова (Зимбабве)



