Публицистическая статья: Что можно ждать от горнодобывающего сектора Анголы в будущем?

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Автор: Зандре Кампос (Zandre Campos), председатель правления и генеральный директор ABO Capital

(cnbcafrica.com) – Ангола в настоящее время является пятым по величине производителем алмазов в мире, при этом 60 процентов алмазных ресурсов страны еще не использованы. Страна, на долю которой приходится 9 процентов алмазов в мире по стоимости, добывает высококачественные камни. Алмазные рудники в мире становятся слишком старыми для проведения дальнейшей геологоразведки. Ангола готовится повысить свой статус в качестве производителя алмазов в Африке под руководством ангольского президента Жоау Лоуренсу (João Lourenço), который считает, что страна должна процветать, принимая во внимание нетронутые природные ресурсы на ее месторождениях. Видение президента Лоуренсу в отношении объемов горной добычи в стране позволит повысить поступления и привлечь больше инвестиций в страну.

Планы страны по удвоению инициатив в области алмазодобычи повышают ее прогнозы по росту в мировой отрасли, учитывая ее присоединение к Антверпенскому всемирному алмазному центру (Antwerp World Diamond Centre, AWDC). Нация признала важное значение диверсификации своего экспорта, чтобы больше не зависеть в значительной мере от нефти, своего основного экспортного продукта. Ресурсы полезных ископаемых Анголы изобильны и дают многообещающие перспективы в этом плане. В настоящее время страна увеличивает свои объемы производства алмазов, расширяет экспорт полезных ископаемых за счет медной и железной руды и создает возможности экономического роста за счет новых источников дохода.

Ангола - следующий горнорудный хаб

На момент завершения гражданской войны в 2002 году геологоразведка месторождений в Анголе была ограничена, и страна тщательно выбирала направление действий в экономике. В настоящее время президент Лоуренсу планирует удвоить объем производства алмазов в Анголе до 14 млн каратов за следующие четыре года. В последнее время в стране было обнаружено несколько крупных камней, включая розовый алмаз весом 46 каратов на руднике Луло (Lulo) в прошлом году. Эта находка была сделана на том же ангольском руднике, где в 2016 году был обнаружен алмаз весом 404,2 карата. Серьезность намерений горнодобывающей промышленности и ресурсы, имеющиеся в регионе, подкрепляют новый подход Анголы по добыче и экспорту полезных ископаемых с целью повышения благосостояния за счет рудника Луло, привлекающего к себе внимание в связи с обнаружением 10 алмазов весом выше 100 каратов.

Новый горный кодекс страны дает возможность ангольскому горнодобывающему сектору выработать политику, касающуюся геологоразведки ее огромных ресурсов в области горной добычи и предусматривающую использование неразведанных территорий страны в плане горной добычи для роста и диверсификации ее экспорта. Эти правила дают возможность ангольской горнодобывающей промышленности уйти от ранее фрагментированных и устаревших принципов в этой сфере.

В своем выступлении в 2018 году президент Лоуренсу заявил: «Мы понимаем, что политика в этом секторе, принятая нами, не лучшим образом служит интересам страны и ее производителям».

По распоряжению президента Лоуренсу проводится реформа скрытной алмазной отрасли Анголы с целью повышения прибылей и объемов производства. Новый горный кодекс позволит обеспечить увеличение потока алмазов в Антверпенский всемирный алмазный центр, что обеспечивает прозрачность в алмазодобывающей отрасли. Принимая во внимание то, что 70 процентов ее алмазов экспортируется в Объединенные Арабские Эмираты, работа с Антверпенским всемирным алмазным центром позволит нарастить ее горнорудные ресурсы.

В 2017 году объем производства алмазов в Анголе достиг 9,4 млн каратов, рыночная стоимость которых составила 1,1 млрд долларов. Ранее политически ангажированные покупатели вели переговоры о цене покупки алмазов на уровне ниже их рыночной стоимости. Дав производителям алмазов возможность самостоятельно выбирать себе покупателей, предлагающих цены, сопоставимые с международными ориентирами, производители алмазов получат бόльшие поступления за свои объемы полезных ископаемых и инвестиции. Благодаря этому подходу, более благоприятному для инвесторов, в регионе появятся новые проекты, позволяющие воспользоваться преимуществами природных ресурсов, имеющихся в распоряжении ангольской горнодобывающей отрасли, и увеличить ее объемы экспорта.

Необходимость в геологоразведке неразведанных участков с целью горной добычи

Правительство Анголы полагается на нефть в качестве предмета экспорта, которая приносит почти 80 процентов доходов государства. Тем временем разведано всего лишь 40 процентов ее алмазных ресурсов. Так как они являются вторым ведущим предметом экспорта страны после нефти, то использование Анголой своей земли и ресурсов приведет к повышению экономической устойчивости и повышению диверсификации рынка экспорта.

Алмазы являются высокоприоритетным предметом экспорта для президента Лоуренсу, но этот регион представляет возможность также еще для других горнодобывающих активов в области медной и железной руд. Демократическая Республика Конго и Замбия известны как ведущие производители меди в Африке. Но Замбия не имеет выхода к Атлантическому океану для осуществления экспорта, а Демократическая Республика Конго ограничена 25-мильной береговой линией. Простирание Медного пояса на территорию Анголы дает существенные преимущества, принимая во внимание значительные месторождения медной и железной руд. В 1960-х годах Ангола была крупным экспортером железной руды. Принимая во внимание то, что нужно провести геологоразведку более половины района горной добычи в Анголе, регион имеет большой поисковый потенциал, что касается полезных ископаемых, для увеличения доходов страны.

Endiama открывает алмазодобывающий сектор для инвесторов

Endiama, национальная алмазодобывающая компания Анголы, начала проводить геологоразведку на кимберлите Луаше (Luaxe), срок службы которого обещает превысить 30 лет, предоставляя возможность удвоить объем производства алмазов уже через пять лет. Возможность для частных инвесторов объединить усилия на рынке приведет к увеличению финансовых ресурсов для тех, кто поддерживает последние мероприятия по горной добыче для формирования огромных ресурсов в стране.

Endiama объявила кимберлитовые и аллювиальные проекты открытыми для инвесторов в качестве части плана по развитию ангольской алмазной отрасли. Кимберлитовые проекты включают месторождения Камафуку-Камазамбо (Camafuca-Camazambo), Мулепе (Mulepe), Шири (Chiri), Сангамина (Sangamina) и Шеже (Tchegi), а аллювиальные проекты находятся в районах Муанга, Кабула, Сангунго и Муриеже. Кроме того, Endiama продолжит развивать новые возможности через партнерства с частными компаниями с целью расширения алмазодобывающих инициатив в Анголе.

Прогноз по горной добыче в Анголе

Ангольское правительство делает большие шаги вперед к тому, чтобы горнодобывающий сектор мог оказывать значительное влияние на будущее развитие страны. Ресурсы и инвестиции, которые терялись и упускались в течение десятилетий, не могут вернуться в один день, но прогноз роста алмазодобывающего сектора на 4,4 процента делает для него возможным стать одним из трех крупнейших производителей алмазов в мире. Экономические и структурные ограничения должны быть преодолены с помощью нового направления, нацеленного на повышение положения Анголы в качестве ведущего поставщика алмазов. Принимая во внимание имеющиеся ресурсы полезных ископаемых помимо алмазов, страна сможет уменьшить свою зависимость от нефти и генерировать при этом многообещающий прогноз для своего горнодобывающего сектора по всему миру.





Об авторе

Зандре Кампос является председателем правления и генеральным директором ABO Capital, международной инвестиционной фирмы, занимающейся инвестициями в компании в области здравоохранения, транспортировки, гостиничного дела, образования, технологии и недвижимости по всей Африке. Миссия ABO заключается в создании глобальной стоимости для развивающихся стран Африки, делая при этом вклад в их экономическое развитие.