Эксперт по окружающей среде об экологическом воздействии выращенных в лаборатории бриллиантов

Сегодня

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В последние несколько недель для будущего блога и статьи в JCK я изучаю воздействие выращенных в лаборатории алмазов на окружающую среду по сравнению с воздействием природных алмазов. И одним из людей, с которым мне хотелось поговорить, был д-р Салим Али (Saleem Ali).

Али, занимающийся планированием в области окружающей среды и являющийся профессором Делавэрского университета по энергетике и окружающей среде, - единственный ученый, который, насколько мне известно, изучал этот вопрос. Здесь можно ознакомиться с его рабочим докладом 2011 года по этому вопросу. На самом деле он был дополнен и опубликован в Journal of Bioeconomics в 2017 году.

JCK: Каков ваш вывод как единственного независимого исследователя, изучавшего этот вопрос?

Салим Али: Основное, что нам необходимо дать ясно понять, это то, что мы должны разделять вопросы воздействия на окружающую среду и социального воздействия. С точки зрения окружающей среды, нет сомнения в том, что синтетические бриллианты будут оказывать меньшее воздействие, чем природные. Но с социальной точки зрения, ситуация гораздо сложнее. При хорошем управлении природные алмазы дадут возможности обеспечить занятость. Очевидно, что при плохом управлении, они могут вызвать возможные последствия в плане соблюдения прав человека.

Некоторые цифры, которые я видел, показывают, что требуется меньше энергии для производства природных алмазов, чем выращенных в лаборатории камней.

Значение имеет то, откуда поступает энергия. Поступает ли она за счет гидроэлектроэнергии или угля? Многие эти алмазные рудники имеют своего рода специализированные проекты. У них бывает ветроэнергоустановка, и это хорошо. Но как насчет дизельных самосвалов и самолетов, летающих в Йеллоунайф? Как насчет цикла геологоразведочных работ?

Когда мы думаем о социальном и экологическом воздействии, чему мы должны отдавать приоритет?

Я рассматриваю социальное и экологическое воздействие как взаимодополняющие. Я склонен пожертвовать некоторым воздействием на окружающую среду, если это сможет улучшить средства существования. Есть мало других вариантов для обеспечения средств существования для дальнего севера Канады или в Ботсване.

Синтетические бриллианты не могут создать много рабочих мест. При хорошем управлении алмазодобывающей отрасли существует возможность принести большую выгоду людям в очень бедных районах.

В отношении многих этих компаний существует представление, что горная добыча в некотором роде неэтичная. Так не должно быть. Она улучшила жизнь многих людей, которые на самом деле нуждаются в деньгах. Даже [канадское коренное население] First Nations (Первые нации) стало жить намного лучше.

Вы сказали, что вы хотите пожертвовать экологическим воздействием, чтобы оказать помощь людям в отношении источников существования. Мне это кажется необычной позицией для профессора, занимающегося исследованиями окружающей среды.

Я всегда чувствовал, что окружающая среда и общество не являются обособленными. Как говорят, мы сейчас живем в эпоху антропоцена. Люди неотделимы от природы. Мы не можем решить проблему окружающей среды, не внося ее в человеческое измерение. Это означает, что во многих случаях мы не видим результата какого-то вида использования окружающей нас среды.

Очевидно, в некоторых случаях действительно нужно сказать «нет», как в случае незаконной охоты на тигров. Но в большинстве случаев действительно необходимо выяснить, как потребности развития человечества можно уравновесить с потребностями окружающей среды.

Как к этим вопросам должны относиться потребители?

Для меня, как потребителя, важное значение имеет раскрытие информации и понимание ее. То, что делает Tiffany, предоставляя информацию о происхождении, все это используется информированным потребителем. Я бы высказал надежду на то, что постепенно люди будут обращать внимание на эти вещи.

Когда я хотел приобрести бриллиантовое кольцо для своей жены, я отправился в магазин Jared, чтобы купить кольцо бренда Chosen (Избранное). Я думаю, что люди готовы использовать эту информацию, если она будет доступной.

А должны ли потребители также отдавать приоритет развитию, а не окружающей среде?

Люди, занимающиеся потреблением в развитом мире, должны не только пытаться избежать нанесение вреда, но они должны сосредоточивать свое внимание на том, чтобы делать добро. Необходимо искать пути внесения своего вклада в экономическое развитие. Я являюсь членом правления Инициативы по развитию алмазной отрасли (Diamond Development Initiative), и они начали этот процесс отслеживания алмазов из Сьерра-Леоне, добытых старателями. Для меня это гораздо более значимо и позитивно, я помогаю экономическому развитию в постконфликтной зоне с помощью своих покупок. Вы можете сравнить это с покупкой бриллиантов с [канадского рудника] Даявик (Diavik). Он прекрасен, не наносит вреда, но приносит ли он столько же добра, как тот алмаз от старателя, полученного экологичным способом? У потребителей должен быть такой выбор.