Kay, Zales и Jared страдают после вялых праздничных продаж, и это может быть новым сигналом того, что миллениалы переворачивают алмазный бизнес вверх дном

15 февраля 2019

Автор: Эйн Кейн (Áine Cain)

(Business Insider) – Бриллианты не обязательно являются лучшими друзьями миллениалов. По меньшей мере, привычки молодых людей, связанные с покупками ювелирных изделий, сильно отличаются от предпочтений их родителей в отношении драгоценных камней.

И это может быть одной из причин того, что для ювелирных ритейлеров Kay, Zales и Jared праздничный сезон стал тяжелым.

У миллениалов больше вариантов, когда дело касается предметов роскоши, включая нетрадиционные кольца и более дешевые выращенные в лаборатории бриллианты, которые стоят на 30% - 40% меньше, чем их природные аналоги. Газета Financial Times утверждает, что определенным историческим брендам - например, Tiffany & Co. и Cartier – тоже пришлось проявлять больше ловкости в охвате категории миллениалов, ищущих предложения предметов роскоши.

Хотя Нимеш Патель (Nimesh Patel), главный финансовый директор De Beers, сказал изданию Business Insider в прошлом году, что представление о миллениалах, говорящих «нет» бриллиантам, является «заблуждением». Он отметил, что молодежь все больше покупает драгоценные камни для самих себя, а не для любимых.

Но это, вероятнее всего, является слабым утешением для таких сетевых ювелиров, как Kay, Zales и Jared. Ювелирный гигант Signet Jewelers, владеющий всеми этими тремя ритейлерами, сообщил в середине января, что у него объем сопоставимых магазинных продаж упал на 1,3% за девять недель, закончившихся 5 января.

«Наши показатели по праздничному сезону не оправдали наших ожиданий, - сказала Вирджиния Дросос (Virginia Drosos), главный исполнительный директор, в заявлении для инвесторов 16 января. – Начальные улучшения обновленного ассортимента товара, цифровой маркетинг и розничные платформы OmniChannel были более чем сведены на нет снижением в линейках исторических товаров, которое оказалось больше ожидаемого».

По словам Дросос, вялые праздничные продажи показали, что Signet должна активизировать свои усилия, чтобы придать «правильный размер» своей базе магазинов. Вероятнее всего, это означает, что в будущем могут быть закрыты магазины Kay, Zales и Jared, сообщил журнал Fortune.

Представитель Signet Jewelers сказал изданию Business Insider, что компания не объявляла о закрытии или открытии каких-либо магазинов на следующий финансовый год. Как он полагает, специальные объявления, касающиеся базы магазинов Signet, вероятно, будут сделаны после опубликования результатов деятельности компании по окончании финансового года – 14 марта.

Хотя не ясно, неизбежны ли закрытия магазинов, показатели объема праздничных продаж, конечно, несут мрачные новости для ювелирного гиганта, юридический адрес которого находится на Бермудах, а штаб-квартира в Акроне, штат Огайо. И это всего лишь последнее в череде неблагоприятных событий для данной компании.

В самом конце 2018 года Мэтью Клайбер (Matthew Kliber), владелец коротких позиций из Gracian Capital, назвал Zales переоцененным и предположил, что компания Amazon может отнять часть бизнеса этой ювелирной компании. Еще в ноябре акции Signet Jewelers упали на 25% после того, как компания объявила о крупном убытке. В 2017 году критики набросились на компанию из-за ее практики использования принудительного арбитража.

Все же, Дросос предложила ознакомиться с тем, как Signet Jewelers планирует улучшить ситуацию.

«Мы собираемся ускорить проведение инициатив по укреплению своего ассортимента продукции, персонализации маркетинга и аналитики, повышению эффективности продвижения, улучшению предложений по обслуживанию и электронной торговле для достижения более качественного и внимательного многоканального обслуживания покупателей», - сказала Дросос.