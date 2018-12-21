После периода волатильности, глобальная алмазная отрасль возвращает свой блеск при 2 процентах роста в 2017 году

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(GLOBE NEWSWIRE) – Мировая алмазная отрасль оказалась сильнее в 2017 году при 2-процентном росте по всем сегментам цепочки стоимости после периода высокой волатильности. В соответствии с положительными трендами на рынке предметов роскоши, мировой объем продаж бриллиантовых ювелирных изделий вырос в прошлом году, подпитываемый прочными макроэкономическими условиями в Соединенных Штатах, возобновлением роста спроса со стороны китайских миллениалов и ростом продаж для категории людей в Китае, покупающих изделия для самих себя. Этот устойчивый спрос привел к беспрецедентному скачку объема производства алмазов почти на 20 процентов в прошлом году и обеспечил 2-процентное повышение поступлений от огранки и полировки, что создало позитивные условия в этом сегменте. Вот результаты из восьмого ежегодного отчета по состоянию мировой алмазной отрасли, подготовленного Антверпенским всемирным алмазным центром и Bain & Company.

«Алмазная отрасль близко отражает отрасль предметов роскоши в плане ее устойчивости к социально-экономическим потрясениям в мире, - сказала Оля Линде (Olya Linde), партнер из Bain & Company и главный автор отчета. – В 2017 году мы наблюдали заметный рост по всем сегментам цепочки стоимости алмазной отрасли даже в условиях повышения неустойчивости рынка, продолжая рост, начавшийся в 2016 году. Это тот тренд, который, как мы ожидаем, сохранится до 2030 года, несмотря на несколько вызовов, которые изменят способы, с помощью которых отрасль рекламирует себя на фоне изменяющихся потребительских предпочтений и повышения влияния выращенных в лаборатории алмазов».

2017 год в цифрах

Рост объемов розничных продаж бриллиантовых ювелирных изделий – на 2 процента в долларах США – можно объяснить устойчивой экономикой и благоприятными макроэкономическими условиями, а именно, ростом потребительского кредита, сокращением безработицы и повышением зарплат в США. В Китае потребительский спрос вырос впервые с 2013 года, благодаря спросу со стороны покупателей из поколения двухтысячных. Как и в прошлые годы, Индия демонстрирует самый высокий потенциал роста розничных продаж бриллиантовых ювелирных изделий, но ее поступления остались без изменений. На показателях в Европе сказалось снижение потребительского доверия и слабые экономические условия в Японии.

Все ведущие алмазодобывающие компании повысили объем производства в 2017 году, и объем достиг 151 млн каратов, изменив восьмилетний тренд неизменных объемов производства. Но рост в основном был обусловлен переработкой низкокачественных поставок и хвостов, что снизило влияние на поступления.

«В 2017 году объем производства алмазов вернулся к уровню, которого не отмечалось в течение десятилетия, а стоимость этих товаров несколько отставала, - сказал Ари Эпштейн (Ari Epstein), главный исполнительный директор AWDC. – Но ситуация в 2018 году более обнадеживающая. Высокий уровень объемов производства сохранился, но сейчас сочетается с более высокой средней ценой за карат благодаря хорошему спросу на высококачественные и крупные товары. Это привело к существенному росту стоимости, несмотря на небольшое снижение уровня производства. При условии сохранения уровня цен на бриллианты, у нас есть сценарий для устойчивого роста по всей цепочке поставок».

Хотя сегмент огранки и полировки рос благодаря хорошему спросу, рост прибыли в 2017 году был в основном ограничен производителями мелких камней. Средняя прибыльность оставалась положительной с устойчивыми маржами на уровне 1-3 процентов; самые эффективные участники получили маржу около 10 процентов. Индия, на долю которой приходится 90 процентов мирового объема производства бриллиантов по стоимости и которая доминирует во всех размерных сегментах, включая сегмент крупных камней, создающий добавленную стоимость, продолжает повышать свое лидирующее положение в этом сегменте за счет низких затрат на рабочую силу, благоприятной обстановки в плане регулирования и сравнительно более легкого доступа к финансированию. Но рост в Индии происходил, в основном, за счет Китая и других стран.

2018 год и далее

Ожидается сохранение спроса на бриллиантовые ювелирные изделия или даже его повышение в 2018 году благодаря высокому спросу со стороны состоятельных потребителей. В первом полугодии 2018 года показатели по цепочке стоимости алмазной отрасли оставались устойчивыми при повышении роста, ожидаемого для алмазодобывающих компаний и ювелирных ритейлеров. Конечный результат по году зависит от праздничных продаж в декабре. Если спрос на бриллиантовые ювелирные изделия сохранит свой рост до конца 2018 года, то ожидается повышение общей прибыли сегмента огранки и полировки.

Индия продолжает демонстрировать многообещающие признаки роста, даже на фоне инфляции и ослабления рупии в первой половине 2018 года. По мере увеличения численности среднего класса и роста личного располагаемого дохода спрос должен изменяться таким же образом. В отчете показано, что в Европе и Японии в этом году будет наблюдаться подъем благодаря росту туризма, повышению курса евро в Европе и снижению безработицы в Японии.

«Этот прогноз по сравнению с нашим прогнозом, сделанным в прошлом году, включает пересмотренные макроэкономическмие условия и возможное замещение спроса со стороны выращенных в лаборатории бриллиантов. Он также отражает скорее фундаментальные факторы спроса и предложения, а не кратковременные колебания, - сказала Линде. – Кратковременное равновесие спроса и предложения зависит от действий крупных производителей и эффективности по всему алмазопроводу».

Bain и AWDC ожидают постоянный долгосрочный прогноз для алмазного рынка до 2030 года. Предложение алмазов, как предполагается, будет от минус 1% до плюс 1% в год с точки зрения объема. Ожидается рост спроса на природные алмазы на 2 процента в год в реальной стоимости в течение такого же срока благодаря устойчивым основным показателям в Соединенных Штатах и продолжению роста численности среднего класса в Китае и Индии.

«Прогнозы, сделанные в этом отчете, показывают, по меньшей мере, две вещи, - добавляет Эпштейн. – Во-первых, они показывают, насколько взаимосвязана алмазная отрасль с мировой экономикой, и мы в отрасли смотрим на долгосрочные макроэкономические прогнозы для оценки перспектив для отрасли в целом. О чем они нам говорят? Об ожидании роста благосостояния в Соединенных Штатах, Китае и Индии и о повышении технологической эффективности в странах – производителях бриллиантов. Во-вторых, они показывают устойчивость алмазной отрасли. Ясно, что потребители в мире все еще хотят иметь бриллианты. Если мы поддержим это стремление и будем поставлять товар правильно и постоянно, у нас будут основания испытывать оптимизм».

Дальше вниз по алмазопроводу, Bain и AWDC ожидают, что Китай и Соединенные Штаты, вероятно, сохранят свои лидирующие позиции на рынке бриллиантовых ювелирных изделий. Реальный рост ВВП на 2-3 процента в год вплоть до 2030 года будет поддерживать спрос в Соединенных Штатах, а рост численности среднего класса в Китае укрепит долгосрочный положительный тренд спроса в стране. Кроме того, благоприятное регулирование политики по налогам и таможенным сборам должно поддержать продолжение роста в Китае, и ожидается, что онлайновый канал еще больше увеличит продажи бриллиантовых ювелирных изделий в регионы Китая, где отмечается ограниченное влияние реальных розничных магазинов. Но, если продолжится торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, это может оказать негативное влияние на перспективы экономического роста, или может уменьшиться потребительское доверие.

Согласно отчету, три ключевых отраслевых тренда будут оказывать влияние на формирование будущего алмазной отрасли:

Рост влияния цифровых технологий. Появление и развитие цифровых технологий оказывает влияние на все части цепочки стоимости, давая возможность производителям алмазов, участникам средней части алмазопровода и ритейлерам повышать эффективность работы. Маркетинговая работа с использованием цифровых технологий также может обеспечить отличное обслуживание покупателей.

Рост присутствия выращенных в лаборатории алмазов. Ясно, что выращенные в лаборатории алмазы пришли, чтобы остаться. Запуск компанией De Beers фирмы Lightbox, ритейлера выращенных в лаборатории бриллиантов, и правила Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission) США по терминологии, связанной с алмазами, были главными новостями в 2018 году. Влияние этого на спрос и цену на природные бриллианты будет зависеть от восприятия потребителями и от их предпочтений. Если отрасль природных бриллиантов может дифференцировать свои камни от выращенных в лаборатории бриллиантов (вероятно, позиционируя выращенные в лаборатории бриллианты скорее как бижутерию, а не как изделия класса «люкс»), то влияние на спрос на природные бриллианты к 2030 году будет ограничен 5-10 процентами с точки зрения стоимости.

Изменение предпочтений молодых поколений потребителей. Молодые поколения потребителей заставляют участников отрасли переосмыслить свои стратегии продажи и маркетинга. Категория товаров, которые покупают для себя, продолжает расти по мере того, как растет покупательная способность женщин из числа миллениалов и поколения Z. Молодые поколения тоже более склонны учитывать точку зрения людей, оказывающих влияние на мнение, отзывы покупателей и «лайки» при принятии решения о покупке. Ожидается, что значительно увеличится число покупок через социальные сети по мере роста покупательской способности поколения Z. Многие ритейлеры уже учитывают в стратегиях то, как изменение предпочтений изменит их подход к маркетингу и работе.

«Мы живем в эпоху, когда предпочтения потребителей меняются. Миллениалы и поколение Z все еще покупают бриллианты, но то, как они делают покупки всех товаров, включая бриллианты, отличается от того, как покупали их предшественники, - сказала Линде. – Сохранение спроса на бриллианты в будущем зависит в основном от способности отрасли успешно продавать свои ювелирные изделия, особенно от процесса покупки и обладания бриллиантами – по сравнению с другими видами предметов и услуг класса «люкс», а также растущего влияния выращенных в лаборатории бриллиантов. Если отрасль правильно разыграет свои карты, мы считаем, что она на самом деле сможет выиграть, начиная с потенциала выращенных в лаборатории бриллиантов, до потенциального повышения спроса на бриллианты в целом».



