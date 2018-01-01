Как лучше всего использовать кредитную карту для покупки обручального кольца

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Автор: Джефф Джитлен (Jeff Gitlen)

(lendedu.com) – Если вы один из многих людей в Соединенных Штатах, планирующих сделать предложение о свадьбе в этом году, возможно, думаете, как вы собираетесь заплатить за обручальное кольцо. По мнению The Knot, свадебного веб-сайта, средняя сумма, которую тратят на обручальное кольцо, близка к $6 000.

Может, вы не потратите так много, но даже если сумма где-то от $2 000 до $4 000, это будет крупная покупка. Если вы, как большинство людей, не имеете столько денег в наличии, вероятно, вы используете кредитную карту. Хотя это не идеальный вариант, можно сделать так, что это будет вам выгодно, если использовать правильную кредитную карту и выбрать правильную стратегию. А иначе дело может кончиться тем, что вы заплатите больше за обручальное кольцо, чем вам хотелось.

Будьте осторожны и не превысьте имеющийся у вас кредит

Если выставленная сумма за обручальное кольцо стоимостью $4 000 на счет вашей кредитной карты может исчерпать сумму кредита, которую вы можете использовать, то вы можете испортить оценку вашей кредитоспособности на какое-то время. Если общий кредит выделен вам на $8 000, а вы платите $4 000, вы используете свой кредит на 50 процентов. Все выше 30 процентов отрицательно скажется на вашей кредитной оценке. В идеале у вас есть много кредита или вы можете обратиться за новой кредитной картой, что увеличит размер вашего кредита.

Ищите карту перевода остатка по счету с нулевым процентом

Если у вас хороший кредит, то вы можете обратиться за картой перевода остатка по счету с нулевым процентом. Если вы можете обратиться за картой с льготным периодом действия в течение 12 месяцев или больше, вы сможете финансировать покупку кольца при нулевом проценте. Конечно, это сработает только в том случае, если у вас есть средства оплатить остаток полностью до окончания срока акции; иначе вы закончите тем, что будете платить штрафную ставку процента по кредиту задним числом на весь остаток.

Для этого вы сначала выставьте сумму обручального кольца на другую карту, а затем переведите остаток на новую карту перевода остатка по счету с нулевым процентом. Но, если ваш кредит меньше идеального, дело может закончиться картой перевода остатка по счету с более высокой процентной ставкой. Пора перепроверить оценку вашей кредитоспособности. Оценка менее 700 может даже не дать права на нулевую процентную ставку.

Получите поощрительную кредитную карту

Вы можете быстро увеличить количество своих премиальных баллов при такой покупке. Но покупка ювелирных изделий может не относиться к категории, на которые зачисляются хорошие премиальные баллы на вашу карту. Некоторые кредитные карты имеют свои собственные торговые центры, где вы можете купить кольцо, чтобы заработать бонусы.

Было бы также хорошей возможностью воспользоваться преимуществами бонусного предложения, которое дает тысячи баллов за минимальную потраченную сумму на вашу новую карту в первые несколько месяцев. Эти баллы могут помочь компенсировать некоторым расходы в медовый месяц. Одно предостережение – если бонусная карта не идет с предварительным предложением нулевого процента, можно ожидать, что вам придется платить сравнительно высокие затраты на проценты. Если вы не сможете оплатить остальное быстро, затраты на проценты могут свести на нет стоимость ваших баллов.

Совместные кобрендовые кредитные карты

Возможно, вы видели рекламу некоторых ведущих брендовых ювелиров, предлагающих финансирование без процентов. Обычное предложение включает один год беспроцентного финансирования после предоплаты 20 процентов. Другое предложение, которое вы можете увидеть, не включает проценты в течение определенного числа месяцев, в зависимости от суммы покупки.

Это может дать большую экономию, но надо быть очень осторожным и изучить написанное мелким шрифтом. Как и в случае с обычными кредитными картами с нулевым процентом, весь остаток должен быть оплачен до конца срока действия акции или ваша процентная ставка резко взлетит, и вам придется отвечать за оплату нового процента с даты покупки. Другой недостаток – это кредитная карта, которую вы никогда не сможете снова использовать. Это по существу розничные кредитные карты, которые мало чем помогают вам с кредитной оценкой, если ими пользоваться.

Скажем, что вы можете позволить себе оплатить обручальное кольцо до истечения срока акции APR (банковской годовой процентной ставки). Правильным ли все-таки является открытие кредитного счета ювелирного магазина? Лучше всего вам оплатить кольцо и больше никогда не использовать счет снова. Но, в конечном счете, может оказаться, что вы потратите больше, чем нужно с этим счетом в будущем.

Самый лучший совет – не рассматривать использование ювелирной кредитной карты или предложения по финансированию, если вы не уверены, что вы сможете оплатить оставшуюся сумму полностью до тех пор, пока не закончится срок действия акции.

Использование кредитной карты может оказаться хорошим способом оплаты обручального кольца – это удобно и, при правильной карте, вы можете набрать несколько бонусных баллов, финансируя ее бесплатно. Некоторые кредитные карты обеспечивают защиту, например, требование возмещения убытков при разногласиях, если у вас возникнет проблема с вашей покупкой. Некоторые карты даже предлагают защиту при краже или утере. Но если вы не уверены, что сможете оплатить остаток полностью в течение срока действия акции, вы можете подорвать свои финансы на свадебные расходы даже до того, как скажете: «Согласен».



