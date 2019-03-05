Отрасль лабораторных бриллиантов все еще переигрывает отрасль природных камней

05 марта 2019

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – В последние шесть месяцев я много писал о выращенных в лаборатории бриллиантах (ВЛБ). Иногда я чувствую, что пишу слишком много. Я задавался вопросом: «Почему я не охватывал другие вопросы или компании»? Но теперь я понимаю, что это, возможно, был неправильный вопрос.

В 2014 году я писал, что отрасль ВЛБ обходила отрасль природных бриллиантов в рекламе. Это еще более заметно сейчас. Я не получаю большого количества тем для освещения от компаний, занимающихся природными бриллиантами. А те некоторые темы, которые я все же получаю, кажутся мне какими-то скучными.

И наоборот, я получаю по меньшей мере по две или три темы в неделю для написания статей по ВЛБ. Те, кто их предлагает, часто заимствуют идеи у отрасли природных бриллиантов и придают им бόльшую привлекательность, делая их ярче - Кольцо из цельного куска алмаза! Драгоценные бюстгальтеры от компании Victoria’s Secret! Конкурс предложения руки!

Кроме того, моя лента сообщений в Facebook завалена рекламой ВЛБ. Сегмент созданных человеком бриллиантов составляет только однозначный процент рынка, но похоже, что он же составляет неоправданно высокий процент маркетинга.

Ассоциация производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) была создана отчасти для продвижения традиционной отрасли. Но эта группа не должна взваливать на свои плечи полностью все бремя. Показательно то, что если отрасль природных камней связывает свои надежды с DPA, то ассоциация выращенных в лаборатории бриллиантов не может получить деньги на маркетинг, поскольку большинство компаний проводят свою собственную рекламу.

Видовой маркетинг имеет важное значение. Но традиционная отрасль не должна ожидать возвращения традиционного De Beers. Этого не происходит.

Дело в том, что отрасль природных бриллиантов сделала себя уязвимой к угрозе ВЛБ. Отрасль не занималась продвижением своего продукта в течение десятилетия. Многие компании тоже не занимались этим. И они редко предлагали отличные от других изделия, заставляя ювелиров и огранщиков конкурировать по цене. Алмазодобывающие компании сузили нормы прибыли для огранщиков, а онлайновая торговля сократила прибыли для ритейлеров. Не удивительно, что некоторые отдали предпочтение ВЛБ. Их пока нет еще у Blue Nile или Signet. Ритейлеры рассматривают их как спасение или защиту от ценовой конкуренции.

Я не сторонник этической рекламы или рекламы об экологической безопасности ВЛБ (и позвольте мне еще раз заметить, что последнее не разрешается Инструкцией по выбору экологичных материалов (Green Guides) Федеральной торговой комиссии (FTC)). При этом отрасль природных бриллиантов осталась уязвимой к такой рекламе в основном из-за ран, нанесенных по собственной вине. В течение многих лет было ясно, что алмазодобывающему бизнесу нужно был делать больше для улучшения своего имиджа, а также и фактических условий на участках. Но многие в отрасли утверждали, что потребителей «не волнуют» эти вопросы. Теперь ясно, что они их волнуют. И если представится выбор, они его сделают.

Отрасль достигла многих успехов на фронте социальной ответственности, и это приветствуется. Но их явно недостаточно, и о них не сообщается. И слишком часто люди возвращаются к старым дурным привычкам. В 2000 году алмазные компании клялись, что они никогда не будут покупать конфликтные алмазы. Через восемь лет некоторые компании не смогли устоять перед привлекательностью алмазов с месторождения Маранге (Marange), добываемых с применением насилия. Как должны потребители реагировать на это?

Все, что происходит сейчас с ВЛБ, было предсказуемо. Отрасль знала, что они появляются в течение десятилетий. Отрасль всегда была сосредоточена на возможной геммологической угрозе, что имело важное значение. Но отрасль также не смогла понять, что остальная часть мира не воспринимает эти два продукта так же, как она.

ВЛБ пришли, чтобы остаться. Никому не нравится конкуренция. Гораздо легче иметь поле только для себя. Но надеемся, что конкуренция пойдет на пользу всем игрокам.

Недавно Tiffany & Co. объявила, что она раскрывает источники поставки всех своих бриллиантов. Компания и в самом деле распространит это на всю свою цепочку поставок. Это ставит ее намного впереди почти всех равных ей компаний, включая тех, которые находятся в бизнесе ВЛБ. Это нашло большое освещение в СМИ. Это правильная реакция.



Amazon и другие участники электронной торговли заставили ритейлеров реальных магазинов улучшить свою работу таким образом, каким им, возможно, следовало это сделать годы назад. В идеальном случае, вызов, который бросают ВЛБ, заставит остальную алмазную отрасль сделать то же самое.

