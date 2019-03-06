Новые правила показывают, что будет с компаниями, торгующими алмазами в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки

06 марта 2019

(Professional Jeweller) – Новые правила правительства показывают, чего могут ожидать профессионалы ювелирной отрасли, работающие с алмазами, в первый день действия сценария выхода Великобритании из ЕС без сделки.

Международная торговля алмазами регулируется Сертификационной схемой Кимберлийского процесса (ССКП), которая накладывает широкий набор требований на своих членов для того, чтобы дать им возможность сертифицировать партии алмазов как «бесконфликтные» и не допустить попадания конфликтных алмазов в законную торговлю.

В настоящее время компании в Великобритании могут торговать алмазами в ЕС и в странах, принимающих участие в ССКП. Но сейчас Великобританию в Кимберлийском процессе (КП) представляет ЕС, и по постановлению его Совета (Еврокомиссии) № 2368/2002 правила КП действуют в Великобритании.

Как изменятся процессы

Если 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из ЕС без сделки, то ей необходимо будет сразу же стать самостоятельным участником Кимберлийского процесса для того, чтобы компании могли продолжить торговлю алмазами со странами, участвующими в Схеме, включая страны ЕС.

Правительство Великобритании введет новые законы по ССКП в Великобритании, и новый сертификат КП Великобритании заменит сертификат ЕС.

Если правительство Великобритании не обеспечит способа самостоятельного участия в ССКП к 29 марта 2019 года, то торговля Великобритании алмазами будет заморожена.

Торговля алмазами с ЕС: Компаниям потребуется сертификация КП для торговли алмазами со странами ЕС так же, как осуществляется торговля с другими странами, участвующими в ССКП. Это означает:

Для всех объемов экспорта алмазов из Великобритании (включая в ЕС) потребуется сертификация КП Великобритании.

Для всех объемов импорта алмазов из ЕС потребуется сертификация КП ЕС.

Торговля в случае, если Великобритания не будет членом КП: Компании не смогут вести международную торговлю алмазами, если Великобритания не будет членом КП, до тех пор, пока Великобритания не обеспечит самостоятельного участия в Схеме.

На тот случай, если Великобритания должна будет выйти из ЕС без сделки, правительство говорит, что оно уже предпринимает шаги по обеспечению самостоятельного участия Великобритании в КП.

В отчете говорится: «Мы готовим производные нормативные правовые акты, которые необходимы для вступления в силу КП в Великобритании, и новый сертификат КП Великобритании заменит сертификат ЕС. Сертификация КП потребуется для торговли алмазами со странами ЕС, как это сейчас происходит с другими странами КП. Это позволит бизнесу продолжать проводить некоторые изменения (например, ввести требование по сертификации КП для перемещения камней между Великобританией и ЕС)».

«Если у компаний есть какие-то алмазы по консигнации или займы в ЕС, они должны задуматься о принятии мер во избежание каких-либо задержек по наступлении 30 марта 2019 года или позднее в случае осуществления такого сценария», - отмечается далее в отчете.

Трейдеры должны учитывать влияние новых соглашений по КП со своими покупателями в ЕС и соответствующим образом планировать будущую торговлю с минимальными перебоями после выхода из ЕС.

Если Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года без сделки и без обеспечения незамедлительного самостоятельного участия, компании не смогут вести международную торговлю алмазами, пока Великобритания не обеспечит своего участия в КП.

Для подготовки к такому сценарию компании должны подумать, хотят ли они организовать возвращение им каких-то алмазов, находящихся на консигнации в странах-участниках КП (включая ЕС) или отданных им взаймы, до того, как Великобритания выйдет из ЕС, во избежание задержек до тех пор, пока правительство не обеспечит самостоятельного участия в КП.