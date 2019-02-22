Даффи поддержат «опытные горняки», говорит Диппенаар, прощаясь с Petra

22 февраля 2019

Автор: Шарлотта Мэтьюз (Charlotte Mathews)

(miningmx.com) – Уходящий с поста главного исполнительного директора Petra Йохан Диппенаар (Johan Dippenaar), который покинет компанию в конце марта после более двенадцати лет работы, не имеет никаких планов на ближайшую перспективу, кроме как проводить время со своей семьей. Об этом он рассказал в своем в интервью в прошедший понедельник.

Petra объявила, что Ричард Даффи (Richard Duffy), бывший главный финансовый директор AngloGold, сменит Диппенаара после короткого периода передачи дел. «Образование и накопленный опыт работы г-на Даффи в африканской горнодобывающей отрасли, вероятно, будет хорошо принят рынком, который стремится иметь уверенность в том, что Petra сделает переход к положительному денежному потоку», - отметила в своем сообщении компания BMO Capital Markets.

Даффи, который совсем недавно занимался стартапом по возобновляемой энергии, не знает алмазный сектор так же глубоко, как Диппенаар. Но Диппенаар сказал, что Даффи будет иметь поддержку со стороны сильного главного финансового директора и главного директора по производству, оба из которых являются «…алмазодобытчиками и участниками рынка с большим опытом», а также со стороны председателя правления Адониса Пурулиса (Adonis Pouroulis).

За шесть месяцев, закончившихся в декабре, снижение поступлений от рудника Коффиефонтейн (Koffiefontein) в южноафриканской провинции Фри-Стейт в результате перебоев в производстве наряду с понижением цен ниже трендовых на продукцию рудника Куллинан (Cullinan) вызвало сокращение объема производства алмазов и поступлений группы Petra.

Последнее нарушение нормального хода производства на Коффиефонтейне, последовавшее за забастовкой в сентябре-октябре 2017 года по поводу зарплаты, возникло из-за недовольства жителей своим местным мэром. Протестующие не дали персоналу рудника Коффиефонтейн попасть на рудник. Впоследствии ситуация нормализовалась.

Диппенаар сказал, что, хотя недавно было несколько случаев недовольства на руднике Коффиефонтейн, продавать его не планируется, поскольку Petra уверена в качестве рудного тела и долгосрочном потенциале этого месторождения. Глубина этого рудника составляет 600 метров, а со временем она может достигнуть 900-1000 метров. При существующих темпах добычи срок его жизни оценивается в 15-25 лет.

Petra еще раз заявила, что ее годовой план объема производства составляет 3,8 млн каратов в год, после того как она добыла 2 млн каратов в первом полугодии. Африканские алмазодобывающие компании столкнутся с двумя потенциальными рисками в следующие несколько месяцев: сохраняющимися перебоями в электроснабжении, осуществляемом государственной энергетической компанией Eskom, и общими выборами, намеченными на 8 мая.

Диппенаар сказал, что Petra является «ключевым покупателем» для Eskom, поэтому ее не затрагивают снижения нагрузки на стадиях 1 или 2 [установленных поставщиком электроэнергии на случай затруднений с электроснабжением – прим. ред.]. Когда компанию Petra просят отключить 20% ее объема потребления на стадии 3, она использует это время для проведения техобслуживания или наверстывает свой объем производства по выходным дням. Снижение нагрузки на стадии 4, которое произошло пару раз на прошлой неделе, все-таки сказывается на объеме производства компании Petra, но она делает все возможно для сведения к минимуму последствий этого.

Что касается национальных выборов в Южной Африке, намеченных на 8 мая, Диппенаар сказал, что в связи с этим некоторые риски возникают, но по опыту предыдущих выборов, несмотря на разговоры о дестабилизации, горная добыча может продолжиться в обычном порядке.



