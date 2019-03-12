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ОАЭ и еще 9 других юрисдикций добавлены к черному списку налоговых убежищ, составленных ЕС

Сегодня
Экспертиза

Автор: Виктория Дендрину и Любовь Пронина (Viktoria Dendrinou и Lyubov Pronina)

(Bloomberg) – Министры финансов стран Европейского союза согласились добавить 10 стран к черному списку предполагаемых налоговых убежищ, включая Объединенные Арабские Эмираты и Бермуды, несмотря на несогласие некоторых стран ЕС, высказанное в последнюю минуту.

Соглашение означает, что в списке теперь числятся 15 юрисдикций, в три раза больше, чем было до пересмотра. Это происходит всего через год с небольшим после того, как ЕС согласился «пригвоздить к позорному столбу» небольшое число стран в рамках своих усилий по борьбе с непрозрачными методами работы, позволяющими избежать уплату налогов транснациональными корпорациями и отдельными лицами.

Черный список «оказал решающее действие на налоговую прозрачность и объективность во всем мире», - сказал в своем заявлении Пьер Московиси (Pierre Moscovici), комиссар по экономике и финансовым делам ЕС. – Мы поднимаем планку надлежащего управления налогами во всем мире и устраняем возможности для налоговых нарушений».

Список ЕС включает страны, которые «либо не смогли выполнить свои обязательства по соблюдению необходимых критериев надлежащего управления, либо совсем не брали на себя обязательство это делать», согласно заявлению Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, находящегося в Брюсселе.

Обновленный список включает существующих правонарушителей - Американское Самоа, остров Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова, а вновь включены остров Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Доминика, Фиджи, Маршалловы острова, Оман, Вануату и ОАЭ.

Окончательный список появился не без скандала - румынский министр финансов Эжен Теодоровиси (Eugen Teodorovici) заявил перед встречей, что на сессии во вторник соглашение не будет принято. В своих комментариях он подчеркнул трудности, с которыми сталкивался блок в вопросе утверждения общего списка.

Включение ОАЭ было самым острым вопросом, Италия и Эстония до последней минуты настаивали на том, чтобы убрать эту страну из списка, согласно информации от официальных лиц, находящихся в курсе обсуждений.

ЕС выразил стремление согласовать общий список предполагаемых налоговых убежищ всего через неделю после того, как члены блока отклонили другой черный список возможных популярных мест по легализация незаконных доходов, и это показывает степень, до которой лоббирование и национальные торговые интересы вмешиваются в действия ЕС против сомнительной финансовой деятельности.

Основная цель дополненного черного списка налоговых убежищ заключалась в том, чтобы стать стимулом для стран привести свои налоговые системы в соответствие со стандартами ЕС, опасаясь позора.

«Благодаря внесению в список десятки стран устранили наносящие вред налоговые режимы и стали действовать в соответствии с международными стандартами прозрачности и честного налогообложения», - сказал Московиси.

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