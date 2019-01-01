Эмоции уходят, благоразумие приходит

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(idexonline.com) – Вышел мартовский выпуск журнала IDEX Magazine. Проиллюстрированная на обложке передовая статья приглашает читателей посмотреть на будущее алмазной отрасли, особенно на основной объем продукции с рудников, на те алмазы, которые проходят огранку и полировку, чтобы стать мелкими бриллиантами («меле»).

Есть ли шанс на то, что мы сможем вскоре перестать разговаривать о синтетике или выращенных в лаборатории бриллиантах (ВЛБ)? Я очень надеюсь, что есть. Нам необходимо сосредоточить свое внимание на маркетинге и продаже бриллиантов. А «меле» являются хлебом насущным для всего предложения продукции в алмазопроводе.

Но, во-первых, алмазной отрасли и торговле нужно прекратить истошно кричать об опасности. В последние десятилетия отрасль обсуждала, спорила и иногда упиралась руками и ногами против тенденции называть синтетические бриллианты … на самом деле бриллиантами.

В течение многих лет я видел взрослых мужчин и женщин, которые раздражались и полностью поддавались эмоциям, с жаром доказывая, что ВЛБ нельзя называть бриллиантами, потому что они не могут ими являться. Но их аргументы были вызваны эмоциями, а не разумными доводами.

Насколько отличается мир их коллег в отрасли цветных драгоценных камней и торговли ими! С конца 19-го века огранщики и продавцы цветных драгоценных камней сталкивались с постоянно растущим разнообразием синтетических аналогов цветных камней, не только Великой тройки – изумруда, рубина и сапфира, - но и бесчисленного числа других ценных и часто популярных цветных камней.

И наоборот, алмазная отрасль была крайне привилегированной, так как до совсем недавнего времени она никогда не сталкивалась с такими вызовами. Добавьте к этому скрытный характер отрасли и, давайте это признаем, изрядную самоуспокоенность и чрезмерное самомнение, и вы получите задатки для настоящей панической атаки, когда появляется такая проблема, как ВЛБ.

Как все мы знаем, отрасль не очень хорошо справилась с такой панической атакой. В последнее десятилетие ее участники сделали все возможное для того, чтобы опорочить выращенные в лаборатории алмазы и бриллианты и тех, кто их создает, обрабатывает и имеет с ними дело. Кроме того, отрасль не предприняла каких-либо значительных усилий, чтобы попытаться понять, как эти новые продукты могли бы найти свою нишу на рынке, и не было настоящей, подлинной и честной попытки вступить в диалог с бизнес-сообществом, занимающимся ВЛБ. Если бы алмазная отрасль сделала это, она могла бы предотвратить многие из неприятных дел, которые мы наблюдали и с которыми все еще боремся, например, подмешивание ВЛБ в партии природных бриллиантов категории «меле». (Я еще раз ссылаюсь на передовую статью в мартовском выпуске IDEX Magazine.)

То же самое относится к консенсусу по номенклатуре, в одностороннем порядке введенной Федеральной торговой комиссией США (Federal Trade Commission, FTC). Для тех, кто пропустил эту новость: впервые за 22 года и после шестилетнего процесса консультаций и внесения поправок, всего лишь несколько месяцев назад FTC опубликовала свои пересмотренные Рекомендации для ювелирной промышленности (Jewelry Guidelines).

Зонтичные международные организации отрасли драгоценных камней и ювелирных изделий, такие, например, как Международный алмазный совет (International Diamond Council, IDC) и Всемирная ювелирная конфедерация (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres - CIBJO), предприняли множество – и по-настоящему достойных похвалы – усилий, потратив много времени в попытках достичь консенсуса по номенклатуре синтетических алмазов и бриллиантов. Хотя эти усилия увенчались успехом, я никогда не понимал, почему – за исключением терминов «культивированный» и «искусственно выращенный» - алмазная отрасль с таким жаром выступала против какого-нибудь другого очевидного термина. Что плохого, например, в термине «сделанный человеком»?

Но сейчас всем этим бесконечным дискуссиям Федеральная торговая комиссия США мастерски и убедительно положила конец. Желающим же доказывать, что правила IDC и Алмазная книга CIBJO (CIBJO’s Diamond Book) превосходят правила FTC, советую подумать еще раз. Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим рынком для бриллиантов, и любые правила, вводимые там, имеют хорошие шансы быть принятыми по всему миру. И давайте посмотрим правде в глаза – новые правила FTC совершенно разумные.

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