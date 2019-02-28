Руководители высшего звена планируют создать новую Ассоциацию выращенных в лаборатории бриллиантов

28 февраля 2019

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Два руководителя высшего звена из отрасли, имеющие большой опыт, планируют создать в июне во время выставки JCK Las Vegas новую Ассоциацию выращенных в лаборатории бриллиантов, «ориентированную на проведение маркетинга».

Инициаторами создания предлагаемой организации являются Майкл Барлерин (Michael Barlerin), раньше возглавлявший Всемирный золотой совет (World Gold Council) в Северной и Южной Америке, а также Крис Кейси (Chris Casey), бывший издатель National Jeweler и руководитель люксового подразделения компании NPD. Барлерин в настоящее время возглавляет организацию Silver Promotion Service (Служба по продвижению серебра).

Эти два человека «в настоящее время занимаются определением числа участников в комитете для оказания помощи в разработке общей концепции деятельности компании, организационной структуры и ключевых первоначальных областей деятельности для новой ассоциации», говорит Кейси.

Он отказался от дальнейших комментариев, но сказал, что группа надеется предоставить больше информации к концу этого месяца.

Уже есть зонтичная группа для выращенных в лаборатории бриллиантов (ВЛБ) - Международная ассоциация выращенных бриллиантов (International Grown Diamond Association, IGDA), которая была сформирована в феврале 2016 года. Но IGDA имеет небольшой бюджет, ее налоговая отчетность за 2017 год говорит о поступлениях в размере всего лишь $45 000.

В интервью, данном в прошлый четверг после опубликования отчета по ВЛБ, подготовленного MVI Marketing по заказу IGDA, Ричард Гарард (Richard Garard), генеральный секретарь группы признает, что она мало чего достигла с помощью рекламы.

«Мы не смогли заниматься продвижением так, как мне бы хотелось, с точки зрения бюджета, - говорит он. – Большинство ритейлеров и оптовиков занимаются продвижением самостоятельно, а не вкладывают излишки средств в ассоциацию, которая обеспечила бы надежный зонтик. Именно сейчас мы делаем все возможное для просвещения и продвижения».

К его группе недавно присоединились три человека, и количество членов достигло 50, говорит он.

«Мы имеем поддержку от наших друзей, и мы набираем обороты, - говорит он. – Я считаю, что наличие связей с Федеральной торговой комиссией очень помогло в разработке этих новых инструкций. Мы предоставляем услуги».

Все три человека из действующего правления IGDA связаны с IIA Technologies, производителем выращенных алмазов, базирующимся в Сингапуре. Вишал Мехта (Vishal Mehta), главный исполнительный директор IIA, является президентом этой группы. Microwave Enterprises, компания Гарарда, базирующаяся в Моррисвиле, штат Северная Каролина, называет себя дистрибьютором IIA в Северной Америке. Вице-президент Рене Флоренцио (Rene Florencio) возглавляет Golcondia, еще одного дистрибьютора компании IIA.

Гарард говорит, что группа надеется добиться «более широкого участия» после встречи этим летом.

«Мы в состоянии начать расширение, - говорит Гарард. – Ряд организаций в настоящее время обладают силой и основательностью, чтобы стремиться к этому. [Сначала] трудно было найти на это время».

Он отмечает, что IGDA управляется волонтерами, включая его самого.

«Не так много сумасшедших людей, которые пытаются руководить двумя компаниями [Lambda Technologies и Microwave], и все-таки они этим занимаются», - говорит он.





ПОПРАВКА: Эта статья была исправлена, чтобы указать, что Майкл Барлерин по-прежнему работает в Silver Promotion Service.



