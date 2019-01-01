Вице-президент De Beers заявляет, что спад объема продаж мелких алмазов носит главным образом цикличный характер, а не вызван влиянием выращенных в лаборатории алмазов

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(gjepc.org) – Сегмент алмазной отрасли, связанный с недорогими и мелкими камнями, в последние несколько месяцев прошел через довольно трудную фазу. Хотя большинство последних данных о продажах, опубликованных De Beers и АЛРОСА, а также торговая статистика, предоставленная Антверпенским всемирным алмазным советом (AWDC), говорит о том, что могут быть некоторые, хотя и слабые, признаки изменений, рынок по-прежнему гораздо ниже уровней прошлого года.

Каковы были причины спада? Отражают ли они начало долгосрочных перемен в отрасли, вызванных ростом синтетики, или выращенных в лаборатории алмазов? Восстановит ли рынок мелких природных алмазов некоторое устойчивое равновесие?

Мы задали некоторые из этих вопросов Стивену Лусье (Stephen Lussier), исполнительному вице-президент по маркетингу De Beers Group, который был в Мумбае на прошлой неделе, попросив его ответить на них в контексте инициативы Lightbox этой компании, которая была объявлена для рынка США в 2018 году.

«В сегменте мелких алмазов не отмечается радикальных изменений, - уверил он. – Спад, наблюдавшийся для мелких камней во втором полугодии прошлого года, главным образом носит цикличный характер, он вызван в первую очередь динамикой спроса и предложения».

Продолжая дальше, он сказал: «Хотя первое полугодие 2018 года было очень хорошим, в последующий период произошло накопление складских запасов в средней части алмазопровода, в основном из-за ситуации на трех самых важных рынках, связанной с мелкими алмазами, – в Индии, Турции и на Ближнем Востоке».

Лусье объясняет, что на всех этих рынках на спросе негативно сказывались проблемы, связанные с экономикой, особенно колебания обменного валютного курса, в основном не имеющие отношения к алмазной отрасли. «В Турции был полный упадок из-за снижения курса валюты, и на Ближнем Востоке наблюдалось ослабление. В Индии тоже сказались волатильность рупии и ее падение к доллару».

Он считает, что это сравнительно краткосрочные явления и по мере того, как стоки будут двигаться через алмазопровод и складские запасы в средней части алмазопровода начнут продаваться, спрос на мелкие алмазы тоже вырастет.

Еще два фактора будут оказывать воздействие на спрос и предложение в среднесрочной перспективе, говорит Лусье. Во-первых, тот факт, что рудник Аргайл (Argyle), крупнейший поставщик мелких алмазов в последние два десятилетия, приближается к концу своего срока службы. «Через несколько лет он больше не будет источником предложения, значительно уменьшив количество мелких алмазов, поступающих в алмазопровод», - сказал он.

С другой стороны, динамика китайского рынка скоро начнет играть свою роль. «Новый спрос поступает со стороны рынков 3-го и 4-го уровня, и, хотя потребители в стране по-прежнему в основном хотят иметь солитеры, все это изменится по мере того, как покупатели, впервые приобретающие бриллианты, вернутся за своими четвертыми и пятыми ювелирными изделиями. Спрос на инновационные дизайны вырастет, увеличивая также использование мелких бриллиантов в ювелирных изделиях», - объясняет он.

Лусье также довольно твердо утверждает, что запуск ювелирных изделий Lightbox, ювелирного бренда De Beers с выращенными в лаборатории бриллиантами (ВЛБ), нацеленного на рынок бижутерии в США, не сыграл никакой роли в создании нынешней ситуации. «Это заблуждение, что есть какое-то кардинальное изменение в поведении потребителей, - утверждает он. – На самом деле мы считаем, что введение Lightbox позволит дифференцировать эти два алмазопровода и минимизировать разрушение сегмента мелких ювелирных изделий из-за ВЛБ».

Lightbox также помог ювелирам в США понять истинную стоимость этих камней и то, что они относятся к разным категориям, добавил он, особенно когда они думают о том, что их потребители, заплатившие по US$ 2 000 - US$ 3 000 за карат за ВЛБ несколько лет назад, увидят, что эти камни сейчас продаются за сумму, наполовину меньше той цены!

Кроме того, Лусье говорит, что январь и февраль были хорошими для отрасли природных бриллиантов. «На основании неофициальных данных от наших партнеров, спрос на День Святого Валентина в США был хорошим, и в Китае тоже отмечалось некоторое улучшение».

Несмотря на это, он по-прежнему считает, что отрасль должна действовать осторожно. «Экономическая ситуация лучше, чем несколько лет назад. Поэтому спрос должен расти. Все-таки в настоящее время существует слишком большая непредсказуемость, чтобы быть в чем-то уверенным. Усугубится ли тарифная американо-китайская война? Состоится ли в конечном итоге Брекзит или нет? Что будет значить результат индийских выборов для уверенности потребителей? Нам придется подождать и посмотреть».



