Почему звезды предпочитают поддельные драгоценности, а не подлинные бриллианты

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Автор: Мелисса Минтон (Melissa Minton)

(pagesix.com) – Когда знаменитостям предоставляется возможность пройти по красной дорожке, они могут одолжить бесценные бриллианты у Chopard, Cartier или Tiffany & Co., или они могут прибегнуть к бижутерии ради удобства.

Такие звезды, как Лупита Ньонг’о (Lupita Nyong’o), Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) и Кейт Хадсон (Kate Hudson) – все они любят компанию APM Monaco, которая изготавливает доступные по цене драгоценные камни, которые сверкают благодаря кубическому цирконию или хрусталю вместо драгоценных камней.

«Так как эти изделия не являются драгоценными ювелирными изделиями, девушки чувствуют себя комфортно, путешествуя в них, - сказала Джулиана Пайрес Джонсон (Juliana Pires Johnson), которая руководит связями со знаменитостями в APM Monaco, изданию Page Six Style. – Они смотрятся совершенно как настоящие, и качество прекрасное, поэтому знаменитости знают, что они будут выглядеть хорошо, но нет такой ответственности».

Часто дополнительные расходы на охрану, чтобы обеспечить сохранность рубинов, бриллиантов или изумрудов стоимостью свыше миллионов долларов, просто не стоит того беспокойства, особенно, если знаменитости путешествуют. Кроме того, творения компании APM Monaco для красной дорожки, куда входят сияющие кольца, сверкающие серьги-каффы и изящные колье, обычно стоят в розничной продаже от $100 до $500.

«Я думаю, что это отражает то, как все мы, женщины, хотим выглядеть, вы хотите носить то, что действительно выглядит великолепно и как настоящие, но, если все это без той ответственности и того напряжения, то это просто делает каждого счастливым и дает чувство облегчения», - объяснила Джонсон.

Сверкающие изделия этого бренда настолько убедительны, на самом деле, что такие голливудские стилисты, как Роб Зангарди (Rob Zangardi) и Мэриэл Хэнн (Mariel Haenn), Джейсон Ремберт (Jason Rembert) и Томас Картер Филлипс (Thomas Carter Phillips), клиентами которых являются Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown), Рита Ора (Rita Ora) и Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), часто выбирают изделия APM Monaco, несмотря на то, что это костюмная бижутерия.

«Их привлекает то, как великолепно эти изделия выглядят», - сказала Джонсон. – Часто стилисты даже не осознают, что они не драгоценные»!





