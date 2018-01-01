Позиции бриллиантов и часов выглядят устойчивыми в эти праздники

Сегодня

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) – Две давно устоявшиеся основы ювелирной отрасли - бриллианты и часы - будут иметь, похоже, хорошие продажи в этом праздничном сезоне, согласно данным Ассоциации производителей алмазов (Diamond Producers Association, DPA) и NPD Group.

Согласно DPA, примерно 21 процент американцев, что составляет 53 млн потребителей, планируют купить бриллиант в период между Днем благодарения и Днем Святого Валентина. Эта группа выяснила, что, вероятнее всего, бриллианты будут покупать мужчины и миллениалы.

Исследование DPA, проведенное фирмой KRC Research, в ходе которого было опрошено 1 000 взрослых людей, показало, что 35 процентов миллениалов планируют приобрести бриллиант в следующие несколько месяцев и что более одного человека из 10 (13 процентов) планируют купить бриллиантовое обручальное кольцо. Среди мужчин в основном 27 процентов собираются купить бриллиант, а 11 процентов планируют приобрести бриллиантовое обручальное кольцо.

Ситуация с часами тоже выглядит устойчивой. Реджиналд Брэк (Reginald Brack), исполнительный директор и отраслевой аналитик по часам и предметам роскоши из NPD Group, сообщил в недавней записи в блоге, что смотрит «оптимистически» на часовой сегмент в приближающемся праздничном сезоне, отметив, что объем продаж часов в первой половине 2018 года уже вырос на 8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Он сказал, что лучше всего продавались часы по цене свыше $3 000, и он прогнозирует, что потребители могут испытывать трудности с приобретением самых популярных брендов, например, Rolex и Patek Philippe.

«Если у вас еще нет прочных связей с официальным ритейлером любого из этих брендов, вы можете не рассчитывать получить одну из этих моделей в розничной продаже во время праздников, - написал Брэк. – Ни один из этих брендов не продает непосредственно покупателю или онлайн, поэтому единственной вашей надеждой является наличие таких связей с ритейлером в исключительно важном независимом канале».

Он также прогнозирует устойчивые продажи часов «унисекс», спортивных часов и часов с синим циферблатом.

Кроме того, ювелирные изделия остаются в верхней части «списка желаний» потребителей. Национальная федерация ритейла (National Retail Federation) выяснила, что 22 процента потребителей надеются получить ювелирные изделия в этот праздник. По ее прогнозу, в эти праздники общий объем розничных продаж вырастет на 4,2 процента.