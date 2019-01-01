Полярный циклон?

Вчера

Автор: Чарльз Уиндэм (Charles Wyndham)

(PolishedPrices) – Меня не легко расшевелить и вывести из инерции, чтобы я начал писать, но, к сожалению для меня и для всех, случилось много такого, что смогло-таки меня расшевелить.

С тех пор, как я писал на этом сайте несколько месяцев назад, я наблюдал за неуклюжими действиями отрасли, якобы находящейся в достаточно хорошем состоянии, и за сюсюканьем, исходящим из разных источников, о каких-то хороших продажах в Америке или о каких-то других придуманных хороших новостях.

Конечно, хорошие продажи в Америке, если это правда, или, скорее, то, что предполагалось под словом «хорошие», вероятнее всего, не включало плохих продаж в Азии и вообще того, что сейчас называется «разочаровывающий сезон».

В любом случае, за последние пару дней я заметил, что цена акций компании Petra Diamonds обвалилась на 20% за день при объявлении ее результатов, которое включало уведомление о снижении цен, особенно в сегменте дешевых камней.

Затем были опубликованы результаты январского сайта De Beers, показывающие 25-процентное падение по сравнению с январем 2018 года, до $504 млн, что было на 7% ниже даже по сравнению с декабрьским сайтом, традиционно являющимся одним из самых небольших сайтов в календарном году, а январь считается одним из крупнейших сайтов, если не самым крупным.

Падение, которое был «смягчено» комментарием, прочитанным мною, о том, что сайтхолдеры чувствовали себя обязанными покупать, даже при непосредственном убытке для себя, чтобы быть уверенными, что De Beers им не откажет или не сократит им предложение. Убыток пришелся на время, когда все огранщики испытывают трудности с финансированием.

Я пытаюсь себе представить, насколько меньше $500 млн мог бы быть январский сайт De Beers без такого стимулирования к совершению покупок?

Казалось бы, добрые старые времена монополии De Beers давно закончились - ну, как они там считают, хотя ясно, что нет, и это всем нам, впрочем, известно.

Принимая во внимание эту попытку монополизации – и памятуя о том, что монополии существуют за счет того, что сбивают цены, а не повышают их, - следует отметить, что рынок синтетических алмазов на деле оказывает влияние на природные камни. И это еще до того, как у De Beers может появиться надежда удовлетворить ею же созданный спрос с помощью своей новой фабрики Lightbox, открывающейся в Америке позднее в этом году.

На самом деле, запуск Lightbox компании De Beers, похоже, только подхлестнул неудовлетворенный спрос на синтетические бриллианты, принимая во внимание объявление Diamond Foundry о десятикратном увеличении объема производства, и сообщения других компаний о том, что они будут выходить на рынок.

Похоже на то, что куры на самом деле возвращаются домой, чтобы усесться на насест.

Влияние Lightbox заключается в том, что у ценового сегмента дешевых природных камней провалилось дно. Или, как любит ссылаться на это De Beers в своих пресс-релизах по январскому сайту, сохраняется «медленное движение недорогих камней по алмазопроводу».

Эти «недорогие ассортименты» на самом деле охватывают широкий ряд алмазов и очень значительную часть объема производства фактически каждого рудника, а также большую часть сырья, которое задействует производственные мощности производителей бриллиантов.

Все это происходит вдобавок к кредитным ограничениям (поскольку банки буквально прекратили или сократили кредитование), к остающимся без изменений ценам на бриллианты, к избытку производственных мощностей и тому болезненному факту, что действие испорченной модели на самом деле начинает сказываться только сейчас.

До недавнего времени в большей мере именно средняя часть алмазопровода испытывала трудности, а сейчас это распространилось на алмазодобывающие компании и, конечно, скоро страны-производители почувствуют, что они, возможно, оказались внутри полярного циклона.



