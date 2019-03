Signet Jewelers оштрафована на $11 млн за магазинные кредитные карты

21 февраля 2019

Автор: Ленор Фидоу (Lenore Fedow)

(National Jeweler) - Signet Jewelers согласилась выплатить штраф в $11 млн после того, как ее деятельность по выдаче магазинных кредитов привлекла внимание контролирующих органов, хотя ювелирный гигант и не признался в совершение нарушений.

Sterling Jewelers, подразделению, состоящему из Kay Jewelers и Jared the Galleria of Jewelers наряду с несколькими региональными брендами, было предписано выплатить $10 млн Бюро финансовой защиты потребителей Соединенных Штатов (U.S. Consumer Financial Protection Bureau) и $1 млн офису Летиции Джеймс (Letitia James), генерального прокурора Нью-Йорка.

Джеймс обвинила компанию в принуждении работников подписывать покупателей на магазинные кредитные карты, устанавливая квоты и увязывая число подписывающихся покупателей с результатами работы работников и их компенсациями.

Генеральный прокурор Нью-Йорка также сказала, что Sterling обманным путем заставляла покупателей думать, что они подписываются на программу вознаграждений, но потом использовала информацию о них для заполнения заявлений на кредитные карты. Потребители не знали, что они подписались на кредитную карту, пока не получали запрос об отчёте о кредитных операциях или карта не появлялась в их почтовых ящиках.

Даже в ситуациях, когда покупатели знали, что они обращаются за кредитной картой, работники намеренно искажали условия, говоря покупателям, что они внесены в рекламную «беспроцентную» программу финансирования, в то время как на самом деле это влекло за собой ежемесячные выплаты за финансирование.

Наконец, офис генпрокурора заявил, что без уведомления или согласия покупателей они были включены в страхование кредита – получение полиса, по которому в случае непредвиденных обстоятельств выплачивается долг, – связанное с их кредитными картами, выданными магазином.

«Обманом заставив потребителей подписаться на магазинные кредитные карты, Sterling Jewelers злоупотребила доверием покупателей и нарушила закон», - отметила Джеймс в официальном заявлении. - По этому решению компания несет ответственность за свое нарушение, и это обеспечит то, что другие потребители не будут обмануты».

Signet заявила, что, хотя она и не согласна с обвинениями, но предпочитает урегулировать вопрос во избежание траты времени и затрат на длительные разбирательства в суде.

«Мы воспользовались этой возможностью внутри компании подтвердить прозрачность и порядочность нашей политики, связанной с кредитом, и мы собираемся продолжать предоставлять нашим покупателям доступ к подходящим кредитным опциям», - заявил ювелирный ритейлер.

Signet вплотную занялась своей кредитной деятельностью еще в 2016 году, после того, как аналитики стали отмечать большие суммы высокорисковых задолженностей в ее бухгалтерских документах, означавших, что компания могла выдавать кредиты слишком большому числу потребителей с низкими кредитными рейтингами.

Компания заявила о своих планах отдать на аутсорсинг свой кредитный портфель еще в мае 2017 года, продав отвечающую стандартам кредитования часть счетов за $1 млрд корпорации Alliance Data System Corp, и завершила свой аутсорсинг в июле 2018 года.

Бюро по финансовой защите потребителей уведомило Signet в сентябре 2017 года письмом, что его Отдел по вопросам правоприменения может порекомендовать передать дело в суд против компании за нарушение положений Закона о финансовой защите потребителей от 2010 года и Закона о правдивости при кредитовании.

Помимо выплаты штрафов, Signet должна будет тщательно информировать потребителей о магазинных кредитных картах и страховании кредита, а также предоставлять письменный оперативный отчет о состоянии дел по соответствию требованиям в офис Джеймс, согласно распоряжению суда в соответствии с заключенным сторонами соглашением, зарегистрированным в федеральном суде города Нью-Йорка.

Выплата в сумме $11 млн до уплаты налогов будет отражена в результатах компании по четвертому кварталу финансового года, которые она запланировала предоставить в марте.