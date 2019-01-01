Новые данные Федеральной резервной системы показывают, что падение чистой стоимости домохозяйств самое большое со времени Великой рецессии

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(The Washington Post) – Общая чистая стоимость домохозяйств в четвертом квартале 2018 года показала самое большое падение с четвертого квартала 2008 года, когда страна находилась в разгаре резкого экономического спада, согласно данным, опубликованным в начале марта Федеральной резервной системой США.

Общая чистая стоимость домохозяйств является количественной оценкой активов, например, объектов жилой недвижимости, акций и сбережений на банковских счетах, которые принадлежат американским семьям и некоммерческим организациям за минусом их задолженностей. В четвертом квартале 2018 года она упала примерно на $3,7 триллиона, это является снижением на 3,5 процента за квартал. Еще в 1952 году, когда появились данные Федрезерва, только три квартала – третий и четвертый кварталы 2008 года и второй квартал 1962 года - показали самое большое падение чистой стоимости домохозяйств в процентном выражении.





Эти данные показывают, что изменение обусловлено слабыми показателями работы фондового рынка в четвертом квартале прошлого года. Из-за плачевного состояния дел на рынке активы в балансовых отчетах домохозяйств и некоммерческих организаций сократились на $4,6 триллиона, что было в некоторой степени компенсировано ростом недвижимости и других активов.

Но обычное американское домохозяйство могло не очень почувствовать финансовые трудности как результат этого падения. Отметим для начала, что акции значительно восстановились после своих падений, которые наблюдались в конце 2018 года, хотя они остаются ниже рекордно высоких значений, достигнутых в начале года.

Важнее то, что бόльшая часть стоимости активов домохозяйств в Соединенных Штатах приходится на самые богатые семьи страны. В 2016 году, например, 1 проценту самых состоятельных семей принадлежало 40 процентов всей стоимости активов домохозяйств, а следующие 9 процентов семей владели еще 39 процентами. Остается 21 процент чистой стоимости домохозяйств страны на оставшиеся 90 процентов американских семей.

Кроме того, примерно половина американских семей не владеют никакими акциями, а 10 процентов самых богатых семей контролируют около 84 процентов фондового рынка.

В целом эти цифры еще раз показывают, что фондовый рынок не является самой экономикой, и что большие данные на национальном уровне не обязательно отражают финансовую реальность для типичных американских семей, многие из которых живут от зарплаты до зарплаты и с трудом покрывают даже небольшие непредвиденные расходы.

