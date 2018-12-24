Маранге имеет важное значение для проведения реформ в Зимбабве, говорит группа

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Автор: Rapaport News

(Rapaport) – Организация Global Witness призывает к повышению прозрачности в алмазном секторе Зимбабве, рассматривая это как эксперимент для экономических реформ нового президента.

«Действия нового правительства в алмазной отрасли на месторождении Маранге (Marange) четко покажут, является ли его приверженность проведению экономических реформ и борьбе с коррупцией более чем слова», - сказала в начале декабря София Пиклз (Sophia Pickles), руководитель кампании по организации.

Зимбабве недавно заявила, что она разрешит некоторым компаниям вести геологоразведку и добычу алмазов в стране и что она изучит возможность разрешения иностранцам иметь мажоритарную долю собственности.

Для этого стране необходимо провести несколько изменений, чтобы привести свою алмазную торговлю в соответствие со стандартами прозрачности и отчетности, отметила Global Witness. Сюда входит опубликование всех бенефициарных собственников или частных инвесторов в алмазные компании, а также подробная информация обо всех поступлениях от добычи алмазов и все контракты совместных предприятий, подписанные с частными инвесторами.

Стране также необходимо обеспечить, чтобы любая компания, торгующая алмазами с месторождения Маранге, придерживалась определенных стандартов комплексных проверок, чтобы обеспечить безупречность цепочки поставок, подчеркнула гражданская общественная группа. Служба безопасности также не должна иметь собственность в алмазных компаниях, как это было в прошлом, добавила Global Witness.

Руководство Зимбабве сменилось в ноябре 2017 года, когда бывший президент Роберт Мугабе (Robert Mugabe) был отстранен от правления, длившегося почти два десятилетия. В те годы Зимбабве сталкивалась с коррупцией в своей алмазной отрасли, заявила Global Witness. В 2008 году государственные силы безопасности убили почти 200 граждан в попытке подавления неофициальной добычи алмазов на месторождении Маранге, что привело к исключению страны из Кимберлийского процесса. Хотя запрет был снят в 2011 году, США продолжают бойкотировать бриллианты с этого месторождения.

Global Witness видит возможность для нового президента Эммерсона Мнангагвы (Emmerson Mnangagwa) использовать алмазную отрасль в качестве катализатора для окончания международной изоляции страны и привлечения иностранных инвесторов. Принимая во внимание приход новых инвесторов в Маранге, важно, чтобы правительство предпринимало сейчас шаги по улучшению управления в алмазном секторе, если не хотят повторения ошибок прошлого, сказала эта организация.

«Открытие алмазной отрасли для общественного контроля затруднит проникновение плохих участников на этот сектор и убережет его от разорения, и может вызвать доверие у достойных инвесторов и международной общественности к решимости нового правительства провести настоящую реформу», - подчеркнула она.