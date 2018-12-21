Тинейджеры из Бруклина создали многомиллионный ювелирный бизнес за четыре года

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Автор: Дэниел Амброзио (Daniel Ambrosio)

(Forbes) – Работая на дому, брат и сестра из Бруклина – Адина (Adina) и Майер Камкхатчи (Mayer Kamkhatchi) - за четыре года создали ювелирную компанию стоимостью во много миллиардов долларов под названием Adina’s Jewels, начав со стартового капитала $1 000.

К 2017 году компания достигла объема продаж в $1 млн. Брат с сестрой отказались указать нынешний доход компании, но сказали, что в Adina’s Jewels дюжина работников и у нее «очень устойчивые» темпы роста.

Адине 23 года. Майеру 20 лет. Как им это удалось?

Instagram.

«Вот так мы начали свой бизнес», - сказал Майер.

Майер занимается маркетингом, а Адина создает дизайн ювелирных изделий.

Майер сказал, что они с сестрой сначала не могли позволить себе привлекать модели или профессиональных фотографов, поэтому сами снимали фотографии, а моделями были члены семьи.

«С самого первого дня потребителям понравилось, как были сделаны наши фотографии, хотя и не профессионально, - сказала Адина. - Этим мы и выделялись».

Майер и Адина стали получать вопросы от подписчиков Instagram о том, сколько стоит ювелирное изделие, и бизнес начался.

«Люди не использовали Instagram для продажи продукта, - добавила Адина. – Там размещали информацию о своей социальной жизни, с кем вы куда-то выходите, друзей и т. д. Мы так и делали».

Потом там появились знаменитости. Украшения Adina’s Jewels начали появляться на певице Ариане Гранде (Ariana Grande), модели Белле Хадид (Bella Hadid) и на других.

«Это называется маркетингом через влиятельных людей, - говорит Майер. - На самом деле, у нас много контактов. Мы работаем с их агентами, передаем товар в их руки».

Майер заключает разные сделки со знаменитостями, некоторые с выплатой комиссии.

Со своей стороны, Адина сказала, что любой дизайнер обращает внимание на знаменитостей и то новое, что появляется в журналах мод.

«Вы улавливаете мельчайшие отличия в новых появляющихся трендах, опираетесь на это и развиваете это. Вы даете начало тренду, - сказала Адина. – Если вы очень уважаемая компания, особенно в ювелирном секторе, легко заставить людей уловить это и следовать этому».

Адина и Майер все еще живут дома, хотя у них все-таки есть офисное помещение, чтобы не работать из цокольного этажа дома своих родителей. Сначала ювелирные украшения изготавливались вручную, но сейчас дизайны Адины выполняются на фабриках за рубежом.

«Мы работаем со многими разными людьми, стараемся, чтобы наши варианты были открытыми, - сказал Майер. – Мы не полагаемся на какую-то одну фабрику».

Adina’s Jewels предлагает дизайны для мужчин и женщин, хотя основной упор делается на женские ювелирные украшения. Это ножные браслеты, браслеты, кольца, ожерелья, серьги и колье по цене от $30 до $1 500. Майер говорит, что основной бизнес находится в диапазоне от $50 до $200.

«Мы считаем себя ювелирной компанией «быстрой моды», - сказал Майер. – Мы часто запускаем много модных дизайнов. Поэтому мы способны оставаться в тренде. Мы постоянно запускаем изделия».

У Adina’s Jewels есть магазин в Бруклине, который закрывается летом, перемещаясь в магазин в Диле, штат Нью Джерси», который открывается на лето. Есть еще два дополнительных временных магазина, в парикмахерском салоне в Бруклине, а другой в обувном магазине в Манхэссете, штат Нью-Йорк.

Компания отправляет свои ювелирные изделия по всему миру, повсюду - от Нидерландов до Азербайджана», - говорит Майер.

Оглядываясь назад, Адина говорит, что она сама всегда любила ювелирные украшения. Она открыла компанию, только закончив старшие классы школы, потому что ей нужна была работа, и в помощь себе привлекла Майера.

«Я просто чувствовала, что ювелирные украшения – это то, что люди всегда вернуться купить, не как холодильник», - сказала Адина.

У брата с сестрой много вариантов, чем они могут заняться, сказал Майер, но они определенно считают, что компания будет развиваться во многих разных направлениях и в массовом масштабе.

Адина сказала, что иногда, когда они с Майером начинают свой день в офисе, они удивляются, как все это произошло вроде «в одно мгновение», но на самом деле было много проб и ошибок.

«Посмотрите на это сегодня, - сказала Адина. – Это удивительно, особенно учитывая наш возраст».

«Все это как-то удивительно», - добавил Майер.