Новый год, новая маркетинговая тактика в 2019 году

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Автор: Альберт Робинсон (Albert Robinson)

(IDEXonline) – Как-то просматривая прогнозные тренды - а их было много по мере приближения к новому году, - я постарался свести их к некоторым основным направлениям.

Похоже, что покупатели, особенно молодые, например, миллениалы, за которыми так «охотятся», являются поклонниками видео и так называемой подлинной маркетинговой информации. Покупатели все больше стремятся к подлинности, когда онлайн информация или видеофильмы рассматриваются как средство установления реальной связи с аудиторией.

В ходе различных обзоров было установлено, например, что зрители на 65%-85% больше склонны делать покупки после просмотра видео о товаре, и что почти половина покупателей смотрят видео фильмы, связанные с товаром или услугами перед посещением магазина, а продавцы, которые используют видео, увеличивают свои поступления почти на 50% быстрее, чем те, кто не используют видео.

Что касается видео, то есть два вида: эфемерный контент и прямой эфир. Эфемерный контент – это записи в Instagram и снимки в SnapChat. Другими словами, фотографии и фильмы, которые исчезают через сравнительно короткий период времени. Вы не делаете видеосъемку на долгое время, а скорее для того, чтобы привлечь внимание на короткое время. А если подумать, что в Instagram сотни миллионов людей, то инвестиции становятся явно стоящим делом. Все это касается «Story» (Рассказ, история) в Instagram. Создайте историю и продолжайте ее, если хотите удержать зрителя.

Кроме того, Live Broadcasting (Прямой эфир) становится все более популярным. Facebook Live имеет на 135% больше органических просмотров, чем изображения на ленте новостей. И принимая во внимание то, что Facebook проводит изменения, не особо это афишируя, чтобы затруднить органический просмотр контента, потоковое вещание занимает все больше места в стратегиях, связанных с социальными средами компаний.

Сила прямого вещания через Facebook Live или YouTube Live заключается в том, что оно создает площадку для откровенных разговоров, и зрители могут задавать вопросы или давать комментарии в реальном времени, повышая ответственность и создавая откровенное двустороннее общение.

Людей интересует, что означает AI (ИИ, искусственный интеллект) в области маркетинга, и мы охватывали основы машинного обучения, углубленного обучения и обработки естественного языка на нашем посте. Но виртуальный собеседник - чатбот (chatbot) - является основным трендом искусственного интеллекта.

Маловероятно найти газету, в которой можно прочитать об искусственном интеллекте, а важное значение так называемых чатботов, похоже, повышается, поскольку они отвечают на большое число вопросов потенциальных покупателей.

Аналогичным образом, также похоже, что везде даются ссылки на большие данные (big data). Быстро растущая мощность компьютеров дает фирмам возможность перерабатывать огромные объемы информации. Что ищут потребители, как часто они заходят на ваш сайт, как они перемещаются по сайту, ищут ли они продажи в магазинах или в электронной торговле, поиски ведутся по мобильнику или через приложение? Это часть вопросов, на что большие данные дают ответы. Не случайно, что после вашего первого посещения сайта бронирования отеля или сайта полетов компании, на такой же запрос выдается более высокая цена. Отслеживается все - как покупатели взаимодействуют с брендом и как они ведут поиск товара и покупают его.

Большие данные обеспечивают микровзаимодействия, когда структура поиска чего-то, что нужно изучить, сделать, обнаружить, посмотреть или купить, позволяет фирмам узнать, что им следует предложить покупателям. Фирмы знают, где вы находитесь, и могут таким образом использовать карты Google для подбора компаний, находящихся ближе к вам.

Микромоментный маркетинг (включающий в себя использование смартфона для покупок или заказа услуг - прим. ред.) позволяет Google не только послать сообщение на целевой рынок, но и сделать это в такое время, что это окажет огромное влияние на эффективность маркетинга. Целью является предоставление информации целевой аудитории задолго до наступления «микромомента» для них: когда они проводят поиск, связанный с вашими товарами, они вспомнят, что сильные стороны вашего бренда говорят в пользу выбора вашего товара.

Как стало ясно в последние годы, традиционный маркетинг, например, реклама, теряет свою способность оказывать влияние на покупателей. Как уже упоминалось, покупатели хотят чувствовать настоящую связь с брендами через двустороннее общение. Они хотят, чтобы от них что-то зависело, и располагать возможностью иметь отношение, принимать участие и даже общаться. Они хотят взаимодействовать с брендами и компаниями в социальных сетях через Facebook или WhatsApp, или даже с помощью текстовых сообщений.

Универсальный подход почти бесполезен, потому что покупатели хотят чувствовать, что с ними связались лично, а не то, что они являются просто частью огромной потенциальной аудитории. Маркетинг с использованием общения сосредоточен на обслуживании покупателей. Компаниям нужно прислушиваться к нюансам желаний их покупателей.



