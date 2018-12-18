Рынок миллениалов, которые многие ювелиры упускают

Сегодня

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Американцы азиатского происхождения и испано-американцы из числа миллениалов являются растущей силой на рынке предметов роскоши, хотя ювелиры медленно осознавают растущее значение этой демографической силы, согласно новому отчету MVI Marketing.

«Мы начали понимать примерно шесть месяцев назад, что это самый крупный покупательский блок в секторе предметов класса «люкс» для большинства американских брендов, - говорит Марти Хурвиц (Marty Hurwitz), главный исполнительный директор MVI Marketing. – Эти потребители живут в наших самых дорогих городах, они учатся в ведущих университетах, они покупают недвижимость премиум-класса. Некоторые люксовые бренды не знают об этих демографических данных. Большинство ювелирных брендов не знают. Все равно это растущий демографический сектор для предметов роскоши».

Поколение двухтысячных является одним из самых разнородных в американской истории. В январе Brookings Institution установило, что 55 процентов миллениалов (в возрасте от 18 до 35) являются белыми, если сравнить с 68 процентами пред-миллениалов (в возрасте 35 и старше). В поколении пост-миллениалов (в возрасте 18 и моложе) белых 51 процент.

Исследование MVI было сосредоточено на тех, кого называют Нацеленными на будущее иммигрантами (Forward Facing Immigrants), чьи семьи иммигрировали в Соединенные Штаты, может быть, два или три поколения назад. В интернет-опросе участвовали 702 респондента в возрасте от 25 до 40 лет с доходом домохозяйств $80 000 и выше, которые определяли себя как американцы азиатского происхождения, испано-американцы, или латиноамериканцы.

Этот обзор показал, что эта демографическая группа обычно предпочитает известные имена, а также обслуживание у «знаменитых брендов»», - говорит Хурвиц.

Когда MVI спросили, какие особенности их привлекают в бренде, респонденты назвали статус, качество и престиж. Американки азиатского происхождения из числа миллениалов сказали, что такими особенностями обладают такие бренды, как Tiffany, Swarovski, Gucci и Cartier; испано-американки из числа миллениалов назвали Michael Kors, Louis Vuitton и Chanel.

И все-таки в отличие от некоторых молодых потребителей, эта группа не обязательно хочет покупать предметы роскоши онлайн, установила MVI.

«Они говорят, что они предпочитают, чтобы их обслуживали помощники продавцов, - говорит Хурвиц. – Они хотели бы получать обслуживание старой школы в реальном магазине с чашкой чая или стаканом вина. Но этого нет в традиционных ювелирных магазинах».

Он выделил Tiffany & Co. как бренд, который под новым руководством добивается хороших результатов, пытаясь охватить таких потребителей.





