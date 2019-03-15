De Beers захватывает рынок вскоре после того, как запуск Lightbox показал падение цен на 60% на синтетические камни

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Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) – Значительным первым последствием после запуска компанией De Beers ассортимента синтетических бриллиантов, известных под брендом «Lightbox», является то, что цены на конкурирующие товары упали на целых 60%, по словам Брюса Кливера (Bruce Cleaver), главного исполнительного директора группы.

Бренд Lightbox был попыткой провести критическую черту между естественно формирующимися и добываемыми алмазами и теми, что выращены в лаборатории. На алмазном рынке долгое время отмечалась обеспокоенность из-за того, что растущее преобладание синтетики вносило путаницу в выбор потребителей. Именно по этой причине De Beers стремилась к тому, чтобы отдельно брендировать синтетические бриллианты с целью их дифференциации.

Но критика до этого запуска заключалась в том, что De Beers просто еще больше ослабляла природные драгоценные камни. Но Кливер не считает, что начальная конъюнктура рынка подтверждает это мнение.

«Мы объявили о Lightbox в июне, и мы продали свой первый бриллиант в конце сентября; и в 2019 году мы продадим всего 20 000 каратов в общей сложности перед вводом в эксплуатацию нашей установки в Орегоне, - сказал Кливер. – С тех пор, как мы начали, предложение Lightbox оказало чрезвычайно положительное влияние на цену».

«На уровне оптовой торговли цены [на конкурирующий товар] упали на 30%-60%, что является чрезвычайным, принимая во внимание то, как мало мы продали. Поэтому я думаю, что уже есть подтверждение тому, что рыночная позиция этого продукта, относительно того, каким он должен быть, - не являясь природным алмазом, - заключается в том, что он уже становится успешным», - добавил он.

С точки зрения Марка Кьютифани (Mark Cutifani), главного исполнительного директора Anglo American, запуск Lightbox является демонстрацией того, что группа может быть стратегически смелой, когда нужно. Anglo, которой принадлежит 85% компании De Beers, превратилась в скопидома, переживающего за доходы акционеров и предпочитающего дивиденды, а не занимаемую долю на рынке.

«Ориентация на Lightbox, вероятно, говорит вам что-то о нашем образе мыслей с точки зрения позиционирования нашего бизнеса. Там, где мы увидим необходимость выходить за пределы и проявлять стратегическую смелость, мы предпримем эти шаги»,- сказал Кьютифани.

Снижение угрозы со стороны синтетических бриллиантов является важной частью головоломки для De Beers, которая видела свой вклад в падение общего объема выручки до значений ниже выручки от угля и платины, даже несмотря на то, что De Beers является самым большим источником доходов для Anglo.

Имеет место также значительное ослабление ассортимента низкокачественных бриллиантов, что на первый взгляд говорит о том, что на алмазном рынке существует напряжение. Но Кливер настроен оптимистично в отношении перспектив.

Снижение цен на мелкие драгоценные камни больше связано с неспособностью так называемого «мидстрима» - огранщикам и полировщикам – гарантировать банкам соблюдение кредитных условий, что затем приводит к созданию складских запасов. Но бриллианты, в основном, занимают сильные позиции.

«Если посмотреть для начала на рост потребления ювелирных изделий с бриллиантами в Соединенных Штатах в последние четыре–пять лет, то вы увидите, что на самом деле оно росло от года к году. Поэтому на уровне потребителей отмечался рост спроса на основном рынке», - сказал он.

«Если вы также посмотрите на предложение за последние три–четыре года, было значительное увеличение предложения за этот же период, - добавил он. – Мы считаем, что пик [производства алмазов] наступает примерно сейчас или может наступить через несколько месяцев».

«Но не через несколько лет», - сказал он.



