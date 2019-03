Повторное обращение бриллиантов могло бы спасти отрасль природных камней

Сегодня

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky), дипломированный финансовый аналитик

(paulzimnisky.com) - Распространена точка зрения, что рост объемов повторного обращения бриллиантов приводит к снижению цен на бриллианты из-за теоретического роста предложения. Но на самом деле сегодня на этом относительно специфическом рынке может наблюдаться обратное. В действительности преобладание рынка бриллиантов повторного обращения на самом деле может быть спасительной силой для отрасли природных бриллиантов.

Исторически сложилось так, что, принимая во внимание то обстоятельство, что увеличение активности рынка вторичной переработки неизбежно приведет к росту количества бриллиантов в цепочке поставок, у добывающего и перерабатывающего сегментов отрасли по понятным причинам не было стимулов для поддержки вторичного рынка. Однако, учитывая нынешнее состояние алмазной отрасли, такой стимул появляется.





Алмаз весом 0,78 карата, который был перепродан через IIDV. Фото Пола Зимниски.

Учитывая растущее поколение потребителей, которые воспринимают бриллианты как экологически и социально недобросовестные товары, не редкие и слишком дорогие по цене, усиление акцента на повторной переработке бриллиантов может частично решить эти проблемы. Промышленность лабораторных камней уже стратегически позиционировала себя для решения этих проблем, но индустрия природных камней имеет возможность предложить даже еще более привлекательный продукт в этом контексте.

При рассмотрении вопроса о «зеленых» или «экологически безопасных» бриллиантах, трудно состязаться с бриллиантами повторного обращения, поскольку любые энергетические, экологические или социальные воздействия, связанные с производством таких бриллиантов, уже произошли. Хотя для получения выращенных в лаборатории бриллиантов не требуется выемка земли, производственный процесс все же нуждается в значительном количестве энергии, и нет гарантии того, что условия труда там идеальные, особенно на старых фабриках, где в восточных странах используется метод высокого давления и высоких температур (НРНТ). Теоретически, бриллиант повторного обращения не требует от общества всех вышеперечисленных производственных затрат.

Осознавая опасения, связанные со стоимостью, более легкодоступный, конкурентный и активный рынок перепродажи бриллиантов может повысить ликвидность вторичного рынка для бывших в употреблении природных бриллиантов, что в конечном счете окажет поддержку рыночной цене на все природные бриллианты как на первичном, так и на вторичном рынке.

По существу, единственное, что отличает природный бриллиант от его аналога, выращенного в лаборатории, это то, что природный является не возобновляемым ресурсом. И это имеет особое значение, принимая во внимание то, что бриллиант является предметом роскоши. Предложение природных бриллиантов ограничено природой, и в связи с этим возникает присущая ему ценность, обоснованная экономической теорией.

Эта ценность очевидна на вторичном рынке природных бриллиантов, и именно поэтому большинство известных компаний, покупающих бриллианты у населения, как правило, приобретают только природные камни. Например, лидеры отрасли WP Diamonds (White Pine), IIDV и Mondiamo, партнер Blue Nile в настоящее время не покупают бриллианты, созданные в лаборатории. Интернет-компания Worthy.com намерена покупать лабораторные бриллианты, но только солитеры весом от 2 каратов или выше. Компания I Do Now I Don’t (Delgatto) недавно начала «экспериментировать» с покупками лабораторных камней, но отметила, что будет покупать их только по очень низким ценам.

Хотя в последние годы появились новые компании, использующие охват и возможности Интернета для того, чтобы сделать перепродажу бриллиантов более удобной и пригодной для потребителей, это пространство все-таки относительно небольшое. По оценкам, в настоящее время рынок перепродажи бриллиантов составляет 1-3% от объема предложения природных бриллиантов ежегодно, что эквивалентно 2-4 млн каратов сырых алмазов. Оценки показывают, что этот рынок растет примерно на 3-5% каждый год, или примерно на 150 000 каратов в алмазном эквиваленте в год. Для справки в этом контексте, на 2019 год прогнозируется объем производства 143 млн каратов природных алмазов.

Примечательно то, что после многомесячного испытательного периода De Beers в 2016 году спокойно вошла в бизнес бриллиантов повторного обращения с помощью инициативы под общим названием Международный институт оценки алмазов (International Institute of Diamond Valuation, IIDV), как указывалось ранее. Он приобретает бриллианты у потребителей через примерно 100 утвержденных для этой цели реальных ювелирных магазинов в Соединенных Штатах, а также с помощью онлайнового процесса. Используя этот онлайновый процесс, «продавцы бриллиантов» заполняют бланк, а также получают предварительно оплаченную транспортную этикетку, например, компании FedEx, используемую для пересылки их бриллианта в институт для проверки. Через несколько дней выдается «предложение рыночной цены», которую продавец может бесплатно принять или не принять. Если продавец соглашается продать, то деньги перечисляются банковским переводом.

Был случай, когда бриллиант круглой огранки весом 0,78 карата (показан выше) без внутренних изъянов, цвета D был продан через процедуру IIDV с 35-процентным дисконтом от рыночной цены. Данные этой сделки приводятся ниже:







Отрасли природных бриллиантов принесли бы пользу поддержка и совершенствование в интересах населения ценового спреда при перепродаже бриллиантов. В оптимальном случае отрасль должна ставить целью такой дисконт, который бы находился между розничной ценой природного бриллианта и ценой перепродажи, т. е. «дисконт от рыночной цены», который был бы меньше стоимости эквивалентного созданного в лаборатории бриллианта. Например, если природный бриллиант круглой огранки весом 1,25 карата, цвета G, чистоты VS1, идеальной огранки был бы продан в рознице за $8 600, а эквивалентный созданный в лаборатории бриллиант был бы продан в рознице за $4 550, то оптимальный дисконт от рыночной цены для природного бриллианта составил бы меньше 47%.

В этом случае теоретически был бы экономический смысл для потребителя в приобретении природного бриллианта, а не созданного в лаборатории (за исключением любых текущих издержек или прироста цены природного бриллианта со временем и допуская, что созданный в лаборатории бриллиант почти не имел бы цены перепродажи). Кроме того, можно было бы поспорить с утверждением о том, что цена созданных в лаборатории бриллиантов конечном счете будет тяготеть к диапазону дисконтированных цен перепродажи природных бриллиантов, поскольку это является суммой, которую потребитель «готов разрешить» отрасли использовать.

Хотя противодействие отрасли понятно, принимая во внимание то, что рост предложения за счет бриллиантов повторного обращения может оказать отрицательное воздействие на динамику спроса и предложения для алмазодобывающей компаний, и учитывая то, что предложение бывших в употреблении бриллиантов не поддерживает производителей бриллиантов из алмазов, выгоды от расширения отрасли повторного обращения бриллиантов, вполне вероятно, превысят потенциальные затраты.

Горняки могут выиграть от более высоких общих цен на камни, поддерживаемых более эффективным механизмом повторной переработки бриллиантов. Производители могут найти новые объемы бизнеса в сфере повторной переработки бриллиантов. Для оптовиков и других участников среднего звена продвижение бизнеса по переработке бриллиантов может стать более привлекательной возможностью, чем в прошлом, поскольку традиционная маржа продолжает сокращаться.

Поддержка здорового рынка перепродажи алмазов для населения является, волне возможно, одним из наилучших путей для отрасли продемонстрировать стоимость своего продукта, а также отделить себя не только от созданных в лаборатории бриллиантов, но и от других конкурирующих предметов роскоши. De Beers должна продолжать наращивать работу в этой области, и другие лидеры отрасли, например, АЛРОСА, ведущие участники средней части алмазопровода и влиятельные ритейлеры, тоже должны учитывать потенциальные долгосрочные выгоды для своей отрасли. Кроме того, эта концепция тоже должна хорошо сочетаться с установками маркетинга природных бриллиантов, проводимого Ассоциацией производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA).

Наконец, важно понять, что возможный результат такой инициативы, вероятнее всего, улучшит восприятие природных бриллиантов и на деле не приведет к значительному притоку предложений новых бриллиантов на рынок. Большинство потребителей, вероятно, по-прежнему не захотят продавать свои бриллианты (по причинам, не связанным с ценами), даже если рынок перепродажи будет на самом деле более ликвидным. Но просто понимание потребителями того, что они могут продать свои бриллианты, если решат это сделать, само по себе принесет вышеупомянутые выгоды отрасли.

---

Пол Зимниски, дипломированный финансовый аналитик, является независимым экспертом алмазной отрасли и консультантом, работающим в районе Большого Нью-Йорка. Для регулярного получения более подробных аналитических обзоров алмазной отрасли подпишитесь, пожалуйста, на его ежемесячный отраслевой информационный бюллетень «State of the Diamond Market» («Состояние алмазного рынка»), который включает в себя прогнозы по спросу, предложению и ценам на бриллианты, а также другие виды отраслевого анализа. Пожалуйста, отправьте сообщение по указанному ниже электронному адресу, если хотите задать какой-либо вопрос. Пол Зимниски является выпускником Школы бизнеса им. Роберта Г. Смита (Robert H. Smith School of Business) Мэрилендского университета (University of Maryland), имеет степень бакалавра по финансам и международный профессиональный сертификат Дипломированного финансового аналитика (Chartered Financial Analyst, CFA). С ним можно связаться по адресу paul@paulzimnisky.com и в Twitter @paulzimnisky.

Пояснение: На момент написания данной статьи Пол Зимниски имел длинную позицию по ценным бумагам алмазных компаний: Lucara Diamond Corp, Stornoway Diamond Corp, Mountain Province Diamonds Inc, Diamcor Mining Inc, North Arrow Minerals Inc, Tsodilo Resources и Signet Jewelers. В настоящее время нет отдельно действующих публично торгуемых компаний, занимающихся созданными в лаборатории алмазами.