Синтетика стала лучшим другом Сурата

26 февраля 2019

Автор: Мелвин Томас (Melvyn Thomas)

(The Times of India) – Стремительный натиск синтетических бриллиантов остается реальной угрозой для прославленной отрасли Сурата. Между прочим, именно эти недорогие выращенные в лаборатории бриллианты (ВЛБ) сейчас помогают гранильным предприятиям города оставаться на плаву во время кризиса.

Предприятия эти страдают от большого снижения нормы прибыли и резкого падения цен на низкокачественные бриллианты.

Примерно 10% малых и средних алмазных предприятий, а это свыше 600 производств, в алмазных центрах Варачха и Катаргам перешли на обработку синтетических алмазов, которые производятся в огромном количестве в Китае и Сингапуре. Выращенные в лаборатории алмазы поставляются в Индию через Дубай и поступают на обработку на маленькие фабрики в Сурате и Саураштре.

Если природные алмазы формируются в течение миллиардов лет, то синтетические алмазы производятся за несколько недель. Их доступные цены являются самой большой привлекательностью для суратских производителей бриллиантов и потребителей бриллиантов в США.

Виттхал Шеладиа (Vitthal Sheladia, имя изменено), который владеет 40 шлифовальными станками в Варачхе, говорит: «Раньше я обычно зарабатывал от Rs 40 до Rs 50 прибыли на каждом природном бриллианте. Сейчас я обрабатываю выращенные в лаборатории бриллианты, зарабатывая от Rs 10 до Rs 20 прибыли за штуку. Так я могу поддерживать свою фабрику на плаву, и 50 моих огранщиков регулярно получают зарплату». Источники из отрасли сказали, что ВЛБ почти на 60% дешевле природных.

Кирти Шах (Kirti Shah), экспортер бриллиантов, отмечает: «Предприятия в Сурате не только обрабатывают выращенные в лаборатории бриллианты. Среди них есть десятки предприятий, выращивающих синтетические алмазы с использованием такой же технологии, как в Китае и Сингапуре».

Годовой оборот ВЛБ в Индии оценивается в Rs 30 млрд.

Анируддха Лидбиде (Aniruddha Lidbide), аналитик алмазной отрасли, сказал: «De Beers уже занялась бизнесом выращенных в лаборатории бриллиантов. Суратским предприятиям нужно поддерживать свое существование в нынешних тяжелых условиях, обрабатывая эти бриллианты».



