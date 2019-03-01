Добыча алмазов: «Мелкие, вы меня режете без ножа»

01 марта 2019

Автор: Мишель Джоунс (Michelle Jones)

(valuewalk.com) – Алмазодобывающие компании испытывают большие трудности в условиях разочаровывающих цен и в праздничный сезон, и в начале нового года. Но похоже, что это ослабление оказывает влияние на всю отрасль не одинаково. Именно «мелочь», или мелкие камни, которые корректировали равновесие спроса и предложения, приводят к повышению цен на крупные камни за счет их размера, а не исключительно за счет их качества. Поскольку мелкие камни оказывают влияние на общие цены на алмазы, на ум приходит хорошо известная фраза из фильма «Пустырь» (The Sandlot), которую в этом контексте можно трактовать и так: «Мелкие, вы меня режете без ножа!».

Среди всего прочего банки стали скептически относиться к мидстриму отрасли, ограничивая выдачу кредитов алмазодобывающей промышленности.

Объем продаж алмазов разочаровывает

Anglo American сообщает о 25-процентом снижении объема продаж в годовом выражении в долларах на своем первом цикле продаж алмазов De Beers, а объем продаж алмазов по сравнению с предыдущим циклом упал на 7%.

Аналитики из Bank of America Merrill Lynch отметили некоторые сходства между отчетами Anglo American и Petra, даже с учетом того, что первая из этих компаний сравнивала последние опубликованные продажи с высокой базой предыдущих данных.

Petra сообщила о разочаровывающих ценах, отчасти исходя из ассортимента, добавил BofAML. Фирма также отметила, что АЛРОСА понизила свои прогнозы по объему продаж на 5% на 2018 финансовый год, так как спрос на ее мелкие алмазы снизился во втором полугодии.

Кевин Кердудл (Kevin Kerdoudl), аналитик из BofAML, и его группа заявили, что покупатели алмазов, похоже, стали более избирательными в своих покупках. Эти эксперты также установили, что покупатели обычно отказывались от низкокачественных и мелких камней. Как они утверждают, это особенно сказывается на АЛРОСА и PDL, а Gem and Lucara должны выиграть от того, что предпочтение отдается более крупным камням.

Объем продаж крупных камней остается устойчивым

Хотя общий объем продаж алмазов разочаровал, группа BofAML заявила, что, по существу, все это разочарование исходит от сегмента мелких камней. По мнению экспертов, алмазодобывающие компании, которые производят в основном крупные камни, на самом деле сообщают о повышении цен в годовом выражении.

Аналитики из BofAML отмечают, что цена за карат основана на качестве и размере камня, поэтому исторически цены были в принципе однородными по всей отрасли, если брать цены за карат. По их словам, некоторые новые алмазные рудники, например, Гачо Куэй (Gahcho Kue), производят настолько большие объемы мелких камней, что равновесие спроса и предложения в сегменте мелких камней в цепочке поставок было нарушено. В результате возникло перепроизводство мелких камней по сравнению с крупными.

Они также считают, что рудник Аргайл (Argyle) компании Rio, который был основным производителем мелких камней, снизил уровень запасов добытых камней и перевыполнил план добычи.

Группа BofAML отметила, что De Beers принадлежит 37% рынка, а ее прогноз по объему производства алмазов на 2019 год составляет 31-33 млн каратов, что меньше исторически высокого объема в 35 млн каратов в прошлом году.

Аналитики также ожидают, что Аргайл снизит свой объем производства алмазов в этом году ближе к началу следующего года, поэтому на их взгляд, надо следить за АЛРОСА, поскольку ее планы сейчас неизвестны.

Давление на прибыли алмазного мидстрима

Кердудл и группа также сообщают, что банки теперь начинают считать алмазную отрасль слишком рискованной, потому что прибыли в ней находятся под давлением.

Они отмечают, что мидстрим, работающий с низкими и средними по стоимости алмазами, находится в основном в Индии. Но прибыли мидстрима стали испытывать давление в последние несколько лет из-за высоких цен на алмазы и повышения возможности ритейлеров диктовать свои условия.

Эксперты добавляют, что банки начали ограничивать кредитование отрасли, не желая больше в плане возврата долгов брать на себя риски, сходные с рисками «владения акциями». Банки также начинают требовать значительное обеспечение. В результате повысилась стоимость заимствования и произошло ужесточение требований, предъявляемых к обеспечению для ограночных компаний. Кроме того, группа BofAML заявила, что банки выходят из отрасли, убирая свои линии кредитования или финансирования.

Хотя вытеснение неприбыльных или имеющих большую долю заемных средств игроков мидстрима должно быть благоприятным в долгосрочной перспективе, аналитики предупреждают, что в краткосрочной перспективе может наблюдаться усиление волатильности цен на алмазное сырье.



