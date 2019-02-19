Ювелирная отрасль снова сократилась в 2018 году

19 февраля 2019

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Традиционная ювелирная отрасль продолжила консолидацию в 2018 году, в течение которого 1 064 североамериканские ювелирные компании прекратили свою работу, хотя число компаний, появившихся в этом бизнесе, выросло почти на 30 процентов, согласно данным ежегодной статистики, собранным Комиссией по торговле ювелирными изделиями (Jewelers Board of Trade, JBT).

1064 прекративших существование компании включают 893 розничные ювелирные компании (852 в США, 41 в Канаде); 106 оптовых (100 в США; 6 в Канаде); и 65 производителей (61 в США; 4 в Канаде).

Обобщенный термин «прекратившие существование» означает компании, которые прекратили работу, слились, были приобретены или подали заявление на банкротство.

Это количество почти соответствует числу, зарегистрированному в 2017 году, когда 886 североамериканских ювелирных компаний прекратили работу.

Хорошая новость: число зарегистрированных в JBT новых компаний в прошлом году значительно выросло. В 2018 году 230 новых компаний было зарегистрировано в JBT, что на 38,6 процента больше, чем годом раньше. Сюда входят 190 ритейлеров, 25 оптовиков и 15 производителей. Все, кроме восьми, были открыты в Соединенных Штатах.

Ричард Вейсенфельд (Richard Weisenfeld), президент JBT, допускает возможность, как это обсуждалось в недавних постах на блоге, что ряд новых компаний не были зарегистрированы в JBT, особенно небольшие и ориентированные на дизайнеров магазины, в которых продажа осуществляется через нетрадиционные каналы, например, Instagram и Etsy.

«У нас были трудности с привлечением дизайнеров, продающих напрямую клиентам, - говорит он. – Мы не в поле их зрения. Что мы хотели бы сделать, так это в большей мере привлекать таких людей».

Общее число зарегистрированных в JBT по Северной Америке составило 26 365 в конце декабря по сравнению с 27 661 в конце 2017 года. Сюда входят 19 906 ритейлеров (в США: 18 974); 3 830 оптовиков (в США: 3 625); и 2 629 производителей (в США: 2 503).

Вейсенфельд говорит, что у многих магазинов, которые закрываются, был хороший бизнес, но владельцы не смогли передать их.

«Если бы вы были управляющим, довольно трудно было бы принимать на себя полное руководство бизнесом, - говорит он. – И иногда следующее поколение не хочет быть связанным с магазином».

Вейсенфельд не ожидает, что консолидация скоро закончится. И хотя он говорит, что продажи ювелирных изделий в прошлом году выросли, он беспокоится, что отрасли сейчас угрожает сохраняющаяся политическая нестабильность в Америке, на которую особенно повлияла приостановка работы правительства.

«Отрасль может продолжить рост, если нас не задавит глупость наших политиков», - говорит он.



