Перенасыщенность рынка стала проблемой на Гонконгской выставке

04 марта 2019

Автор: Джошуа Фридман (Joshua Freedman)

(diamonds.net) – Дилеры на Гонконгской международной выставке бриллиантов, драгоценных камней и жемчуга (Hong Kong International Diamond, Gem & Pearl Show) выражали озабоченность по поводу слабого спроса на бриллианты и перепроизводства товаров в сегменте оптовой торговли.

Складские запасы продавались медленно, несмотря на высокую посещаемость на ярмарке, которая началась на прошлой неделе, сообщили изданию Rapaport News люди, принимавшие в ней участие.

Излишки недорогих бриллиантов испугали рынок - участники привезли на выставку большие объемы товаров. Количество камней в службе RapNet Show Listings, электронном каталоге складских запасов, выросло до рекордных 160 000 для Гонконгской выставки по сравнению с обычными значениями 100 000 – 130 000.

Опасения усилились на прошлой неделе после того, как свыше 100 000 каратов бриллиантов категории «меле» появились в Мумбае, снизив цены на эти товары на 30%, сообщила газета The Times of India в прошлый четверг. Это было вызвано тем, что их выбросили на рынок люди, связанные с Джарамой Джаялалитхаа (Jayaram Jayalalithaa), покойным бывшим главным министром индийского штата Тамил Наду. В 2016 году незадолго до своей смерти она приобрела свыше 200 000 каратов товара в размерной категории, известной как +11, из-за проводимой правительством политики демонетизации, сообщила газета.

Спрос на крупные камни был небольшой, по словам Дотана Меирова (Dotan Meirov), начальника операционного управления израильской алмазной компании MID House of Diamonds. Он отмечал большой объем сделок, но в основном с недорогими изделиями.

«Движение есть, и оно хорошее, но цифры невысокие, - сообщил Меиров. – Похоже, существует небольшая неуверенность в отношении дорогостоящих изделий».

Слабые цены и перепроизводство ассортимента камней весом до 1 карата создают некоторую трудность, несмотря на определенный позитив, согласно мнению Винсента Ию (Vincent Yiu), директора гонконгской Brilliant Trading Company. Недавний сезон китайского Нового года не смог принести значительного улучшения рынка, поскольку американо-китайская торговая война и экономическая неустойчивость привели к низким объемам розничных продаж, и традиционные ювелиры уступили бизнес конкурентам из электронной торговли, отметил он.

«Недостаточное число покупателей хотят инвестировать в стоки», - объяснил Ию.

Ярмарка, одно из двух параллельных мероприятий в Гонконге, открылась на прошлой неделе во вторник в центре AsiaWorld-Expo и продлится до субботы. Гонконгская международная ювелирная выставка, проходящая в Гонконгском центре конференций и выставок (Hong Kong Convention and Exhibition Centre) началась в прошлый четверг и закончится в понедельник.

«В обстановке нынешней экономической нестабильности эти ювелирные торговые ярмарки помогают отрасли приготовиться к вызовам, которые ждут ее впереди», - сказал Бенджамин Чау (Benjamin Chau), заместитель исполнительного директора Гонконгского совета по развитию торговли (Hong Kong Trade Development Council), который организовал эти ярмарки.



