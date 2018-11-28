Новости

Продажи алмазов De Beers в 10-м цикле выросли

Anglo American, которая владеет 85% акций компании De Beers, заявила, что десятый цикл продаж алмазов De Beers 2018 года принес компании $540 млн, согласно предварительным данным.

Вчера

Немецкий банк предлагает четырехстороннее слияние африканских горнодобывающих компаний – СМИ

Немецкий банк Berenberg предложил четырехстороннее слияние для создания новой южноафриканской компании, которая будет специализироваться на горной добыче, так как алмазная индустрия переживает тяжелые времена, сообщает журнал Forbes Magazine.

Вчера

Мировые продажи ювелирных украшений с бриллиантами в третьем квартале выросли на 4% – АЛРОСА

Крупнейший рынок ювелирных украшений с бриллиантами – Северная Америка – в III квартале продемонстрировал рост продаж на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стабильный рост, по данным ключевых ритейлеров, обеспечен увеличением спроса...

Вчера

Catoca инвестирует $330 млн в рудник Луаше

Ангольская горнодобывающая компания Sociedade Mineira de Catoca намерена инвестировать $330 млн в крупномасштабную программу по выборке проб на руднике Луаше (Luaxe) в Анголе, которая будет проходить в стране течение следующих трех лет.

Вчера

Chow Tai Fook заключила меморандум о взаимопонимании с онлайн-гигантом Tencent

Компания Chow Tai Fook (CTF) подписала меморандум о взаимопонимании с онлайн-гигантом Tencent. Теперь клиенты компании смогут совершать покупки, используя WeChat Pay.  

Вчера

Почему звезды предпочитают поддельные драгоценности, а не подлинные бриллианты

Сегодня
Экспертиза

Автор: Мелисса Минтон (Melissa Minton)

(pagesix.com) – Когда знаменитостям предоставляется возможность пройти по красной дорожке, они могут одолжить бесценные бриллианты у Chopard, Cartier или Tiffany & Co., или они могут прибегнуть к бижутерии ради удобства.

Такие звезды, как Лупита Ньонг’о (Lupita Nyong’o), Хейли Болдуин (Hailey Baldwin) и Кейт Хадсон (Kate Hudson) – все они любят компанию APM Monaco, которая изготавливает доступные по цене драгоценные камни, которые сверкают благодаря кубическому цирконию или хрусталю вместо драгоценных камней.

«Так как эти изделия не являются драгоценными ювелирными изделиями, девушки чувствуют себя комфортно, путешествуя в них, - сказала Джулиана Пайрес Джонсон (Juliana Pires Johnson), которая руководит связями со знаменитостями в APM Monaco, изданию Page Six Style. – Они смотрятся совершенно как настоящие, и качество прекрасное, поэтому знаменитости знают, что они будут выглядеть хорошо, но нет такой ответственности».

Часто дополнительные расходы на охрану, чтобы обеспечить сохранность рубинов, бриллиантов или изумрудов стоимостью свыше миллионов долларов, просто не стоит того беспокойства, особенно, если знаменитости путешествуют. Кроме того, творения компании APM Monaco для красной дорожки, куда входят сияющие кольца, сверкающие серьги-каффы и изящные колье, обычно стоят в розничной продаже от $100 до $500.

«Я думаю, что это отражает то, как все мы, женщины, хотим выглядеть, вы хотите носить то, что действительно выглядит великолепно и как настоящие, но, если все это без той ответственности и того напряжения, то это просто делает каждого счастливым и дает чувство облегчения», - объяснила Джонсон.

Сверкающие изделия этого бренда настолько убедительны, на самом деле, что такие голливудские стилисты, как Роб Зангарди (Rob Zangardi) и Мэриэл Хэнн (Mariel Haenn), Джейсон Ремберт (Jason Rembert) и Томас Картер Филлипс (Thomas Carter Phillips), клиентами которых являются Милли Бобби Браун (Millie Bobby Brown), Рита Ора (Rita Ora) и Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez), часто выбирают изделия APM Monaco, несмотря на то, что это костюмная бижутерия.

«Их привлекает то, как великолепно эти изделия выглядят», - сказала Джонсон. – Часто стилисты даже не осознают, что они не драгоценные»! 


Версия для печати
О проекте
Новости
Аналитика
Календарь
Экспертиза
Эксклюзив
©2007-2018
Rough and Polished