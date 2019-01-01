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Swatch заявляет, что навсегда покидает Baselworld

Сегодня
Экспертиза

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Swatch Group, нарушившая спокойствие, когда прошлым летом покинула Baselworld, сейчас заявляет, что у нее нет планов по возвращению на крупнейшую ярмарку часовой отрасли.

«В этом больше нет необходимости, - сказал в интервью Ник Хайек (Nick Hayek), главный исполнительный директор Swatch Group, согласно Bloomberg. – Мир изменился».

Представитель Swatch подтвердил это заявление изданию JCK.

Swatch Group, крупнейшая в мире часовая компания, была также крупнейшим участником на выставке Baselworld, тратя на это примерно $50 млн в год.

Когда Swatch только что вышла, Хайек заявил, что его компания может в свое время снова принять участие в выставке.

«Им необходимо перестроиться, - сказал он в интервью. – Мы готовы им помочь. Но в 2019 году мы определенно не участвуем».

Часовая ярмарка 2019 года начнется в Базеле, Швейцария, 21 марта, в ней примут участие 500 участников, что меньше 600 участников, принимавших участие в прошлом году, и значительно меньше 2 000 участников, которых она обычно привлекала на пике своей деятельности.

«Это количество меньше, чем в 2018 году, и, конечно, меньше, чем мы надеялись, - признал в своем заявлении Мишель Лорис-Меликофф (Michel Loris-Melikoff), управляющий директор Baselworld.

Но он сказал, что «уверен в том, что с помощью нашей новой концепции и предложений мы сможем заслужить расположение как участников выставок, так и посетителей, и что вместе мы добьемся радикальных изменений».

Лорис-Меликофф добавил, что «Процесс преобразования Baselworld в платформу взаимодействия находится в полном разгаре», и что новые концепции ярмарки уже получили «хорошие отзывы».

Вернется Swatch или нет, решение компании покинуть ярмарку вызвало проведение ряда изменений в этой выставке, большинство из которых хорошо встречены участниками ярмарки. Baselworld добилась согласия местных отелей снизить расценки на время ярмарки, а также отказаться от своих столь неприятных требований о минимальном сроке пребывания. Кроме того, она договорилась с конкурирующей ярмаркой - Международным салоном высокого часового искусства (SIHH) - в будущем синхронизировать даты их проведения, так что с 2020 года эти две выставки будут следовать одна за другой.

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