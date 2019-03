Последний добытый алмаз: обратный отсчет начался!

25 февраля 2019

Автор: группа Фонда изучения цветных фантазийных бриллиантов (Fancy Color Research Foundation, FCRF).

Новая эра для вторичного рынка

(fcresearch.org) – К тому времени, когда ваши внуки купят свой первый бриллиант, большинство рудников уже достигнут конца своего срока службы, и большинство бриллиантов будет поступать со вторичного рынка. Эти обстоятельства сделают запасы бывших в употреблении бриллиантов крупнейшим «рудником» в мире.

Огромное большинство еще не добытых алмазов в мире находится на глубине 150-170 км под поверхностью земли. Вулканические извержения в доисторические времена выбросили некоторую часть из них ближе к поверхности на доступное расстояние всего в несколько сотен метров под землей. Все это означает, что, когда все существующие рудники истощатся, эра не добытых еще алмазов закончится. Если предположить, что мелкие самостоятельные рудники в разных частях мира закроются быстрее, чем крупные, то значительное снижение предложения наступит уже через несколько десятилетий; последняя алмазодобывающая компания, уходя, погасит свет примерно через 60 лет.

Популярность белых бриллиантов и бриллиантов фантазийных цветов в настоящее время большая. Но рынок постепенно преобразуется ввиду того, что через два поколения не будет алмазных рудников, способных и дальше производить эти камни. В настоящее время на долю 40 рудников в мире приходится 90% мирового объема производства алмазов, но только у 13% из них срок службы составляет свыше 40 лет, но не больше 61 года. Сократится наличие алмазов всех цветов и уровней качества, без исключения. Количество алмазов, находящихся в обращении, таким образом, станет ограниченным гораздо быстрее, чем люди думают. Это не преувеличение; это информация, которую больше всего игнорируют в отрасли, и за ее пределами об этом мало известно. В течение 40-60 лет 98% всех алмазных рудников истощатся, а в течение четверти века большинство из 45 самых значительных работающих сейчас алмазных рудников прекратят свое существование.

Рудники в порядке их закрытия





Источник: Edahn Golan Diamond Research & Data LTD

Примерное количество оставшихся лет на основании отчетов компаний, данные за 2014-2018 годы

Надписи: Mines Closing in 1-5 years – Рудники, закрывающиеся через 1-5 лет. Underground – Подземная. Closing in … years – Закрывающиеся через … лет. End of mining – Окончание добычи.

В обозримом будущем не ожидается открытия новых «мегаместорождений»; если таковое будет найдено, то оно начнет работать только в конце этого века - в лучшем случае. Этой добавки будет слишком мало, чтобы «вернуться в нынешнее положение», потому что число состоятельных людей, основных покупателей для этого сегмента рынка, увеличивается гораздо быстрее, чем темпы добычи алмазов. В своем годовом отчете о глобальном благосостоянии населения банк Credit Suisse отметил, что в 2017 году только в Соединенных Штатах появились 1,1 млн новых миллионеров.

Не сказать, что алмазная отрасль находится в состоянии кризиса, совсем нет. Все это означает, что больше не будет возобновляемых поставок и что вторичный рынок станет крупнейшим действующим «рудником». Отрасли затем необходимо будет изменить свой подход. Производство бриллиантов и связанные с этим технологии постепенно исчезнут. GIA будет заниматься в основном подтверждением старых сертификатов; появится новая профессия - «брокер подержанных бриллиантов», а ювелирные бренды будут скупать бриллианты у населения с целью поддержания устойчивого предложения ювелирных изделий с этими камнями. Благодаря новому бренду Lightbox, запущенному De Beers в 2018 году, выращенные в лаборатории бриллианты позиционируются сейчас на дне цепочки предметов роскоши, рядом с кристаллами Swarovski и поддельными сумками Louis Vuitton, и больше не принимаются в расчет.

Картина покупки и продажи изменится до неузнаваемости; но, если компании разработают эффективную стратегию, торговля бриллиантами может остаться по-прежнему высоко прибыльной. Принимая во внимание отсутствие новых сырых алмазов и наличие лишь бриллиантов повторной огранки для торговли, конечное количество оставшихся бриллиантов неизбежно подтолкнет цены к новым высоким уровням. Рост стоимости будет беспрецедентным даже на бриллианты с низкими характеристиками.

Самая горячая новость века о «Последнем добытом алмазе» будет прочитана по всему миру примерно через 61 год, но подтолкнет цены вверх задолго до этого по мере того, как люди начнут задумываться при появлении первых признаков дефицита. Это означает, что нет никаких причин, по которым покупатели бриллиантов или люди с видением долгосрочной перспективы не могут начать осознавать преимущества от этого дефицита запасов алмазов прямо сейчас.

Два поколения могут показаться не таким периодом времени, который имеет значение для многих из нас, хотя те, кто упустил возможность приобрести картину Жана-Мишеля Баския (Jean-Michel Basquiat) за $5 000 в 1980-х годах, вероятно, могут отнестись немного лучше к идее такой долгосрочной инвестиции.

Пара поколений – это отрезок времени, который кажется почти незначительным, но более близкие события могут смоделировать будущее; например, возьмите австралийский алмазный рудник Аргайл (Argyle). Этот рудник знаменит тем, что на нем добыто большинство из розовых алмазов категории «меле» в мире, а до его закрытия и превращения в искусственное озеро осталось всего 2-3 года.

Пока отраслевики лишь рассуждают о том, что произойдет в результате этого сотрясения рынка (а простой расчет показывает, что цена на розовые «меле» резко возрастет), инвесторы с большими карманами, понимающие значение такого явления, уже запасаются как можно бόльшим количеством розовых камней, подталкивая цены вверх. Цепная реакция ударит и по продажам других бриллиантов, но в основном, по бриллиантам фантазийных цветов, которые станут самыми востребованными камнями благодаря их связи со своими исчерпаемыми розовыми «родственниками». Что касается грядущих поколений, бриллианты будут покупаться не просто как прекрасные украшения, а как возможные долгосрочные инвестиции.

Принимая во внимание всемирно известные месторождения, такие, например, как Кимберли (Kimberley) в Южной Африке, которому осталось жить меньше десяти лет, сейчас наступило время для всех участников отрасли разработать стратегию, определяющую новый мировой порядок торговли бриллиантами, независимо от текущей неустойчивости экономики и ее влияния на нынешний алмазный рынок.

Также произойдет неизбежное повышение стоимости бриллиантов - каждого сорта, но особенно тех, которые считаются уникальными коллекционными экземплярами.

Те люди, у которых есть бриллианты, особенно бриллианты фантазийных цветов, самой редкой категории из всех, перестанут воспринимать свою фамильную шкатулку с драгоценностями как само собой разумеющееся. Их фамильные состояния могут невероятно увеличиться, принимая во внимание прогнозируемый рост спроса на эти раритеты. Учитывая увеличение класса состоятельных людей и уменьшение предложения, следующее поколение сможет продать бабушкино бриллиантовое кольцо насыщенного желтого цвета размером 20 каратов одному из ювелирных брендов по цене в 10 раз выше той, которую первоначально заплатили за него.

Всем нам нужно признать то, что вторичный рынок будет процветать и доминировать в алмазной торговле в ближайшие годы. Последний алмаз, который будет добыт из недр примерно через 60 лет, ознаменует новую эру после десятилетий резкого роста цен на бриллианты вообще и на бриллианты фантазийных цветов в частности.

Ваша семейная коллекция бриллиантов, вероятно, станет самым ценным активом малого размера, который будет существовать в ближайшие столетия.