Огромные алмазы приковывают внимание прессы, но не удовлетворяют спрос клиентов

14 февраля 2019

Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(idexonline.com) – Интересно было бы посмотреть на реакцию бывшего и нынешнего старшего руководства компании De Beers, когда объявляется новость о крупной алмазной находке на руднике, который они продали когда-то в прошлом. Эта мысль пришла мне в голову после того, как Gem Diamonds заявила, что нашла алмаз весом 125 каратов на руднике Летсенг (Letseng) в горах не имеющего выхода к морю государства Лесото.

В необычной череде находок этот камень стал пятнадцатым алмазом весом свыше 100 каратов, которые Gem Diamonds обнаружила в 2018 году.

Я представляю, что мало кто из нас когда-либо не принимал неправильных финансовых решений, например, об определенной акции, которая должна была наверняка продолжать расти и была куплена за несколько недель или месяцев до начала своего долгосрочного падения.

Не сказать, что это новый вопрос для De Beers: десять лет назад я задавал этот же вопрос Гарету Пенни (Gareth Penny), бывшему главному исполнительному директору De Beers, и Стивену Лусье (Stephen Lussier), главному исполнительному директору бренда Forevermark и исполнительному вице-президенту по маркетингу всей компании.

Сожалеет ли алмазодобывающий гигант о продаже рудников, на которых добыли исключительные алмазы через несколько лет после их продажи? В конечном счете, рудник Куллинан (Cullinan) в Южной Африке, проданный компании Petra Diamonds, на котором в 2010 году был добыт голубой алмаз весом 122 карата, а также камень весом 39 каратов и бесцветный камень весом 138 каратов в 2016 году. Не будем забывать, конечно, об алмазе Cullinan Heritage (Наследие Куллинана) весом 507 каратов.

Что касается рудника Летсенг, на нем добыт белый алмаз Leseli la Letseng весом 478 каратов, 20-й по величине алмаз в мире и третья крупная находка на руднике Летсенг за столько лет, сделанная десять лет назад. За ним последовал алмаз Lesotho Promise (Обещание Лесото) весом 603 карата (14-й по величине камень) и Letseng Legacy (Наследие Летсенг) весом 493 карата (18-й по величине алмаз), полученный в 2006 и 2007 годах, соответственно. На руднике Летсенг было добыто четыре из 20 крупнейших в мире алмазов и три крупнейших алмаза ювелирного качества были добыты в этом веке.

Но для De Beers вопрос заключается в добыче в промышленном масштабе на таких огромных предприятиях, как рудник Жваненг (Jwaneng) в Ботсване и рудник Венеция (Venetia) в ЮАР, в которые она инвестировала огромные денежные средства для поддержания работы рудников. Эти и другие рудники производят ассортимент алмазов, который нужен алмазодобывающей компании и который соответствуют спросу ее клиентов.

Рудник Летсенг является рудником, который расположен на самой большой высоте в мире, и одной из самых холодных точек на африканском континенте на высоте 3 100 метров над уровнем моря. И хотя на нем добились добычи поразительно крупных алмазов, они имеют низкое качество. Другими словами, противоположны тому, что ищет такая алмазодобывающая компания, как De Beers.

Добыча примерно раз в месяц рекордного для мира алмаза, но сравнительно небольшого количества таких алмазов, которые используются в 99% ювелирных изделий, покупаемых в мире, конечно, не является бизнес стратегией для того, кого до сих пор считают ведущей в мире алмазодобывающей компанией. De Beers нужно производить миллионы каратов алмазов, чтобы удовлетворить обязательства перед своими покупателями на 10 циклах продаж в год.

Огромные алмазы могут приковывать внимание прессы и продаваться за десятки миллионов долларов, но они имеют небольшую ценность для большинства покупателей алмазов.



