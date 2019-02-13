Ходят слухи, что Rolex рассматривает вопрос о приобретении Patek Philippe

13 февраля 2019

Автор: Роб Кордер (Rob Corder)

(WatchPro) – Рискуя стать распространителем фейковых новостей, основанных не более чем на сплетнях в ходе Международного салона высокого часового искусства (Salon International de la Haute Horlogerie, SIHH), WatchPro не может устоять и не поделиться слухом о том, как считает хорошо информированный швейцарский банковский аналитик, компания Patek Philippe выставлена на продажу.

У отрасли было 24 часа на то, чтобы выступить с конкретным подтверждением этой новости с тех пор, как агентство Bloomberg обнародовало данную новость, но единственное дополнительное предположение, которое, похоже, получает распространение, заключается в том, что самым лучшим покупателем для Patek Philippe стала бы компания Rolex.

Есть ли действительно объективная возможность для объединения, ввиду чего Rolex упоминается в этой истории (что вообще-то может быть беспочвенным утверждением) или же основание для этого есть на самом деле – все это чистое предположение.

Исходная история приписывается Зузанне Пуч (Zuzanna Pusz), аналитику из Berenberg, которая опубликовала аналитическую записку после нескольких дней на выставке SIHH и отнесла слухи о продаже Patek Philippe к «отраслевой болтовне».

«Интересно было услышать в коридорах женевского часового салона, что скоро может состояться потенциальная продажа дорогостоящего часового бренда Patek Philippe», - написала аналитик, добавив, что это могло быть просто слухами.

В сообщении Berenberg нет ссылки на Rolex, и это идет с той же самой оговоркой об «отраслевой болтовне». В разговорах с информированными источниками из часовой отрасли, беседовавшими с WatchPro, никто не сказал, что у них есть какие-то сведения из первых рук о переговорах.

Компания Patek Philippe, которой руководит президент Тьерри Штерн (Thierry Stern), является крупнейшим семейным независимым изготовителем часов в мире, и этот статус позволяет ей работать в обстановке фактической секретности без вмешивающихся в дела акционеров.

Компания производит около 70 000 часов в год, на ее долю приходится 3,6% глобального рынка с точки зрения оборота, согласно данным швейцарского инвестиционного банка Vontobel за 2017 год, и в том же году она достигла объема продаж на сумму CHF 1,35 млрд.

Rolex, которая принадлежит семейному трасту, по оценкам, в 2017 году продала часов на CHF 5,2 млрд.

И Patek Philippe, и Rolex совершенно самостоятельные компании и сторонятся шумихи, поэтому вероятность того, что разговоры, связанные со сделкой между ними двумя, просочились бы, меньше, чем если бы в этом принимала участие крупная промышленная группа, такая, например, как Richemont, Swatch или LVMH.

Rolex также должна была бы иметь финансовый «мускул» для такой покупки, даже если, как предполагает Bloomberg, сделка о продаже могла бы составлять от €7 млрд до €9 млрд (от $8 млрд до $10 млрд).

Хорошо осведомленный аналитик в разговоре с WatchPro в конце января вылил на эту историю ушат холодной воды. «Такие слухи появляются раз в один-два года, и я считаю, что это совершенно не соответствует действительности – я не знаю аналитика, который выдумал эту историю, но Patek в этом году введет в строй новое здание, и я уверен, что ведущая данный бизнес семья все еще прочно стоит за компанией Patek», - сказал этот источник.



