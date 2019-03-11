Рынок дешевых алмазов в ожидании неизбежной кончины рудника Аргайл компании Rio

11 марта 2019

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) – Бриллианты могут быть лучшим другом девушки, но в последние несколько лет они принесли мало пользы инвесторам. Именно сейчас рынок алмазных акций напоминает то известное описание драмы эпохи королевы Елизаветы: «Сцена полна острых моментов в первом акте и трупов в пятом».

Презентации и интервью на Конференции по инвестированию в африканскую горнодобывающую промышленность (Africa Mining Indaba), состоявшейся в начале февраля, показали ситуацию, при которой падение цен на низкокачественные дешевые алмазы ударило по ряду алмазных компаний-юниоров, которые с унынием надеются на изменение на рынке.

Одно из сообщений с Глобального круглого стола по алмазам, проведенного на конференции, на котором председательствовал Дез Килали (Des Kilalea) из Canaccord Genuity, было о том, что большие надежды возлагаются на явно приближающуюся кончину рудника Аргайл (Argyle) компании Rio Tinto, который в течение десятилетий был основным производителем дешевых алмазов в мире.

Рудник Аргайл, который в настоящее время производит около 14 млн каратов в год, сейчас быстро сворачивает свои операции, и его закрытие ожидается в 2021 году.

Одним из наиболее пострадавших юниоров является зарегистрированная в Лондоне Firestone Diamonds, которая получила двойной удар: падение цен плюс невозможность получать прогнозируемое количество крупных дорогостоящих алмазов на руднике Ликхобонг (Liqhobong) в Лесото.

Добыча таких дорогостоящих драгоценных камней была единственным спасением для ряда других юниоров, например, рудника Летсенг (Letseng) компании Gem Diamonds, также находящегося в Лесото, и рудника Луло (Lulo) компании Lucapa Diamond в Анголе.

Руководство Firestone ожидало, что на ее предприятии будет добыта приличная доля крупных алмазов, но этого не произошло, несмотря на то, что рудник успешно достиг запланированной производственной мощности; добился прогнозируемого содержания и превзошел прогнозы по эксплуатационным затратам.

По мнению Пола Босмы (Paul Bosma), главного исполнительного директора, финансовое планирование для рудника было проведено с учетом прогнозируемого поступления сырья по $107 за карат, но на руднике в настоящее время средняя стоимость алмазов составляет всего $75 за карат. «Причина этому двусторонняя. Цены на алмазы сильно упали с 2013 года, когда мы оценивали алмазы, и это сказывается на всех».

Согласно презентации Firestone, корзина акций производителей алмазов упала на 28,9% в 2018 году после падения на 17,3% в 2017 году. Но цена акций Firestone показала особенно большое падение. Акции Firestone торговались по цене 59 пенсов в конце 2016 года, но просели почти до 6,4 пенса к середине 2018 года и продолжили падать, достигнув в настоящее время около 2,6 пенса.

«Вторым компонентом является частота получения специальных камней. У нас это было пару раз, но их было меньше, и они появлялись реже, чем мы ожидали. Судить пока еще рано, потому что мы занимаемся добычей всего полтора года», - сказал он.

«Ключевым является следующее: когда восстановится рынок? Мы подсчитали, что потеряли от $15 до $17 за карат из-за спада на рынке», - добавил он.

Босма сказал, что стратегия Firestone заключалась в структурировании ее балансовых отчетов таким образом, чтобы она могла переждать нынешний спад на рынке, пока условия не улучшатся. Компания провела выпуск новых акций, предлагаемых акционерам компании, что принесло $25 млн, и реструктурировала свои соглашения по погашаемым в первую очередь задолженностям с ABSA, банком Южной Африки. Босма отметил, что компания Firestone имеет баланс денежных средств в размере $26,2 млн, что превышает рыночную капитализацию компании, составляющую $20 млн.

«Поэтому в настоящее время у нас все в порядке … не прекрасно … но в порядке. Ситуация настолько чувствительна к ценам на алмазы. При цене $85 за карат наши денежные средства удвоились. Если цена закрепится на уровне $75 за карат на следующие два года, то у всех нас, у Petra Diamonds, Stornoway и Mountain Province, будут большие проблемы, потому что у всех нас есть задолженности и все мы просто выживаем при существующих ценах», - сказал он.



