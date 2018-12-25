Индекс Mercury Polished Diamond Price: улучшение наблюдается только в категории мелких камней

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Автор: Эхуд Арие Ланиадо (Ehud Arye Laniado)

(ehudlaniado.com) – Цены на мелкие камни восстановились в ноябре в ответ на растущий спрос. Но крупные камни пострадали от дальнейшего снижения цен. Индекс Mercury Diamond Global Tracker™ (MDGT™), в среднем составивший в ноябре 2018 года 110,1, с октября упал на 1,30%. Рост цен на бриллианты является типичным цикличным трендом в ноябре по мере того, как покупки в праздничный сезон повышают спрос.

Ноябрь исторически является периодом роста спроса на бриллианты со стороны ритейлеров во время праздничного сезона ноября-декабря. В последние несколько лет, спрос со стороны производителей ювелирных изделий достигал пика в сентябре, потом было небольшое снижение в октябре и рост в ноябре. Вопрос заключается в том, какие товары пользуются спросом и, следовательно, растет спрос в отличие от тех изделий, на которые спрос меньше.

При более пристальном изучении мы видим, что цены и спрос в ноябре был непостоянным в последнее десятилетие с точки зрения размеров. В этом году росли цены на мелкие камни, меньше одного карата, вплоть до 0,30 карата. В ноябре 2017 года росли цены на камни весом до 1,50 карата. В 2016 году цены в основном снижались, а в 2015 году цены росли по всем категориям.

Снижение индекса цен

MDGT™ основан на ценах сделок с бриллиантами весом от 1 до 30 каратов, собранных и использованных для прейскуранта Mercury Diamond™. Он предоставляет оптовые цены на бриллианты, основанные на ценах сделок на оптовом рынке, и его основной целью является обслуживание оптового рынка.

MDGT™ для камней весом от 1 до 30 каратов







Источник: Mercury Diamond™

November - Ноябрь, YoY – В годовом выражении, МоМ – В месячном выражении.

В ноябре 2018 года индекс составил 110,1, что на 1,3% ниже, чем в октябре, и на 4,0% в годовом выражении. Снижение индекса отражает нисходящий тренд на бриллианты весом 1 карат и выше.

В годовом выражении, цены на бриллианты намного ниже прошлогодних. 4-процетное снижение в ноябре является самым крупным снижением в годовом выражении с августа 2016 года. В последние три месяца индекс падал более чем на 2% каждый месяц. В октябре индекс снизился на 2,8% по сравнению с октябрем 2017 года, и в сентябре индекс понизился на 2,8%. С декабря 2014 года индекс показывал постоянное снижение в годовом выражении. Ускорение падения является трендом, на который отрасль должна обратить внимание. Если не будет крупного повышения в декабре, мы можем получить еще один год падения потребительского интереса.

Mercury Diamond Global TrackerТМ - изменение в годовом выражении в %







Источник: Mercury Diamond™

Хотя тренд на снижение цен в годовом выражении начался в декабре 2014 года, резкое падение, начавшееся в 2015 году, похоже, закончилось, и с того времени они замедляются до сих пор. Снижение на 2% или менее в годовом выражении было устойчивым с начала 2018 года. Падение на 2,8% в октябре, сопровождавшееся снижением на 4,0% в ноябре не является положительным признаком. Но по сравнению с резкими падениями в прошлом, последние месяцы кажутся почти спокойными.

В месячном выражении цены на товары весом 1 карат и выше падали, потянув за собой вниз индекс на 1,3% по сравнению с октябрем. В месячном выражении изменение цен обычно составляет в пределах одного процента, часто долю процента. Крупное снижение в ноябре означает, что снижение не находится в пределах нормы.

Mercury Diamond Global TrackerТМ - изменение в месячном выражении в %







Источник: Mercury Diamond™

Повышение цен на мелкие камни

После снижения цен на мелкие камни в октябре, в ноябре цены на них сделали отскок. Бриллианты круглой огранки весом 0,30-0,39 карата (третькаратники) выросли на 2,0% по сравнению с октябрем. Цены на полкаратники круглой огранки поднялись на целых 2,8%, а камни весом 0,70-0,89 карата показали еще более высокое повышение на 2,8%.

С тех пор цены на бриллианты круглой огранки падали в течение месяца, в основном, более чем на 1%, что является довольно большим изменением цены. Изменение цены отражает изменения потребительского спроса, особенно сейчас во время праздничного сезона, когда ритейлеры размещают специальные заказы для удовлетворения потребительского спроса в реальных магазинах.

Изменение цен на бриллианты круглой огранки в месячном выражении в %







Источник: Mercury Diamond™

В годовом выражении, изменение цен было очень похожим: цены на мелкие камни выросли, а на камни весом 1 карат и выше снизились. В прошлом году цены резко упали в летние месяцы и продолжали падать до декабря 2017 года. В результате, в годовом выражении цены резко повысились там, где ситуация с ценами улучшилась, но несколько ослабли там, где цены продолжали падать.

Цены на третькаратники выросли на 7,9%, на полкаратники – на 9,7%, а на камни весом 0,70-0,89 карата - на 7% в годовом выражении. Камни весом в 1 карат, хотя и упали по сравнению с предыдущим месяцем, выросли на 3,4% по сравнению с ноябрем 2017 года, а цены на камни весом 1,5 карата выросли всего на 0,5% в годовом выражении. Цены на крупные бриллианты упали, включая двухкаратники, которые потеряли 1,8% в годовом выражении, и трехкаратники круглой огранки, цена на которые за этот период упала на 2,3%.

Изменение цен на бриллианты круглой огранки в годовом выражении в %







Источник: Mercury Diamond™

Заключение

На глобальном алмазном рынке уже давно наступил праздничный сезон. В прошлом году продажи бриллиантовых ювелирных изделий шли медленно в ноябре и были очень активными в декабре. Основной причиной было общее запоздание покупок американскими потребителями. Очень большая часть праздничных покупок в основном любых потребительских товаров была произведена во второй половине декабря. Будет ли также и в этом году? Увидим.

В настоящее время ясно, что потребители показывают большое предпочтение мелким камням. Сейчас существует этот тренд, который также зависит от цены. Если цены на эти изделия поднимаются слишком высоко, потребители сразу же отказываются от них. Так было в начале летних месяцев и затем снова в сентябре.

Цены на бриллианты круглой огранки по размерам







Источник: Mercury Diamond™

April – Апрель. Cts – Караты.