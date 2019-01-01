Поиск экзотических источников вдохновения для ювелирных коллекций Van Cleef & Arpels

Сегодня

Николас Бос, генеральный директор компании, рассказывает, как бренд привносит искусство, поэзию и танец в ювелирный дизайн.

Автор: Назанин Ланкарани (Nazanin Lankarani)

(artnet.com) - Николас Бос (Nicolas Bos), 48-летний генеральный директор Van Cleef & Arpels, комфортно чувствует себя, совмещая две должности. Руководя повседневным бизнесом фирмы и осуществляя контроль над дизайном и оправами для ювелирных коллекций компании, он играет уникальную двойную роль в представлении мастерства компании глобальной аудитории.

Бос воспитывался в любви к литературе и изобразительным искусствам, но в конечном итоге попал в школу бизнеса. В 1992 году он поступил в Fondation Cartier pour l’Art Contemporain в Париже в то время, когда частный художественный фонд, принадлежащий Cartier, возбуждал общий интерес своей необычной программой выставок. Днем Бос занимался поддержанием баланса бюджетов; а ночью он засучивал рукава и помогал готовить выставки, развешивая произведения искусства. Он говорит, что самой прекрасной частью его работы в Fondation была работа с экспертами и художниками.

В 2000 году Бос поступил на работу в Van Cleef & Arpels директором по маркетингу. Назначенный генеральным директором в 2013 году, он отвечает за бизнес 123-летней компании, а также руководит ее художественной студией.

Искусство составляет часть его повседневной жизни, осуществляет ли он контроль за дизайном или занимается постановкой оригинальной сценографии для высококачественных ювелирных коллекций своей компании, все это преобразуется в видение, которое помогло генеральному директору представить мастерство Van Cleef & Arpels широкой аудитории.

Мы провели беседу с Босом об опыте работы с художником Робертом Уилсоном (Robert Wilson) по коллекции «Ноев ковчег» («Noah’s Ark») компании Van Cleef & Arpels, навеянном работами Брейгеля (Brueghel), и о его планах на будущее сотрудничество с художниками.

Считаете ли вы себя генеральным или художественным директором Van Cleef & Arpels?

Во многих ювелирных домах есть генеральный директор и художественный директор. Я сам лично сильнее увлекаюсь творческим процессом, чем большинство. Здесь нет никого в роли художественного директора, поэтому я работаю непосредственно с дизайнерской студией, и мне это нравится.

Каковы источники вдохновения для ювелирных изделий Van Cleef?

Мы начинаем с определения темы как отправного момента – чего-то, напрямую не связанного с ювелирными изделиями, - обращаясь к миру поэзии, театра, литературы или изобразительных искусств. Отталкиваясь от нее, мы развиваем идеи, которые воплощаются в виде высококачественной ювелирной коллекции. Конечно, эти источники вдохновения должны соответствовать культурному наследию, идентичности и центральной теме, которые имеют важное значение для нашей компании. Например, отражение природы было главной темой для Van Cleef & Arpels в течение более века, и мы постоянно ищем новые пути рассмотрения темы природы с нового угла зрения, именно это мы сделали при работе над коллекцией «Ноев ковчег». Это была коллекция, состоящая из 60 изделий, отражающих пары животных, навеянных библейским сюжетом о главе семьи, который строит ковчег для спасения своей семьи и двух особей каждого создания, которым угрожает огромное наводнение.

Что послужило отправной точкой этой коллекции?

Это была картина 17-го века Яна Брейгеля Старшего, которую я увидел в Центре Гетти в Лос- Анжелесе. На нем были изображены животные, заходящие в Ноев ковчег, в экспрессивной, яркой и выразительной работе, которая была не просто буквальным воплощением библейской истории, но и средством для художника продемонстрировать свою собственную способность представить экзотических животных с налетом волшебства. Ко мне пришла идея, что интересно сделать то же самое в ювелирных изделиях.

Еще одним источником были маленькие деревянные игрушки конца 19-го века, относившиеся к традиции народного искусства, которые я нахожу трогательными и прекрасными. Нам понравились пропорции этих игрушек, поэтому мы решили выпустить только броши для «Ноева ковчега». Это позволило нам получить коллекцию в одном одинаковом масштабе с миниатюрными изделиями, которые дали нам больше свободы интерпретации, чем у нас было бы, если бы мы добавили подвески или серьги к этой коллекции.

Как вы представили коллекцию «Ноев ковчег»?

Коллекции нужна была интересная сценография для превращения выставки изделий в настоящее событие. Я был поклонником Боба Уилсона (Bob Wilson) в течение долгого времени и знаком с его современными, не подвластными времени решениями в плане обстановки, его работой по изображению животных и его точным использованием света. Он раньше не работал с ювелирными изделиями, но был заинтересован. Когда его сценография была выполнена, она понравилась в равной мере как ювелирным экспертам, так и любителям театра и пятилетним детям, которые были восхищены представлением и ювелирными изделиями, вдохновленными животными. Со времени открытия в Париже в 2016 году, эта выставка совершает путешествие по всему миру, и скоро она откроется в Китае.

Считает ли вы себя экспертом в ювелирной области?

Высококачественные ювелирные изделия на самом деле являются видом искусства и подкатегорией декоративных искусств. Я не являюсь экспертом по вопросам искусств, но я знаю тщательно организованные художественные выставки, и я понимаю важное значение сильных впечатлений, связанных с презентацией. Художественная выставка с большой сценографией может подчеркнуть качество произведений искусства. Те же самые произведения искусства могут представлять собой скучную, академическую выставку. То же самое относится и к ювелирным изделиям. Мы пытаемся создать волшебную обстановку и вызвать фантастические впечатления на выставке высококачественных ювелирных изделий. Знание предмета выставки, будь это картина или ювелирное изделие, и создание исключительной обстановки и впечатления вокруг этого позволяет посетителям лучше понять то, что выставлено.

Используете ли вы такую же концепцию для повседневных коллекций, например, Perlée?

Коллекция типа «Perlée» («Бусинки») меньше связана с рассказом о ней, а больше с формами, геометрией, шутливым и юмористическим содержанием изделий, а также с важным значением цвета, все это придает коллекции ее уникальную особенность. Бусинки Perlée могут уходить корнями в метод «гранулирования», то, что находили в античных египетских или греческих ювелирных изделиях, со средневековья до 19-го века, в виде крохотных золотых бусинок, припаянных для создания абстрактных или предметных форм. Van Cleef & Arpels воскресила этот мотив в начале 20-го века. В настоящее время мы используем разное количество бусинок и разные размеры. Вы также найдете их, обрамленными в форме четырехлистников, в коллекции «Alhambra» («Альгамбра»).

Какие случаи сотрудничества художников есть в вашем сегменте?

Мы будем возобновлять связи с миром балета благодаря новому сотрудничеству с [французским танцором и хореографом] Бенджамином Мильпье (Benjamin Millepied), что будет продемонстрировано в июле, в подходящее время для нашей новой ювелирной коллекции. Мы также будем показывать результаты сотрудничества с Лоренцо Маттотти (Lorenzo Mattotti), художником и иллюстратором, владеющим очень ярким миром красок.

Выставка коллекции исторического наследия Van Cleef & Arpels откроется в Palazzo Reale в Милане в ноябре 2019 года. Ее курирует Альба Каппелльери (Alba Cappellieri), выдающийся специалист из Ювелирного музея г. Виченца (Jewelry Museum of Vicenza), который покажет наши изделия, навеянные итальянской поэзией и литературой. Сценография будет включать освещение, созданное Йоханной Гравундер (Johanna Grawunder), американской художницей и дизайнером, работой которой я восхищаюсь. Это будет интересным противопоставлением ее видения и нашего собственного мира света и цвета.



