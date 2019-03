Требуются: подлинные люди

Сегодня

Автор: Яаков Алмор (Ya'akov Almor)

(idexonline.com) – В феврале Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) запустила новую кампанию под названием «Для меня, от меня» (For Me, From Me), «источником появления которой стала самая большая движущая сила роста отрасли природных бриллиантов – покупки женщин для себя, которые сегодня составляют треть всего объема продаж ювелирных изделий с бриллиантами в Соединенных Штатах», согласно данным DPA.

Я посмотрел ее только через несколько дней. После неоднократного просмотра я подумал, что она довольно банальная. Но кто я такой, парень среднего возраста, чтобы судить об этом, правда? Поэтому я забыл об этом.

Но через несколько дней на Facebook состоялся интересный разговор об этом рекламном фильме. Он начался с поста моей коллеги Барбары Палумбо (Barbara Palumbo) из Атланты, США. Барбара - известная журналистка, занимающаяся часовой отраслью, докладчик, писатель и, что важнее всего, гордая мать двух прекрасных маленьких рыжеволосых детей.

Вот что она написала:

«Я уверена, что подвергнусь резкой критике за это, но кажется несколько нечестным использовать слоган ««Подлинное – редко» (Real is rare) в рекламном фильме, показывающем женщину, которая (на мой взгляд) явно сделала пластическую операцию. Не думайте, что потребители не заметят. Покупатели-миллениалы откликаются на то, что подлинное, настоящее. Не просто на слово «подлинное», а на настоящую подлинность. Реальные люди с естественными лицами – это помогает, особенно тогда, когда вдохновляют женщин покупать для самих себя. Подлинное – редко. Во взаимоотношениях. В бриллиантах. И во внешности.

Вот так. Я высказалась».

Позднее, поняв, какой шквал откликов вызвал ее пост, она написала:

«Для тех из вас, кто перепостил мое сообщение …. Я просто хотела, чтобы вы знали, что я вам за это благодарна, потому что разговор начался о рекламе. По меньшей мере я надеюсь, что вы захотели поделиться им, а не просто вызвать скандал, потому что новые скандалы нужны этой отрасли меньше всего».

В разговоре, который последовал, Барбара сказала, что этот рекламный фильм был совсем не современным. «Он был такой постановочный, и первое, что я увидела… лицо, которое было изменено. Что это говорит нам, женщинам? «Эй, ваши бриллианты должны быть природными, потому что в природных бриллиантах есть красота, здόрово, но все в порядке, если ваше лицо создано в кабинете врача»».

«Я чувствую, что компания, впускающая рекламный фильм, выглядит лицемерной, когда они проталкивают идею о том, что «подлинное - редко» и что природные бриллианты лучше выращенных в лаборатории бриллиантов, привлекая при этом актрис в рекламном фильме, которые явно неестественные. Я не осуждаю женщин, которые идут под нож – живи и дай жить другим, - но я подчеркиваю, что молодежь гораздо более склонна видеть в рекламе естественных людей, и людей, которые выглядят так же, как они», - прокомментировала она.

Барбара позднее добавила разъяснение к своему первому посту, сказав, что «на мой взгляд, похоже, что эта модель средних лет [в рекламе], о которой я говорю, перенесла такую операцию».

Я думал, что этим стоило поделиться – с разрешения Барбары. И можно надеяться, что DPA прислушается. Но задаешься вопросом, могут ли рекламные агентства, находящиеся высоко среди этих небоскребов в Манхэттене и работающие над таким материалом, бить мимо цели? Важнее всего, понимает ли это сама DPA?