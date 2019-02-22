Расследование мошенничества с бриллиантами воскрешает скандал, который итальянские банки хотят предать забвению

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Авторы: Соня Сирлетти (Sonia Sirletti), Дэн Лифгрин (Dan Liefgreen) и Серджо Ди Паскуале (Sergio Di Pasquale)

(Bloomberg) – В 2014 году Массимо Балестре (Massimo Balestra) поступил звонок от работника его банка, предлагавшего инвестицию с нулевым риском, «надежную, как встроенный в стену сейф». Дело кончилось тем, что житель маленького североитальянского города потратил 6 945 евро ($7 876) на бриллиант, который, как он говорит, он никогда с тех пор не видел.

Балестра является одним из почти 100 000 итальянцев, которые приобрели так называемые «инвестиционные бриллианты» по рекомендации своих банков в рамках широкомасштабной схемы, которая в настоящее время является предметом уголовного расследования, проводимого финансовой полицией страны, согласно информации от людей, знакомых с этим вопросом. Следователи инкриминируют крупнейшим банкам Италии то, что они связывали своих клиентов с алмазными брокерами, которые продавали им камни по цене в два раза выше их рыночной стоимости.

Полиция во вторник, 19 февраля конфисковала свыше 740 млн евро в UniCredit SpA, Intesa Sanpaolo SpA, Banco BPM SpA и в одном из его подразделений, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, а также в двух брокерских фирмах в связи с этим делом, согласно судебному документу, который был предоставлен агентству Bloomberg.

Представители UniCredit, Intesa и Monte Paschi отказались дать комментарии. Banco BPM SpA сообщил в заявлении, что компания, а также нынешний и бывший высшие руководители, включая управляющего директора Маурицио Фарони (Maurizio Faroni), являются фигурантами дела и что власти наложили арест на 84,6 млн евро в ходе расследования. Банк заявил, что он сотрудничает со следствием.

Юрист Intermarket Diamond Business SpA, или IDB, брокерской фирмы, продающей бриллианты через UniCredit и Banco BPM, отказались дать комментарии. Юристы Diamond Private Investment SpA, или DPI, справочно-информационной брокерской фирмы, обслуживающей Intesa и Monte Paschi, не ответили на письма по электронной почте и звонки с просьбой дать комментарии.

Дурная слава

Это расследование вновь открывает компрометирующую главу в деятельности банков в то время, как они сталкиваются с проблемами, включающими в себя избавление от проблемных кредитов, повышение прибыльности и убеждение клиентов инвестировать свои сбережения, когда третья крупнейшая экономика еврозоны выдыхается. На четыре из пяти банков, находящихся под следствием, были наложены штрафы антимонопольным управлением страны два года назад из-за продажи бриллиантов.

Среди жертв этой схемы находится Васко Росси (Vasco Rossi), самая популярная рок-звезда Италии, который купил бриллиантов на 2,5 млн евро в период с 2009 по 2011 год, как это указано в документе.

«Инвестиционные бриллианты»

Итальянские банки стали массово заниматься инвестиционными бриллиантами после 2010 года, когда они стремились резко повысить прибыльность на фоне спада в стране, самого глубокого после Второй мировой войны. Покупатели вложили свои сбережения, поддавшись на рекламу банков и поверив работникам, которые уверяли их, что инвестиции не несут риска и обеспечат привлекательный возврат на вложения.

Банки выступали посредниками, обеспечивая связь алмазных брокеров с их клиентами и получая вознаграждения от продаж. Контракты часто подписывались в филиалах кредитных организаций, создавая у клиентов впечатление, что банки были участниками сделок.

В документе указано, что прокуроры вынесут обвинение в том, что бриллианты продавались по ценам, намного выше их оценочной стоимости, и что банки не выполняли свои юридические обязательства по информированию инвесторов о рисках. Для введения потенциальных покупателей в заблуждение брокеры размещали рекламу на бизнес-страницах итальянских газет, где были показаны их раздутые цены в таком виде, что казалось, что это были рыночные котировки.

Уголовные обвинения

Около 70 человек, включая несколько высших руководителей кредитных организаций, сталкиваются с возможностью обвинений в мошенничестве и так называемом отмывании собственных незаконных доходов. Банки и брокерские фирмы также находятся под подозрением, потому что компании в Италии могут нести ответственность, если доказано, что они не смогли предотвратить или даже не попытались препятствовать совершению преступления своих высших руководителей.

Балестра, банк которого находится в числе обвиняемых по этому делу, заявил, что ему сказали ожидать годовой доход в размере 3-4 процентов от бриллианта, который будет храниться в хранилище брокера. По его словам, он запрашивал информацию об инвестиции шесть месяцев назад и работник банка сказал ему, что алмазный брокер близок к банкротству после негативных публикаций о его деятельности в итальянских средствах массовой информации, но для его инвестиции риска нет, потому что алмазный бизнес в остальной части Европы идет хорошо.

Спустя несколько месяцев он удивился, получив письмо, в котором говорилось, что брокер Intermarket Diamond Business, который упоминается в уголовном деле, потерпел крах и у него теперь имеется право добиваться владения бриллиантом. «Через пять лет я не только не получил никакого дохода, но я также не смог получить свой бриллиант назад. У меня есть только фотография моего бриллианта с сертификатом Международного геммологического института (International Gemological Institute)».

Базирующийся в Милане Banco BPM сообщил, что он «выделил достаточные средства в 2018 году для компенсации клиентам и покрытия рисков и платежей, связанных с расследованием».

Дополнительные льготы, подарки

Согласно документу, работники UniCredit и Banco BPM, предположительно, получили по меньшей мере 99 000 евро в виде подарков от IDB, включая предметы антиквариата, смартфоны, путешествия, поездки на курорты и бриллиантовые кольца.

Когда антимонопольное управление завершало свое расследование, прокуроры Милана открыли отдельное расследование по этому делу, проводя более глубокое изучение способов продажи бриллиантов в период 2012-2016 годов. Это привело к изъятию активов в середине февраля.

Хотя кредитные организации могут справиться со штрафами и арестами на имущество, их репутационные риски могут оказаться выше. Балестра сказал, что он с пессимизмом относится к возвращению своей инвестиции. «Я больше не доверяю никому в банках. В будущем я собираюсь хранить свои сбережения под матрасом».



