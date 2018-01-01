Изменение гарантий в счетах на алмазы

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Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Уже с 2003 года, когда появился Кимберлийский процес (Kimberley Process, KP), Всемирный алмазный совет (World Diamond Council, WDC) потребовал, чтобы на все природные алмазы имелся следующий штамп на счетах на них:

Алмазы, на которые выставлен этот счет, были приобретены из законных источников и не связаны с финансированием конфликта и находятся в соответствии с решениями Организации объединенных наций. Настоящим продавец гарантирует, что эти алмазы не связаны с конфликтами, на основании личных данных и/или письменных гарантий, предоставленных поставщиком этих алмазов.

Всемирный алмазный совет недавно принял новую формулировку для счетов, которую он будет просить всех участников алмазной отрасли использовать, начиная со следующего года:

Алмазы, на которые выставлен этот счет, были приобретены [или получены] из законных источников, не связанных с финансированием конфликта, в соответствии с решениями Организации объединенных наций и соответствующими национальными законами. [По своему желанию компании могут перечислить страны, из которых они получены]. Настоящим продавец гарантирует, что эти алмазы не связаны с конфликтами, и подтверждает приверженность Руководящим принципам Системы гарантий (SoW Guidelines) Всемирного алмазного совета.

Стефан Фишлер (Stephane Fischler), президент WDC, говорит, что группа давно хотела укрепить систему гарантий, являющейся добровольной системой, поддерживающей Кимберлийский процесс.

Кимберлийский процесс предназначен для устранения конфликтных алмазов из основной цепочки поставок. Он имеет силу закона и управляется правительствами. Все-таки, незаконные алмазы все еще могут проникать в цепочку поставок в виде бриллиантов. И поскольку КП не распространяется на бриллианты, то были разработаны гарантии, чтобы попытаться сделать невозможное.

Но некоторые жалуются, что эти гарантии никогда строго не контролировались. Предполагалось, что они будут проверяться каждый год независимым аудитором. Но многие в отрасли, похоже, рассматривают их как те лицензионные соглашения, которые люди подписывают, когда они загружают программное обеспечение. Они знают, что они существуют, но на самом деле не разбираются, на что они дали согласие.

Все-таки, когда дилер ставит штамп на счете, он имеет вес - так же, как в случае, когда люди щелкают «о’кей» под условиями обслуживания. Все, кто ставит штамп с этими словами на счете, гарантирует, что то, что они заявляют, является верным, так же, как если в счете указано, что партия содержит алмазы, то она не может содержать кубический цирконий.

«Гарантия на самом деле имеет определенный уровень возможности принудительного осуществления в судебном порядке - говорит Сесилия Гарднер (Cecilia Gardner), бывший генеральный юрисконсульт Всемирного алмазного совета, которая в настоящее время является юридическим консультантом отрасли. – Если алмазы, которые вы продаете, не отвечают стандартам Кимберлийского процесса, а вы включаете эту гарантию, то против вас может быть возбуждено дело».

Фишлер добавляет, что хотя отдельные правительства могут по-разному относиться к гарантиям, но алмазные группы относятся к ним серьезно.

«Это так же, как и в случае с любыми другими обязательствами, которые берет на себя поставщик перед покупателем. Если покупатель может доказать, что имеет место нарушение, то биржа может решать спор путем посредничества».

При этом, мы не знаем ни одного случая возбуждения дела против кого-то по поводу невыполнения гарантии, или даже случая, вынесенного на арбитраж биржи.

Это подводит нас к новой формулировке. Это означает больше, чем просто «поставить галочку», говорит Петр Каракчиев, руководитель по международным отношениям российской алмазодобывающей компании АЛРОСА и член правления WDC.

«Система гарантий больше не является просто записью на счете, - добавил он. – Сейчас это набор руководящих принципов, включающих международно признанные стандарты по правам человека и трудящихся, противодействие коррупции и отмыванию денег, полученных незаконным путем. Эти стандарты являются «нормой для любой компании в 21-м веке», - добавляет он.

В следующем году, WDC выпустит набор средств, который позволит трейдерам и дилерам самостоятельно определять свое соответствие этим руководящим принципам.

Этот набор средств, который разрабатывается совместно участниками отрасли и сторонними организациями, предназначен для того, чтобы дать участникам отрасли «прямое руководство по тому, как действовать», - говорит Каракчиев. Он также предназначен для использования каждым участником торговли, являются ли они частью крупной или небольшой компании. «Если вы АЛРОСА, то у вас этим занимается целый отдел. Если у вас компания из одного человека, вам нужен просто документ на одной странице».

Неправительственные организации (НПO) высказывают две основных жалобы на эту новую систему, которые примерно такие же, как их жалобы по поводу старой системы. Во-первых, что эта система добровольная.

WDC заявляет, что у него не было выбора в этом вопросе. «Мы не правительство, - говорит Каракчиев. - Мы не можем заставлять кого-то. Мы просто можем убеждать людей использовать гарантии».

Фишлер чувствует, что, принимая во внимание то, что вся отрасль постоянно использует старые гарантии, она скоро, вероятно, примет также и новую формулировку. «Предыдущие гарантии стали нормой на каждом счете. Финансовые учреждения не будут оплачивать счет, который не содержит таких гарантий. Со временем они тоже обратятся к этим новым гарантиям».

Гарднер соглашается, что «по сути, эта система обязательная. На сегодняшнем рынке очень мало людей хотят покупать алмазы, не имеющие таких гарантий».

Но НПО также недовольны, что нет механизма подтверждения. Джоан Леберт (Joanne Lebert), исполнительный директор IMPACT (Воздействие, раньше называлось Партнерство Африка-Канада (Partnership Africa Canada)), одной из групп НПО, которая сделала заявление с критикой этой новой системы, жалуется, что она все еще полагается на «самооценку» и «самодекларации».

«Что нужно, так это независимая третья сторона, проводящая проверку этих отчетов», - говорит она.

Леберт также считает, что отрасль уделяет слишком много внимания происхождению, когда ей нужно переключить свое внимание на комплексный контроль.

«Проведение комплексного контроля означает не полагаться на сертификацию. Это постоянное совершенствование. Это не четкое деление на хорошее и плохое. Вы проводите свое исследование и занимаетесь улучшением ситуации».

Большинство стандартов комплексной проверки, включая руководящие принципы Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по ответственному ведению бизнеса, требуют независимого аудита, говорит она.

Каракчиев утверждает, что комплексные проверки не входят в мандат WDC, задача которого – оказание поддержки Кимберлийскому процессу. Но он говорит, что комплексная проверка является частью стандартов цепочки ответственности и обеспечения сохранности, разработанных Советом по ответственности в ювелирной промышленности (Responsible Jewellery Council), для чего требуется проведение независимого аудита. Проведение проверки с помощью средства самооценки может также стать частью программы комплексной проверки, говорит он.

Гарднер рассматривает новую редакцию «больше как образовательную работу…. WDC пытается просветить участников в том, что означает заслуживающая доверие цепочка поставок для алмазов».

Поэтому, если эта новая редакция будет широко признана отраслью, и если участники отрасли будут использовать средство самооценки, и если они затем будут использовать это руководство в своей ежедневной работе, то это изменение может принести результат. Но очень много «если». Возникает такой вопрос: будут ли люди в отрасли воспринимать эти новые обязательства серьезно или продолжат ставить штамп, не задумываясь?