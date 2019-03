Алмазный рынок – быстрый рост ювелирного сектора стимулировал потребление бриллиантов в Юго-Восточной Азии в 2018 году

27 февраля 2019

(World Analytics) – Алмазы являются самой концентрированной формой чистого кристаллического углерода и имеют самую высокую твердость и теплопроводность. Они являются самым долговечным, дорогим и редким минералом в мире. Алмазы часто применяются в промышленности, например, в инструментах для шлифовки и резки. Они получили популярность в мире за свою красоту в качестве драгоценного камня. Крупными производителями природных алмазов в мире являются страны центральной и южной Африки, Россия, Австралия и Канада. Алмазы популярны среди конечных пользователей, которые используют их в промышленности и в секторе моды. Кроме того, бриллианты пользуются популярностью у потребителей, потому что они считаются самым драгоценным украшением. Бриллианты используются для изготовления ювелирных украшений, имеющих высокий спрос во время свадеб и по особым случаям. Их также используют как атрибут моды. Рост поступлений от алмазов в основном объясняется ростом объемов производства некрупных участников отрасли.

К основным драйверам глобального алмазного рынка относятся геологоразведка новых месторождений, признание бриллиантов в качестве ювелирных украшений на свадьбах и церемониях обручения, а также рост глобальной экономики и покупательной способности людей. Кроме того, ожидается, что постоянный устойчивый рост производства ювелирных товаров и инновационный дизайн будут стимулировать рынок в прогнозируемый период по всему миру. Но ограниченное число месторождений алмазов и рост стоимости их обработки являются основными силами, сдерживающими рынок. Развитие новых промышленных товаров на основе алмазов, ориентация на покупателей с помощью новых ювелирных дизайнов и проникновение продажи бриллиантов в бизнес электронной торговли, как ожидается, создадут значительные возможности для рынка.

Глобальный алмазный рынок может быть разделен на основе видов алмазов, областей их применения, конечных пользователей, каналов распределения и регионов. По видам алмазов алмазный рынок может быть подразделен на сектор природных и синтетических камней. Кроме того, природные алмазы могут подразделяться на алмазные камни и алмазный борт. Алмазное производство можно разделить на операции раскалывания (распиливания), обдирки и шлифовки. С точки зрения конечных пользователей, алмазный рынок подразделяется на сектор технических и ювелирных изделий.

Сектор технических изделий дальше подразделяется на услуги в строительстве, горной добыче, на резку камней, полировку, производство оборудования и прочее. Ювелирный сектор подразделяется на производство колец, ожерелий, серёг и других изделий. С точки зрения канала распределения, алмазный рынок можно разделить на онлайновый сегмент и сегмент реальных магазинов. Онлайновый сектор разделяется на вебсайты компаний и сайты электронной торговли.

По регионам алмазный рынок можно разбить на Северную и Южную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку. Ожидается, что алмазный рынок в Северной Америке вырастет за счет увеличения производства промышленного оборудования высокой мощности. Рост «звёздной» рекламы товаров с бриллиантами и использование их в свадебных украшениях увеличило потребление бриллиантов на глобальном рынке. Ожидается, что это вызовет рост продаж товаров с бриллиантами в ближайшие годы. Быстрый рост ювелирного сектора повысил потребление бриллиантов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Возобновление расходов на предметы роскоши среди китайских миллениалов тоже внесло свой вклад в рост спроса. Кроме того, признание бриллиантов в качестве драгоценности и покупка ювелирных изделий во время праздничных сезонов или по особым случаям в этом регионе стали движущей силой спроса на бриллианты. Растущее признание бриллиантов как предмета роскоши вызывает рост рынка на Ближнем Востоке и в Африке. В Южной Америке ожидается, что повышение покупательной способности людей и спрос на инновационные дизайны вызовет рост рынка.

К крупным участникам, работающим на глобальном алмазном рынке, относятся Lucara Diamond Corp, Petra Diamonds Ltd, Dominion Diamond Mines, Rio Tinto Plc, Endiama E. P., De Beers Group, Группа АЛРОСА, Signet Jewelers Ltd., Tiffany & Co., The Swatch Group AG, Compagnie Financière Richemont SA, Rockwell Diamonds, Anglo American plc и Stornoway Diamond.